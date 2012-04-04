İstanbul Drama Sanat Akademisi, yaz döneminde farklı yaş grupları için hazırladığı yaz okulunda çocuklar hem öğrenip hem de eğlenecekler. Bilim, sanat ve sporun bir arada olduğu yaz okulunun kayıtları başladı.

İstanbul Yeşilyurt’ta 8 yıllık deneyimiyle hizmet veren Netbil Eğitim Danışmanlık çatısı altında “Yaratıcı Drama” ve sanatın çeşitli dallarında eğitim vermek üzere açılan İstanbul Drama Sanat Akademisi, Haziran ve Ağustos ayları arasında beş farklı dönem için hazırladığı Yaz Okulu için kayıtlara başladı.



Hem öğrenecek hem de eğlenecekler



İstanbul Drama geçen sene çok beğenilen Yaz Okulu programını bu yıl tekrarlıyor. 5–12 yaş arası çocuklar için 12 farklı etkinlik ile zengin bir program hazırlanan yaz okulunda, “Küçük Dahiler” icatlar atölyesi ve “Benim Gözümden Dünya” fotoğraf atölyesi ile bilimin eğlenceli dünyasında yolculuğa çıkacaklar. “Spielberg Kısa Film” atölyesi ile senaryo yazmayı öğrenecek, kısa metraj film çekerek yedinci sanatla tanışacaklar. “Kilden Oyuncaklarım” ve “Kukla” atölyelerinde el becerilerini geliştirecek, “Picasso Resim Atölyesi”nde ünlü tabloları yeniden renklendirecekler. Ormanda yapacakları macera dolu yolculukta çeşitli yarışlarla hem takım olmayı ve grupla karar vermeyi öğrenecekler, hem de çok eğlenecekler. “Perküsyon” atölyesi ile enstrüman çalmaya başlayacak, “Pandomim” ve “Yaratıcı Drama” atölyelerinde sözlü sözsüz iletişim kurmayı öğrenecekler ve özgüvenleri, toplum önünde konuşma becerileri, estetik ve sanat hazları gelişecek.

Havuz keyfi gibisi yok



Her sabah güne başlarken, tecrübeli antrenörler eşliğinde yüzme derslerinin yanı sıra yapılacak havuz oyunları ile çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkaracaklar.

Beş dönem için kayıt seçeneği



İstanbul Drama Yaz Okulu farklı tarihlerde altı dönem olarak öğrenci kayıtlarını almaya başladı.

11 Haziran - 22 Temmuz, 25 Temmuz - 6 Temmuz, 9 Temmuz - 20 Temmuz, 23 Temmuz - 3 Ağustos, 6 Ağustos - 17 Ağustos ve 20 Ağustos - 31 Ağustos olmak üzere ikişer haftalık dönemler halinde program hazırlandı.

www.istanbul-drama.com