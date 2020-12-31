Endometriozis hastalarında antioksidan beslenmenin önemi

Rahmin dışında büyüdüğünde o bölgede hapsolur ve vücudu terk edemez. Bazı kadınlarda belirti görülmemektedir, bazılarında ise bu süreçte ciddi ağrılar yaşanır. Sıkça görülen belirti, özellikle karnın alt bölgesinde, pelvis veya bel altındaki ağrıdır. Bu durum doğurganlığı da etkilediğinden, bazen hasta hamile kalmaya çalışırken teşhis edilir.

Bu süreçlerde ameliyat, ilaçlı tedavi yada başka farklı birçok seçenek etken olmaktadır. Bunlardan önemli olan ve son zamanlarda araştırılıp tedavi planına eklenen bir diğer seçenek de iyileşmeye etken olan gıda, takviye vitamin ve diyetler.

Diyetinde yüksek miktarda omega-3 tüketen kadınlara endometriozis tanısı konulma olasılığı 22 kat daha düşükken, trans yağ tüketenlerde risk 48 kat daha fazlaydı. İlginç bir şekilde, omega-3 yağını içeren ürünler, mayonez ve salata sosları, bunu takiben yağlı balıklar, örneğin somon ve uskumruydu. Trans yağlar, sıvı bitkisel yağların, hidrojenasyon yoluyla katı yağa dönüştürülmesiyle üretilir. İlginç bir şekilde, farklı bir araştırmada, balık yağı tüketiminin, ağrı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görüldü; bu, yağın rolünün riskin ötesine geçtiğini gösteriyordu.

Yenmesi gerekenler: Uskumru, somon, sardalya ve taze ton balığı gibi yağlı balıklar. Uzak durulması gereken yiyecekler: İşlenmiş gıdalar ve kızartılmış gıdalar.

Vitamin D tüketimi

D vitamini birçok farklı durum ve hastalıklarla ilişkilendirilmiş, bu da onu daha yaygın olarak tartışılan mikrobesin öğelerinden biri yapmıştır. En yüksek D vitamini seviyesine sahip kadınların en düşük seviyedeki kadınlara göre 24 kat daha düşük endometriozis riskine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle D vitamini takibi ve doktorunuzun ayarlayacağı dozlarda takviye alınmalıdır.

Süt ürünleri tüketimi

Süt ürünlerinin tüketimi artırıldığında endometriosiz gelişme riskinde azalma olduğunu bildiren birkaç çalışma bulunmaktadır. Bir çalışmada, her gün üç kereden fazla süt ürünü yiyen veya içen kadınların, günde iki porsiyon yiyip içenlere göre endometriozis tanısı alması olasılığı 18 kat daha düşük bulunmuştur. Kadınların ilerleyen yaş ile birlikte oluşacak kemik erimesi için de alınması gereken gıda grubudur. Birçok kadın, her gün süt alımının gereksinimlerini yeterli ölçüde karşılamamaktadır, bu durum çoğu kişinin günlük hayatında yapması gereken bir değişikliktir.