Ã‡ocuklarla koronavirÃ¼s hakkÄ±nda sohbet | Ã‡Ä±k hayatÄ±mdan diye isyan eden de var onu tehdit eden de

Biz de bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceden hareketle aylardÄ±r sokaÄŸa Ã§Ä±kamayan, okula gidemeyen, sosyal aktivitelerden uzak kalan Ã§ocuklara koronavirÃ¼s ve pandemi hakkÄ±ndaki fikirlerini sorduk. FarklÄ± Ã¼lkelerde yaÅŸayan farklÄ± yaÅŸ gruplarÄ±ndaki Ã§ocuklar ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz keyifli koronavirÃ¼s ve pandemi sohbetimize hoÅŸ geldiniz...

JAMIE AREN WHEELER / Ä°NGÄ°LTERE (3 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼s nedir?

Seni hasta eden kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶rÃ¼mceklerdir. (VirÃ¼sÃ¼ tekmeliyor...)

KoronavirÃ¼s gittikten sonra ne yapmak istiyorsun?

ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± gÃ¶receÄŸim, bÃ¼yÃ¼kanne ve bÃ¼yÃ¼kbabamÄ± gÃ¶receÄŸim, PaÅŸa'yÄ± (kÃ¶pek) gÃ¶receÄŸim, alÄ±ÅŸveriÅŸe gideceÄŸim.





Ä°LKE BATI / SAMSUN (3 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼s ne demek biliyor musun?

HastalÄ±k demek. Biz maske takÄ±yoruz, yasak olduÄŸu iÃ§in parka gidemiyoruz. Yasak bitince parka, bahÃ§eye, pikniÄŸe gidebiliriz.



KEREM AREN YILMAZ / Ä°STANBUL (4,5 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼s hakkÄ±nda ne biliyorsun?

KoronavirÃ¼s bÃ¼yÃ¼k mikroplar demek. ArtÄ±k gitmesini istiyorum.

KoronavirÃ¼sten korunmak iÃ§in ne yapÄ±yorsun?

Korunmak iÃ§in maske takÄ±yoruz, dÄ±ÅŸarÄ±dan gelince ellerimizi yÄ±kÄ±yoruz.

Korona gidince ilk olarak ne yapmayÄ± istiyorsun?

TraktÃ¶re binmek, babamla konserlere gitmek istiyorum, restoranda yemek yemek, parklarda oynamak, denize girmek istiyorum.



KEMAL EFE TOZUN / Ä°STANBUL (5 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼s nedir?

Mikroptur.

KoronavirÃ¼sten korunmak iÃ§in ne yapmak gerekir?

Maske takmak gerekiyor, ellerimizi yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze sÃ¼rmememiz gerekiyor, ellerimizi yÄ±kamamÄ±z ve dezenfekte etmemiz gerekiyor.

KoronavirÃ¼sle konuÅŸabilseydin ona ne demek isterdin?

Ã‡Ä±k hayatÄ±mdan koronavirÃ¼s, ben lunaparka gitmek istiyorum.

Korona bitince ilk olarak ne yapmayÄ± istiyorsun?

Lunaparka gitmek, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak, arkadaÅŸlarÄ±mla bahÃ§eye inmek istiyorum. AÅŸÄ± yapÄ±lÄ±nca bitecek.



ALP EFE BAYHAN / Ä°SVÄ°Ã‡RE (6 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼s hayatÄ±mÄ±zdan tamamen Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda ilk ne yapmak istiyorsun?

Anneanne, babaanne ve dedemi gÃ¶rmek istiyorum. Havuza girmek istiyorum.

KoronavirÃ¼s ile ilgili haberleri duyduÄŸunda ne hissediyorsun?

Hayat eskisi gibi deÄŸil, biraz yorucu, maske takmasÄ±nÄ± hiÃ§ sevmiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ burnumu ve aÄŸzÄ±mÄ± rahatsÄ±z ediyor.

Korona ile ilgili ne gibi Ã¶nlemler alÄ±yorsun?

Hasta olmamaya dikkat ediyorum. Ã‡ok sÄ±k ellerimi yÄ±kÄ±yorum, insanlara fazla yaklaÅŸmÄ±yorum, elime hapÅŸÄ±rÄ±p baÅŸka yere sÃ¼rmÃ¼yorum. Herkes kendine Ã§ok dikkat etsin.



DENÄ°Z ALTUNTAÅž / AVUSTURALYA (6 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼s hakkÄ±nda ne biliyorsun?

KoronavirÃ¼s bulaÅŸÄ±yor.

KoronavirÃ¼s varken en Ã§ok ne yapmayÄ± Ã¶zledin?

KoronavirÃ¼sÃ¼n gitmesini Ã¶zledim.

KoronavirÃ¼sle konuÅŸabilseydin ona ne demek isterdin?

KoronavirÃ¼s yapma artÄ±k, bir daha yaparsan seni yok ederim.

GÃœNEÅž YURDAER / ANKARA (7 YAÅžINDA)

Online derslerle aran nasÄ±l? Okulunu, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶zledin mi?

Okulu Ã§ok Ã¶zledim, online dersleri sevmiyorum, okula gitmek istiyorum. Uzaktan eÄŸitimden memnun deÄŸilim Ã§Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ek bir eÄŸitim deÄŸil.

KoronavirÃ¼sle konuÅŸabilseydin ona ne demek isterdin?

KoronavirÃ¼sle konuÅŸabilseydim ona evden Ã§Ä±kmama cezasÄ± verirdim.



EFE EVCÄ° / HOLLANDA (7 YAÅžINDA)

Uzaktan eÄŸitim ile aran nasÄ±l? Evden eÄŸitim eÄŸlenceli mi sence? Bu ÅŸekilde okula gitmeden evden eÄŸitime devam etmek ister misin?

HiÃ§ iyi deÄŸil. Her zaman Ã¶dev yapmam gerekiyor. Matematik falan Ã§ok garip yapÄ±yorlar. Okulda Ã§ok daha kolay. Okulda gerÃ§eÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar ve gerÃ§ek zamanda. BÃ¶yle Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k oluyor. Ã–ÄŸretmenler video gÃ¶nderdiÄŸinde hiÃ§ anlaÅŸÄ±lmÄ±yor. Ã–ÄŸretmen telefon ve tabletin iÃ§inde olduÄŸu iÃ§in gerÃ§ek gibi deÄŸil. Dersler okula giderken daha eÄŸlenceli ve Ã§ok daha fazla kiÅŸi ile oynayabiliyoruz.

KoronavirÃ¼s hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun?

HiÃ§ gÃ¼zel deÄŸil korona, ben ona Ã§ok kÄ±zdÄ±m. O gelince evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, Ã§ok dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamÄ±yoruz, restoranlara gidemiyoruz, maske takmayÄ± hiÃ§ sevmiyorum.

Okullar aÃ§Ä±lÄ±rsa ilk ne yapacaksÄ±n?

Bir tane arkadaÅŸÄ±m var sÄ±nÄ±fÄ±n en hÄ±zlÄ±sÄ±, ben ikinciyim. Onunla yarÄ±ÅŸmak istiyorum.

Okulda en Ã§ok ne yapmayÄ± Ã¶zledin?

YakalamacÄ±lÄ±k oynamayÄ±, sÄ±nÄ±fta oynamayÄ±, oyuncak yapmayÄ± Ã¶zledim.

Korona bitince ilk olarak ne yapmayÄ± istiyorsun?

TÃ¼rkiyeâ€™ye gitmek istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oradakileri Ã§ok Ã¶zledim.

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EMÄ°R Ã‡ELLEK / SAMSUN (9 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼sle konuÅŸabilseydin ona ne demek isterdin?

Ona ÅŸunu demek isterdim Eskiden biz elimizi 2-3 saniye yÄ±kardÄ±k. Ama ÅŸimdi 20 saniye yÄ±kÄ±yoruz. Eskiden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorduk ama ÅŸimdi gÃ¶rÃ¼ÅŸemiyoruz. Bence bu kadar yeter Ã§Ã¼nkÃ¼ biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyoruz.

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EKÄ°N KARA / SAMSUN (11 YAÅžINDA)

KoronavirÃ¼s senin hayatÄ±nÄ± nasÄ±l etkiledi?

KoronavirÃ¼s benim Ã§ocukluÄŸumu kÄ±sÄ±tladÄ±, hayatÄ±mÄ± kÄ±sÄ±tladÄ±. Mesela ben 50-60 yaÅŸÄ±nda olsaydÄ±m evde oturabilirdim ama ben daha 11 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, Ã§ocuÄŸum. Gezmek, arkadaÅŸlarÄ±mla oynamak istiyorum.

KoronavirÃ¼s dÃ¼nyamÄ±zÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdi?

Korona yokken biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za sarÄ±lÄ±yorduk, top oynuyorduk, okula gidiyorduk. Ama korona yÃ¼zÃ¼nden okula gidemiyorum, uzaktan eÄŸitim alÄ±yoruz, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla oynayamÄ±yoruz, uzaktan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz.

Annem babam korona olunca Ã§ok korktum, kendimi Ã§ok yalnÄ±z hissettim. Bir odanÄ±n iÃ§inde tek baÅŸÄ±maydÄ±m, Ã§ok korkmuÅŸtum.

KoronavirÃ¼s ile konuÅŸabilseydin ona ne demek isterdin?

Neden annemi babamÄ± koronavirÃ¼s yaptÄ±n, senin yÃ¼zÃ¼nden bir sÃ¼rÃ¼ akrabamÄ±zÄ± kaybettik, artÄ±k git baÅŸÄ±mÄ±zdan derdim. Sen bizden Ã§ok tatile gittin bir sÃ¼rÃ¼ Ã¼lke gezdin, senin yÃ¼zÃ¼nden biz gezemiyoruz derdim.



