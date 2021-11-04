Çocuklara çevresel farkındalık eğitimleri

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, öğrencilere iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından proje katılımcıları arasında bir fikir maratonu da düzenlenecek. Proje kapsamında, gönüllülerden oluşan 50 kişilik eğitmen kadrosuyla ilk aşamada toplam 1.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” projesi, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Çevresel sorunların tüm dünyanın ortak meselesi olduğuna dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Dünyamıza ve çevremize bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaç edindik ve çocuklarımızda çevre bilinci oluşması ve sürdürülebilirlik konusunda yetkin bireyler olmaları için “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” projesini hayata geçirdik. Çevre sorunları hakkında çocuklarımıza küçük yaşta farkındalık kazandırmak ve alacakları eğitimlerin doğru zamanda, doğru şekilde verilmesi büyük önem taşıyor. Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak ve ileride sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmek, ülkemiz açısından oldukça kritik. Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir gezegen ancak hep birlikte çalışarak mümkün diyerek, herkesi çevresel sürdürülebilirlik konularında duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası öğrencilere sürdürülebilirlik, e-atık dönüşümü, geri dönüşüm, iklim değişikliği ve afet konularında online eğitimlerin verileceği “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” sürdürülebilirlik projesini başlatmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Proje kapsamında hedeflediğimiz 1000 öğrenciye ve dolaylı olarak ebeveynlere gerekli bilgi birikiminin ve farkındalığın kazandırılmasını hedefliyoruz.”