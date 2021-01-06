Bağışıklığı güçlendiriyor, vücuttaki ödemi atıyor! İşte ananasın faydaları...

Antioksidan koruma sağlayan ananas, bağışıklık sisteminin de destekçisi olduğunu belirten Diyetisyen Demet Sayar, ananasın faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.

Ananas suyu vücuttaki yağı etkili bir şekilde eritebilir. Dolayısıyla her gün yemekte ananas ya da ananas suyu tüketilebilir. Ancak yemeden önce ananası tuzlu suda yarım saat bekletmek gerekir.

- Mide ve bağırsakları temizler: Ananas, etin sindirilmesinde yardımcı olur. Ananasta bulunan protein mayası, yemeklerdeki proteinleri etkili bir şekilde çözümleyerek mide ve bağırsakları hareketlendirir.

- Cilt ve saçı güzelleştirir: Ananasın içerdiği zengin B vitamini cildi etkili bir şekilde nemlendirir ve saçı da parlatır. Bunun yanı sıra ananas stresin giderilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de yardımcı olur.

- Tansiyon ve kandaki yağ oranını düşürür: Ananas kan dolaşımını hızlandırarak hem tansiyonu hem de kandaki yağ oranını düşürmede etkilidir. Ayrıca, vücutta yağ birikimini de önler.

- Nezleye karşı etkili: Ateş, öksürük ve boğaz ağrısı nezlenin en önemli belirtileridir. Bu durumda, yatakta dinlenmenin yanı sıra bir bardak taze ananas suyu da içilebilir. Çünkü ananas suyu, ateşin düşürülmesi ve nefes borusu enfeksiyonunun önlenmesinde de etkilidir. Tıbbi araştırmalara göre, eskiden beri insanlar, boğaz ağrısı ve öksürüğü ananasın içerdiği protein mayasıyla gidermeye çalışmıştır.

- Beynin kan dolaşımını artırır: Ananasın son yapılan araştırmalarda doğal yapısında bulunan bromelain enziminin CCS molekülünü içerdiği ve bunun da kansere karşı insan vücudunun bağışıklık sistemini harekete geçirdiği kanıtlandı. Bromelain, vücuttaki proteinleri ayrıştıran ve sindiren bir enzim olduğundan hazmı kolaylaştırır, mide asidini düzenler. Kemik ve eklemlerdeki kireçlenmeyi önler. Alerjilere karşı koruma sağlar. Ananasın içindeki enzimlerin yağ yakma özelliğinin olması kozmetik sektörünün de bu meyveye olan ilgisini giderek artırıyor. İdrar söktürücü etkisi nedeniyle vücuttaki toksinlerin atımına yardımcı olduğundan selülit tedavisinde de kullanılıyor. Lifli bir besin olduğu için kroner kalp hastalıkları riskini de azaltır.

Alırken ve tüketirken bunlara dikkat!

Ananas satın alırken meyve üzerinde bulunan yaprakların taze ve koyu yeşil renkte olmalıdır. Kokusu da ananasın olgunlaştığını gösterir. Dış yüzeyindeki renkler canlı olmalıdır. Olgunlaşmasını tamamlayan ananasın dış yüzeyi bir bıçak yardımıyla kolaylıkla soyulabilir.

Silindirik bir yapısı olduğu için ananası halka halinde dilimlemek daha iyi olur. Dilimlerin ortasında yer alan sert yapı çıkarılır. Ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. K Vitamini eksikliği olanlar ve kan pıhtılaşmama sorunu yaşayanlar da ananas tüketmemeliler.

Ödeme karşı bire bir

Ödemin çok rahatsız edici ve kadınlarda daha fazla yaşandığını belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Uzun yolculuklar sonrası veya bazı ilaçların kullanımı, sağlık durumundaki değişim vb. pekçok faktöre bağlı olarak erkeklerde de ödem şikayetleri olmaktadır. Bu gibi durumlarda ananas ilk akla gelen meyve olması gerekir. Ananas, kan dolaşımını hızlandırdığı için bayanların korkulu rüyası olan selülitlerin tedavisinde de çok etkilidir. Bir kalın dilim ananas bir porsiyon meyve yerine geçer. Ortalama 60 kalori enerji vermektedir. Aynı zamanda C vitamini ve manganezden de oldukça zengindir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmede rolü büyüktür, bizi hastalıklara karşı korur" dedi. Özger, ananasın tüketim alternatifleriyle ilgili de şunları ekledi: "Ara öğünlerimizde tüketilebilir, salatalara ilave edilebilir veya ananastan bir tatlı da hazırlanabilir. Ayrıca, ananasları ızgarada arkalı önlü ızgaralayıp, tarçın ilave edip bu şekilde lezzetlendirip, yağsız dondurmayla beraber servis edip tüketebilirsiniz."