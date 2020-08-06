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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 19:06,

Metabolizmanızı hızlandıracak! Göbek yağlarından kurtulmak isterseniz...

Fazla kilolu olmanız kadar vücut yağ yüzdenizin yüksek olması ve bu yağın vücudunuzun hangi bölgesinde olduğu da önemlidir. Göbek bölgesi yağlanması visseral yağlanma olarak adlandırıldığını ve organların yağlanmasını da tetiklediğini ifade eden Diyetisyen Deniz Zülbüncan, göbek yağlarından kurtulmanın püf noktalarını paylaştı.

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Göbek bölgesinde oluşan yağlanma tip 2 diyabet, kalp hastalığı, kanser gibi hastalıklar için risk faktörüdür. İnsülin hormonu salınımını kontrol altına alarak, beslenmenizde değişiklikler yaparak ve hayatınıza sporu ekleyerek göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Tüm bunları yaparken bazı kürlerden de faydalanabilirsiniz. Ancak bilinmelidir ki tek başına hiçbir kür mucize değildir. Sürecinizi destekler niteliktedir.

2Kırmızı kür
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Kırmızı kür

Malzemeler
1 kâse probiyotik yoğurt,
1 küçük rendelenmiş kabak,
1 çay kaşığı pul biber,
2 yemek kaşığı yulaf kepeği,

Yapılışı: Bütün malzemeleri bir kasede karıştırın. Sabah uyandığınızda 1 bardak ılık su ile tüketmeniz gün boyunca daha doygun hissetmenizi sağlayacaktır.

3Yeşil kür
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Yeşil kür

Malzemeler
1 demet maydanoz,
1 tane yeşil elma,
1 limon suyu,
1 kupa demlenmiş yeşil çay

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Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blender'da güzelce karıştırın. Gün içinde ara öğün olarak kullandığınız zaman metabolizmanıza destek olacaktır.

5Probiyotik kür
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Probiyotik kür

Malzemeler
1 bardak kefir,
1 çay kaşığı sipiriluna

Ara öğünlerinizde meyvenizin ya da kuruyemişinizin yanında ana öğünlerinizde ise yemeğinizin yanında tercih edebilirsiniz. Kefirin probiyotik etkisi sayesinde ve sipirilunanın bağışıklığınızı destekleyici etkisi sayesinde metabolizmanıza destek olacaksınız.

6Sarı kür
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Sarı kür

Malzemeler
1 halka ananas,
1 fincan beyaz çay,
1-2 tane kabuk tarçın,
1 fındık büyüklüğünde zencefil

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Yapılışı: Kabuk tarçını ve zencefili suda kaynatarak sıvı kısmını alın demlediğiniz beyaz çaya karıştırın ardından ananas ile blenderize edin. Metabolizmanızı hızlandıracak kilo vermenizi destekleyecek ödem problemi yaşıyorsanız da kurtulacaksınız.

Tüm öneriler sağlıklı bireyler içindir. İlaç kullanıyorsanız, gebelik veya emzirme durumunuz varsa mutlaka kendi uzmanınıza danışmalısınız.

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