Sağlık Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 19:06 , 06 Ağustos 2020 - 19:07

Metabolizmanızı hızlandıracak! Göbek yağlarından kurtulmak isterseniz...

Fazla kilolu olmanız kadar vücut yağ yüzdenizin yüksek olması ve bu yağın vücudunuzun hangi bölgesinde olduğu da önemlidir. Göbek bölgesi yağlanması visseral yağlanma olarak adlandırıldığını ve organların yağlanmasını da tetiklediğini ifade eden Diyetisyen Deniz Zülbüncan, göbek yağlarından kurtulmanın püf noktalarını paylaştı.