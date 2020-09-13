Tavuk göğsü bir tatlı mıdır?

Tavuk göğsü tatlısı Türk lezzet algısına bambaşka bir bakış açısıdır. Tavuk genelde yemeklerde ve tuzlu besinlerle tüketilir ama tavuk göğsü tatlısında ince ince didiklenerek muhallebinin içine giriyor.
Tavuk göğsü tatlısı ile bildiğimiz tavuk tadının yerini bambaşka bir tat alıyor. Bu hafta,Türk mutfağında yüz yılı aşkın bir süredir bilinen muhteşem lezzet tavuk göğsünün tarihini ve yapılışını yazacağız .
TAVUK GÖĞSÜ TARİHİ
Tavuk göğsü Romalıllardan Bizans’a oradan da Türklere geçmiş olan sütlü bir tatlıdır. Romalılar zamanında bu tatlının nasıl yapıldığını Romalı kitap yazarı Apicus’un tarifinden aktarabiliriz. Romalılar şu şekilde yaparlarmış bu nefis tatlıyı; ‘Genç bir horoz kesilir haşlanır. Göğüs eti sıcakken didilir. Bu arada bir tencerede su kaynatılır. Didilmiş tavuk göğüs eti sütün içine katılır ve bir tahta tokmakla dövüle dövüle pişirilir. Tavuk eti iyice süte karıştığında, koyultmak için yeterli miktarda dövülmüş badem eklenir ve yine karıştırılarak sütle karışıma yedirilir. Son aşamada tatlandırmak için içine biraz bal eklenir.
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Mahmud Nedim, 1900 yılında kaleme aldığı Türk mutfağının temel eserlerinden biri olan “Aşçıbaşı” adlı eserinde tavuk göğsünü şöyle anlatmış: “Sütlü muhallebinin şekeri atılıp bulamacı döküldükten sonra 5-10 saat suda kalmış ve suyu defa defa tazelenmiş pişmiş tuzsuz tavuğun göğsü tiftik tiftik elyafı boyunca didiklenip bir daha sudan geçirildikten sonra tencereye serpilerek karıştırılır.
Tamamıyla muhallebi gibi piştikten sonra tencereyi aşağıya indirip temizce bir ağaç tokmak ile tencere içine konulan tavukgöğsü muhallebi ile imtizâc edip kayboluncaya kadar keşkek, herise döver gibi dövülür. Sonra tabaklara boşaltılıp üzerine tarçın kalıpları basılır, çiçek ve gülsuyu serpilir.
Su muhallebisi, sakızlı muhallebi, tavuk göğsü, kazandibi hem evlerde pişirilen, hem de muhallebicilerde yenilen tatlılardı. Sütlü tatlılar, 11’inci yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmış Dîvânü Lugâti’t Türk’te de geçmişti, 14›üncü yüzyılda yaşamış Kaygusuz Abdal’ın şiirlerine de girmiştir:
Kırk bin kazan pâlûze,
ellibin muhallebi
Bin bunca sütlü pirinç,
fağfuri çanağıla
GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ
Malzemeler:
200 gr tavuk göğüs eti
1 litre süt
2 çorba kaşığı pirinç unu
2 çorba kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı şeker
1 çorba kaşığı tereyağı
İsteğe göre damla sakızı
Üzerine tarçın
Nasıl yapılır?
Tavuğun göğsünü haşlayarak tarifi uygulamaya başlayın. Haşlanan tavuğu soğması için kenara alın. Soğuduktan sonra da çok ince şekilde didikleyin. Neredeyse ip görünümü elde etmelisiniz. Bu nedenle didiklenmiş tavuğu suya koyun daha çok ayrılır ve kokusu çıkar.
Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyin. Ardından sütü ve pirinç unu, nişastayı, şekeri, vanilyayı ve havanda dövüp toz haline getirdiğiniz damla sakızlarını koyup karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp 5 dakika mikserden geçirin. Didiklenmiş tavukları iyice suyunu sıktıktan sonra içerisine ekleyin ve karıştırın. Karışımı kaselere koyup soğuduktan sonra tarçın dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Hazırlarken ve pişirirken;
Tavuk göğsünün iyice ezilmiş olmasına,
Pişirilirken sürekli karıştırılmasına,
Kıvamını iyi ayarlamaya,
Tavuk tadından çok şeker tadının olmasına dikkat edilmelidir.
Tavuk göğsü bir tatlı mıdır?
Tavuk göğsü tatlısı Türk lezzet algısına bambaşka bir bakış açısıdır. Tavuk genelde yemeklerde ve tuzlu besinlerle tüketilir ama tavuk göğsü tatlısında ince ince didiklenerek muhallebinin içine giriyor.
Tavuk göğsü tatlısı ile bildiğimiz tavuk tadının yerini bambaşka bir tat alıyor. Bu hafta,Türk mutfağında yüz yılı aşkın bir süredir bilinen muhteşem lezzet tavuk göğsünün tarihini ve yapılışını yazacağız .
TAVUK GÖĞSÜ TARİHİ
Tavuk göğsü Romalıllardan Bizans’a oradan da Türklere geçmiş olan sütlü bir tatlıdır. Romalılar zamanında bu tatlının nasıl yapıldığını Romalı kitap yazarı Apicus’un tarifinden aktarabiliriz. Romalılar şu şekilde yaparlarmış bu nefis tatlıyı; ‘Genç bir horoz kesilir haşlanır. Göğüs eti sıcakken didilir. Bu arada bir tencerede su kaynatılır. Didilmiş tavuk göğüs eti sütün içine katılır ve bir tahta tokmakla dövüle dövüle pişirilir. Tavuk eti iyice süte karıştığında, koyultmak için yeterli miktarda dövülmüş badem eklenir ve yine karıştırılarak sütle karışıma yedirilir. Son aşamada tatlandırmak için içine biraz bal eklenir.
*
Mahmud Nedim, 1900 yılında kaleme aldığı Türk mutfağının temel eserlerinden biri olan “Aşçıbaşı” adlı eserinde tavuk göğsünü şöyle anlatmış: “Sütlü muhallebinin şekeri atılıp bulamacı döküldükten sonra 5-10 saat suda kalmış ve suyu defa defa tazelenmiş pişmiş tuzsuz tavuğun göğsü tiftik tiftik elyafı boyunca didiklenip bir daha sudan geçirildikten sonra tencereye serpilerek karıştırılır.
Tamamıyla muhallebi gibi piştikten sonra tencereyi aşağıya indirip temizce bir ağaç tokmak ile tencere içine konulan tavukgöğsü muhallebi ile imtizâc edip kayboluncaya kadar keşkek, herise döver gibi dövülür. Sonra tabaklara boşaltılıp üzerine tarçın kalıpları basılır, çiçek ve gülsuyu serpilir.
Su muhallebisi, sakızlı muhallebi, tavuk göğsü, kazandibi hem evlerde pişirilen, hem de muhallebicilerde yenilen tatlılardı. Sütlü tatlılar, 11’inci yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmış Dîvânü Lugâti’t Türk’te de geçmişti, 14›üncü yüzyılda yaşamış Kaygusuz Abdal’ın şiirlerine de girmiştir:
Kırk bin kazan pâlûze,
ellibin muhallebi
Bin bunca sütlü pirinç,
fağfuri çanağıla
GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ
Malzemeler:
200 gr tavuk göğüs eti
1 litre süt
2 çorba kaşığı pirinç unu
2 çorba kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı şeker
1 çorba kaşığı tereyağı
İsteğe göre damla sakızı
Üzerine tarçın
Nasıl yapılır?
Tavuğun göğsünü haşlayarak tarifi uygulamaya başlayın. Haşlanan tavuğu soğması için kenara alın. Soğuduktan sonra da çok ince şekilde didikleyin. Neredeyse ip görünümü elde etmelisiniz. Bu nedenle didiklenmiş tavuğu suya koyun daha çok ayrılır ve kokusu çıkar.
Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyin. Ardından sütü ve pirinç unu, nişastayı, şekeri, vanilyayı ve havanda dövüp toz haline getirdiğiniz damla sakızlarını koyup karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp 5 dakika mikserden geçirin. Didiklenmiş tavukları iyice suyunu sıktıktan sonra içerisine ekleyin ve karıştırın. Karışımı kaselere koyup soğuduktan sonra tarçın dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Hazırlarken ve pişirirken;
Tavuk göğsünün iyice ezilmiş olmasına,
Pişirilirken sürekli karıştırılmasına,
Kıvamını iyi ayarlamaya,
Tavuk tadından çok şeker tadının olmasına dikkat edilmelidir.