Irak’la tarihi dönüm noktası

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ile buluştuktan sonra Bağdat’a hareket ettik.

Heyette 8 bakan ve çok sayıda işinsanı yer alıyordu. Bu da geziye verilen önemi gösteriyordu. Erdoğan 12 yıl aradan sonra Irak’a tam bir çıkarma yaptı.

Kabinenin yarısı Bağdat’taydı.

8 BAKANLA ÇIKARMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Akif Çağatay Kılıç Irak gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden isimlerdi.

KORUMA ORDUSU

Bir de çok sayıda koruma dikkatimi çekti. Söz konusu olan işgali ve iç savaşı yaşamış olan Irak olunca Cumhurbaşkanının koruması en üst düzeyde tutuldu.

Haberin Devamı

ÜÇÜNCÜ KEZ BAĞDAT’TAYIM

Meslek hayatımda üçüncü kez Bağdat’tayım. Öğle saatlerinde indik Bağdat havaalanına. 35 derece sıcaklık karşıladı bizi. Karşılama töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’le görüşmek üzere Bağdat Sarayı’na geçti. Erdoğan görüşmede PKK ile mücadelede Irak’ın katkısının önemine vurgu yaptı. “Irak her türlü terörden arınmalı” dedi

SADDAM’IN SARAYINDA

Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra işgalci Amerikan askerlerinin girdiği sarayı canlı yayınlarda izlemiştik. Amerikalılar işgali sevimli göstermek için Saddam’ın sarayındaki ihtişamı ön plana çıkarmışlardı. Bağdat sarayı artık Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılıyor. Irak Cumhurbaşkanı bu sarayı pek kullanmıyormuş ama hayat ne kadar ibret verici değil mi? Saddam Hüseyin, Halepçe’de kimyasal gazla Kürtleri zehirledi ama bugün sarayında Kürt bir Cumhurbaşkanı oturuyor. Abdüllatif Reşit, Talabani ailesinin eniştesi. Yine ibret verici bir tablo. Saddam’ın devrilmesi için ABD ile işbirliği yaptılar. Irak, işgali, savaşın her türlüsünü yaşadı. Saddam’ı arayacak hale geldiler.

BAĞDAT’TAN İZLENİMLER

Havaalanından şehre giderken Bağdat’a ilişkin gözlemlerde bulunmaya çalıştım. “Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz” deriz ama savaş yorgunu bir şehir, Bağdat. Ama bir yandan da toparlanıp küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Ama Bağdat bunu başarabilecek bir şehir. Tarihte nice savaşlar, nice yıkımlar, nice hükümdarlar görmüş ama ayakta kalmayı başarmış. Daha önceki gelişime göre Bağdat’ı biraz da toparlanmış buldum.

Haberin Devamı

Yeni binalar yükseliyor. Klasik mimari ile yapılmış binaların yanı sıra lüks sitelerin ve gökdelenlerin yapımına başlanmış.

TÜRKÇE-ARAPÇA PANKART

Erdoğan’ın geçtiği yollara Türk ve Irak bayrakları asılmıştı. Sünniler açısından önemli bir inanç merkezi olan Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye ise Türkçe ve Arapça “Ziyaretinizden onur duyduk” yazılı pankartlar yerleştirilmişti.

CHECK POİNTLER

Bağdat sakindi ama Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Bağdat hızla savaş dönemlerini geride bırakmaya çalışıyor ama şehrin içindeki kontrol noktaları duruyor. O da trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle “Check Point”lerdeki kontrolü artırmışlardı.

Haberin Devamı

KASIM SÜLEYMANİ AFİŞLERİ

Kasım Süleymani İran’ın Ortadoğu’daki koluydu. Kudüs Gücü’nün komutanıydı. 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı’na ABD’nin düzenlediği bir operasyonla öldürüldü. Bağdat’tan havaalanına giderken yollara Kasım Süleymani’nin posterleri asılmıştı. Altında, “Seni unutmadım” yazıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Kasım Süleymani afişlerinin asılması, İran’ın bir mesajı mı diye düşünmeden edemedim.

SUDANİ’NİN ROLÜ

Türkiye ile Irak ilişkilerinde dün bir dönüm noktası yaşandı. Bunun iki mimarı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanın Sudani.

Geçen hafta ABD’deydi Sudani. Başkan Biden ile görüştü. DEAŞ’ın kalmadığını belirterek ABD’ in Irak’tan çekilmesini savunuyor. Bağdat’ın artık savaşla değil ekonomik kalkınma ile anılmasını istiyor. Nuri El Maliki Türkiye-Irak ilişkilerine ne kadar büyük zarar verdiyse Sudani’de o kadar yarar sağlıyor. İnşallah İran bu süreci sabote etmez.

Haberin Devamı

İKİ AYAKLI İLİŞKİ

22 Nisan itibarıyla Türkiye-Irak ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Bu ilişki iki ayak üzerine inşa ediliyor.

1-Ekonomik kalkınma

2-PKK ile mücadele

Biz CNN TÜRK’te Göksü Öngören Özgür ile canlı yayında Kalkınma Yolu projesinin önemini konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sudani anlaşmayı imzaladılar.

PKK ile mücadele konusunda ise Erdoğan net konuştu, “PKK’nın Irak topraklarındaki varlığı en kısa sürede sonlanacak” dedi. Ama ben Ortak Harekât Merkezi kurulmasını netleştiremedim.

YENİ PENCERE AÇILDI

Irak’la ilişkilerde yeni bir pencere açıldı. Heyecanlanmamak mümkün değil ama burası Ortadoğu. Bu ülkenin adı Irak. İhtiyatlı iyimserlik içinde olmak gerekiyor. İran ve ABD başta olmak üzere bölgesel ve bölge dışı ile onların içerideki vekillerinin bu süreci sabote etmesine izin vermemeliyiz.