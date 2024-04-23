Siyasi partilerin yedi ölümcül günahı

Haberin Devamı

Milletin sırtlandığı bir parti, zamanla devletin sırtlandığı bir parti haline dönüşmeye başlarsa... Eyvah ki eyvah!

*

GÜNAH 2

DAVAYI UNUTMAK

Partiye “dava” ve “hizmet” için değil de bazı makamlara gelmek için omuz verilmeye başlanmışsa... Vay ki vay!

*

GÜNAH 3

TARTIŞMASIZLIK

Her türlü parti içi tartışma, “aman rakiplere malzeme vermeyelim” diyerek susturuluyorsa... Vah ki vah!

*

GÜNAH 4

KİBİR

Kibir, tepeden bakma, halktan kopukluk falan... Bunlar bir siyasi partinin dışarıya yaydığı hava haline dönüşmüşse... Eyvah ki eyvah!

*

GÜNAH 5

LİDERE YASLANMA

Parti içinde herkes liderin oy alma potansiyeline yaslanıyorsa ve başka hiç kimsenin oy alma potansiyeli yoksa... Vay ki vay!

*

GÜNAH 6

KUYU KAZMA

Parti içi yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yok olmuşsa... Bunun yerini kuyu kazma, ayak kaydırma almışsa... Vah ki vah!

*

Haberin Devamı

GÜNAH 7

GRUPLAŞMA

Parti içinde gruplaşmalar meydana gelmişse... Herkes kendi adamını bir yerlere getirmek için çabalıyorsa... Eyvah ki eyvah!

ERDOĞAN BAŞARISIZLIKTAN NİYE SORUMLU TUTULMUYOR



CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde Kılıçdaroğlu başarısız olunca CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nu lime lime doğramışlardı.

*

Yerel seçimde Erdoğan başarısız olunca AK Partililer, Erdoğan’a bir şey demiyorlar.

*

Neden acaba?

*

Şu iki nedenden dolayı olabilir mi:

*

- BİR: Çünkü Erdoğan girdiği her seçimi kazanan, Kılıçdaroğlu ise girdiği her seçimi kaybeden bir liderdi. İkisi arasında böyle devasa bir fark vardı.

*

- İKİ: Çünkü Erdoğan, 10 ay önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Üstelik her şey ama her şey yüzde yüz aleyhindeyken.

‘YERELLER’ KONUSUNDA NİHAYET BİR AÇIKLAMA



MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de bir panelde yaptığı İngilizce konuşmada “locals” kelimesini kullanmıştı.

*

Birisi bu kelimeyi “yerel halk” diye çevirdi ve sonra başladı “Şimşek bize yerel halk dedi” tartışması.









Herkes bir şey dedi, konu bayağı bir gündem oldu. Hatta o kadar ki en son MHP Lideri Devlet Bahçeli bile bu konuda tepki koydu.

*

Haberin Devamı

Bütün bu olup bitenlerin ardından dün nihayet Maliye Bakanlığı, bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

*

Yapılan açıklamada...

“Locals” kelimesinin ekonomi / finans terminolojisinde yer alan bir kelime olduğu belirtildi. Kelimenin tam karşılığının “yerel yatırımcılar” olduğu vurgulandı. Yapılan yorumların “akıldışı” ve “tuhaf” olduğu söylendi.

*

Bakanlık yetkililerine soruyorum:

Madem konuyla ilgili bir açıklama yapacaktınız neden bugüne kadar beklediniz?

*

İletişimin dört altın kuralını yazıyorum:

- BİR: Geç kalan iletişim, iletişim değildir.

- İKİ: İletişimde zamanlama her şeydir.

- ÜÇ: İletişim, konu kapandıktan sonra akla getirilecek bir şey değildir.

Haberin Devamı

- DÖRT: İletişimde anında müdahale hayat kurtarır.



KAMUDA MAKAM ODASI STANDARTLARI



- Minimalizmden şaşılmasın.

- Heybetten kaçınılsın.

- Japon tarzından esinlenilsin.

- Ucuz ama rahat koltuklara yönelinsin.

- Masalar küçülsün.

- Odalar ufalsın.

- “Dinlenme odası” kavramına son verilsin.

- Havalı değil kullanışlı olsun.

- Mütevazı bir şıklık peşinde koşulsun.

- Mümkünse altın renginden ve beyazdan uzak durulsun.



ERBİL KALESİ’NDE TÜRK BAYRAĞI



- Sembolik açıdan: Anlamı büyük.









- Sembolik olmayan açıdan: Anlamı daha da büyük.

- PKK açısından: Hüsrana işaret ediyor.

- Barzani yönetiminin gidişatı açısından: Umut verici.

- Türk halkı açısından: Gurur ve kıvanç verici...



KENDİ KRİZİNİ KENDİ YARATAN BİR CEO



PATISWISS adlı bir markanın CEO’su Elif Aslı Yıldız, iki gün içinde kendisini tüketmeyi başardı:

*

Haberin Devamı

- Ürünlerinden şikâyet eden müşteriyi sosyal medyada azarladı.







- Azarlamakla yetinmeyip mahkemeye vermekle tehdit etti.

- Arkasına Migros gibi güçlü bir kurumu almaya çalıştı.

- Yazdığı metinler, ifade gücü ve imla açısından süper rezaletti.

- İmla hatalarını savunurken bile imla hataları yaptı.

- Sorumlu bir CEO gibi davranmak yerine Dilan Polat gibi davrandı.

- Burnundan kıl aldırmadı, kendini hep haklı durumda gördü.

*

Ve en sonunda CEO’luktan istifa etmek zorunda kaldı.

*

Seçmenle kavga eden partilerin, müşteriyle dalaşan markaların, burnundan kıl aldırmayan CEO’ların...

Bu örnek olaydan alacakları nice ibretler vardır.