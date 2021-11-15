Teknolojinin geldiği nokta

Estetik, bütüncül bir yaklaşımla yapılmalıdır. Bunu hastalarıma söylediğim gibi yazılarımda da altını çizerek belirtiyorum. Özellikle yüz bölgesine yapılan müdahaleler ve uygulamalarda boyun ile dekolte bölgesi de işleme dahil edilmelidir. Yüz ve dekolteye yapılan müdahalelerden yazılarımda birçok defa bahsettim. Bu hafta da siz değerli okuyucularıma boyun bölgesine hangi müdahaleleri ve uygulamaları sıkça yaptığımızı anlatmak istedim.

Yaş almanın izleri, yüz bölgesine paralel olarak vücudumuzun genelinde kendini gösterir. Ancak güneşin doğrudan değdiği bölgelerde bu izlerin belirtileri daha derin olur.

Yine duruş bozuklukları, sürekli öne eğilerek durmak, özellikle telefonlar hayatımıza girdikten sonra bu bölgede yaşanan deformasyonların arttığını söylemek mümkün.

Gününün büyük bir bölümünü ekrana bakarak geçirenlerde; duruş bozuklukları, kaslarda kısalmalar, kırışıklık ve cilt sarkmalarının yanı sıra daha genç yaşlarda bile boyun bölgesinde deformasyonlar görüyoruz.

Bunun üzerine yaş almanın getirdiği dezavantajları da ekleyin. Dolayısıyla kaliteli yaş almak istiyorsanız boyun bölgenizi asla ihmal etmemeniz gerekir.

Boyun bölgesine yapılan işlemler, ilk etapta ameliyatsız gençleştirme ve iyileştirme uygulamalarıdır.

Yüz, dekolte bölgelerine de uygulanan botoks, mezoterapi, PRP, ultrason ve lazer teknolojileri ile yapılan cihazlı işlemlerdir. Daha ileri safhada ameliyatlı uygulamalar da tercih edilebilir.

Altın uygulama

