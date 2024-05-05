İnsanlığımdan utandım... İşte o bakış

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Boynundaki zinciri tutuşuna bakar mısınız?

“Çekme artık. Yapma artık” der gibi... İncecik parmakları ve o masum bakışlarıyla...

Nerede mi çekilmiş bu fotoğraf?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde...

Niye?

İstanbul polisi müthiş bir operasyon yaptı arkadaşlar.

İçlerinde Orman Bakanlığı memurlarının da bulunduğu 36 kişiyi takibe aldı.

Aylarca takip ettiler. İncelediler.

İstanbul’dan dünyaya açılan bir hayvan ticaretiydi bu.

Boynunda zinciriyle o maymun...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çekilmiş fotoğrafı.

Hikâyesi müthiş.

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Bu alçak kaçakçılar öylesine organize olmuşlar ki. Kolay kolay yakalamak mümkün değil.

O yüzden en ileri teknolojiyle takibe alınmışlar.

Polis kaçakçılığın izini sürerken, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu’na (CITES) haber veriliyor.

Ardından MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) devreye giriyor.

Dünyada çok zor bulunan hayvanları astronomik fiyatlara satıyorlar. Elde edilen kara para, arsa, ev gibi gayrimenkul alımlarıyla aklanıyor.

İşin ilginç yanı bu işleri yaparken kaçakçılara Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yoldan çıkmış bazı memurları yardımcı oluyor.

Nakliyeler bu yolla ayarlanıyor.

2) 565 CAN KURTARILDI

İstanbul polisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele bölümü aylarca süren takipten sonra operasyona başlıyor.

İlk planda 11 kaçakçı yakalanıyor.

Hayvanları sakladıkları depolara baskınlar yapılıyor.

Ve şimdi buraya dikkat arkadaşlar.

Polis aralarında timsah yavrusu, komodo ejderi, parmak maymun, tarantula, papağan, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvanı kurtarıyor.

Pislik içindeki papağanlar. Ölümün eşiğinde maymunlar.

Her biri doğanın bulunmaz hazineleri.

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3) ÇETENİN GENİŞLİĞİ

Bildiğiniz gibi bu hayvanlar ülkemizde yaşamıyor. Yurtdışından getiriliyor. Ve sonra yine yurtdışına satılıyor. Yani ortada uluslararası bir kaçakçılık şebekesi var.

Nitekim baskın yapılan depolarda 3 bin 215 adet hayvan halka bileziği ele geçiriliyor.

Rakama bakar mısınız? Binlerce hayvandan söz ediyorum.

4) BUNU YAPANLAR İNSAN MI

Evet arkadaşlar, dönüp tekrar bize bakan o maymuna dönüyorum.

Sonra o incecik parmaklarıyla “Yeter artık çekme boynumdan” dercesine zinciri tutan o masum bakışlara...

İçim sızlıyor.

Dünyada öylesine büyük bir hayvan kaçakçılığı ekonomisi var ki...

Çin’de yenilen maymun beyninden yarasaya ve fil diline kadar vahşetin sınırı yok.

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Bütün bu virüslerin, salgınların bu şekilde yayıldığını bilmiyor muyuz?

Dünya bir pandemi atlattı.

Çin’deki bu hayvan katliamı ve tropik hayvanların yenmesi üzerine onlarca makale yazıldı.

Uluslararası kuruluşlar denetimler başlattı.

Pandeminin kaynağı bu hayvanların kaçırılması ve lokantalara satılması dendi.

Ne oldu peki?

Aynen devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı bu operasyon bu korkunç ticaretin hâlâ devam ettiğini gösteren müthiş bir kanıttır.

Helal olsun.

5) ASANSÖRDEKİ KEDİ KATİLİ SENİ UNUTMUŞ DEĞİLİZ

Ve bu olayı görünce hafızamdan bir türlü silinmeyen o katili bir kez daha hatırlıyorum.

Asansörde sıkıştırdığı kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren o aşağılık mahluk.

Seni de unutmuş değiliz.

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Ve arkadaşlar; Bütün hayvanseverler adına.

Kedilerim Sea ve Myra adına;

Bu iğrenç hayvan kaçakçılarını yakaladıkları için polisimizi tebrik ediyorum.

İyi pazarlar efendim...