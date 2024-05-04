Yılın en güzel yeniayı!

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Muhteşem bir Boğa yeniayı geliyor

8 Mayıs’ta. Büyük fırsatlarla karşılaşacağız. Şans, para, sürprizler... Yeniayın etkisi 5 Mayıs’ta başlar, 13 Mayıs’a kadar devam eder. Bakalım bu yeniayın burçlara etkileri ve günlük astrolojik nasıl olacak?

Bugün Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Dürtüsel, ani kararlar alabiliriz. Spor yapmak, rekabet etmek, karşı gelmek, cesaret göstermek istediğimiz konularda destek almak, liderlik yapmak, savaş sanatlarıyla,

askerlikle ilgili konulara eğilmek; fiziksel gücümüzü, kas gücümüzü arttırmak, bir iş görüşmesinde dinamik ve canlı görünmek istersek koşullar bizim için uygun.

Yarın Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. 8.55 itibariyle boşlukta olacak. Merkür ile Şiron birlikte hareket edecek ve etkisi 2 gün sürecek. Okuyacağımız bir kitap, duyacağımız bir cümle bizi iyileştirebilir. Zihinsel farkındalığımızı arttırabilir ve ruhsal yaralarımızı anlamak için içsel yolculuğa çıkmamızı teşvik edebilir. Terapi için harika bir dönem.

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Salı günü Ay 00.42 itibariyle Boğa burcuna geçecek ve tüm gün burada olacak. Bugün maddi konularda harekete geçmek için ideal. Yalnız yeme-içmeyi abartabiliriz.

Radikal değişiklikler...

8 Mayıs Çarşamba günü 18 derece Boğa burcunda hem Uranüs hem de Jüpiter etkili yeniay meydana gelecek. Etki süresi 10 gün. Büyük fırsatlar, süper şanslar, gani gani para, süper evler, sevinecek birçok olay bizi bekliyor. Herkese ilaç gibi gelecek.

Perşembe günü Ay 00.54 ile 2.20 arasında Boğa burcunda boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçecek. Güneş ile Uranüs birlikte hareket edecek. Etki süresi 4 gün. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmak için güçlü istekler duyabilir, ani kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Yaşamımızda özgürleşmek istediğimiz hangi alan varsa, o alanlara yönelebiliriz. Uçak seyahatleri ve elektronik aletler almak için uygun; farklı heyecanlara açık olabileceğimiz bir gün.

Cuma Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Günün ana teması bol bol iletişim olacak. Önemli haberler alıp verebiliriz. İletişim konuları hızlı bir şekilde akabilir hayatımızda.

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11 Mayıs Cumartesi günü Ay önce İkizler burcunda boşlukta olacak. Sonrasında Yengeç burcuna geçecek. Venüs ile Satürn arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi +/- 2 gün. Çapkınlık değil, aksine ciddi ilişkilerin peşinde koşma zamanı. Yeni ilişkilerde ihtiyaç disiplinlilik, sorumluluk taşımak ve ciddiyet olacak. İlişkilerdeki olası sorunlar pratik çözümler sayesinde rahatlayabilir. Yatırım yapmak için uygun bir zaman olabilir. Yine tasarruf planları yapmak için de ideal zaman.

Boğa yeniayı burçları nasıl etkileyecek?

Parasal konularda sürpriz var

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Finansal konular öne çıkıyor, yeni kazançlar gündeme gelebilir. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkiler söz konusu. Bu yeni bir müşteriyle tanışma da olabilir, iş koşullarında ani bir değişim de... İşin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için bu yeniay önemli, maddi konular gündeminize taşınacak. Parasal sürprizlere hazır olun.

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Yenilenme sürecine girebilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

İsteklerinizi ortaya koymak, başlangıçlar, girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurtdışı konularında önemli gelişmeler olabilir. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak için koşullar uygun. Özgürlük ihtiyacınız artabilir.

Gizli ilişkiler gündeme gelebilir

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, samanaltından su yürütürcesine bazı planlar gündemde olabilir. Bu günlerde yalnız kalmak, iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Bu yeniay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşma, krizi yönetme konusunda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabilirsiniz. Bu gizli, el altından bir destek de olabilir.

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Arkadaş çevreniz değişebilir

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden destek alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Yavaş yavaş çevrenizdeki kişiler değişebilir. Yeni sanal gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü, kuvvetli kişilerle irtibat halinde olabilirsiniz. Bu hafta itibariyle iş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz.

İş alanında beklenmedik gelişmeler...

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Yaptığınız işle ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler söz konusu. İşi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilir. Çalışma ortamınız ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim olabilir. Aynı zamanda önemli bir iş arkadaşınızdan size destek de gelebilir. İş konusunda beklenmedik, ani, olumlu gelişmelere, sürprizlere hazır olun.

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Uzak yerlere seyahat planlayabilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Yabancılardan, yurtdışıyla ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde edebilirsiniz. Bu yeniay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir. Ya da birkaç ay sonrası için planlar yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için bu hafta uygun.

Büyük bir krizi aşabilirsiniz

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olabilir. Özellikle gayrimenkulle, taşınmaz mallarla ilgili önemli destekler alabilirsiniz. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatça destek alabilirsiniz. Bu hafta uygun koşullu, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz.

Ortağınızla iş girişiminde bulunabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Daha çok hukuksal, kâğıt üzerinde bir anlaşma söz konusu olabilir. Yalnızsanız yeniay zamanı yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizin veya partnerinizin fikirlerinden rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Eş veya ortağınızla bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinize parasal bir krizi atlatmasında destek olabilirsiniz. Ortaklıklarda sürpriz gelişmelere hazır olun.

Önemli haberler gelebilir

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Yeniay yeni proje, yeni müşterilerle tanışmanıza yardımcı olacak. Bu projelerin finansal anlamda getirisi yüksek olabilir. Eğer iş arıyorsanız yeniay ve takip eden 2-3 gün içinde önemli haberler alabilirsiniz. Bu hafta diyete veya spora başlamak, sağlıklı beslenmek, daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli geçirmek için destek alabilirsiniz. Boğaz, bademcik ve ses tellerinize dikkat edin.

Başarı ve kazanç elde edebilirsiniz

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Fakat bu açığa çıkabilir. Çocuk sahibi olanlar, çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda başarı ve kazanç elde edebilirsiniz. Özel hayatınızdaki kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi daha sağlam bir hale getirmek için adımlar atabilirsiniz.

Korkularınızın kaynağını bulun

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Çevrenizde işinize karışacak çok fazla insan olmasına karşın bildiğinizi okuyacaksınız. Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok yükselebilir. Evinizin tarzını, mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Hafta boyunca olabildiğince kendinize yatırım yapın. Korkularınızın, kaygılarınızın kaynağı neyse bunları tespit edip çözüme ulaştırın. Terapi almak, ruhsal anlamda size iyi gelebilir.

Kardeşinize destek olabilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor, telefonunuz, e-postanız her zamankinden daha çok çalışabilir. Arkadaşlarınızla seyahat planı yapabilirsiniz. Yine bir arkadaşınızın desteğiyle internet sitesi, blog oluşturabilir, internetle/bilgisayarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeniay haftasında kardeşinize mesleğine ya da maddi konulara ilişkin krizlerini çözmek açısından destek olmanız gerekebilir.