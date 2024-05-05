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Hava döndü.
Artık Milli Eğitim Bakanlığı’na protestoya giden CHP heyetine karşı kabalık yok. Simit ve börek ikram ediliyor bakanlık bahçesinde.
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Hava döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı, Özgür Özel ayrı yumuşama mesajları veriyor. İki lider de kararlı. İki lider de ısrarlı.
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Hava döndü.
Kutuplaşmadan beslenenler, yumrukları sürekli sıkılı olanlar, nefretten başka bir duyguyla hareket etmeyenler acayip mutsuz.
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Hava döndü.
Kutuplaşmadan bıkanlar, bir araya gelinmesinin önemine inananlar, bahar havasını solumak isteyenler kendilerini iyi hissediyor.
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Hava döndü.
Barıştan, müzakereden, diyalogdan yana esiyor yel. Nefreti dağıtacak yıldız, poyraz başladı. Bahar gerçekten de geldi.
YUMUŞAMADAN KİMLER RAHATSIZ OLUYOR
- Yeni duruma aniden uyum sağlamakta zorluk çekenler.
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- Kutuplaşmadan beslenenler.
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- Sert dille savaşan ve bu yolla prim yapan gazeteciler.
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- Ezberlerinin bozulmasından rahatsız olanlar.
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- “Erdoğan’ın kesin bir planı vardır” türü paranoyaya kapılanlar.
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- Bütün işleri güçleri CHP’yle uğraşmak olanlar.
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- Bahar sevmeyip sert kış ve aşırı sıcak isteyenler.
AHLATLIBEL DENİLDİĞİNDE AKLIMA GELEN ŞEYLER
- Saygısızca yaşanıp biten altılı masa olayı.
- Temel Dede, Babacan, Gültekin Bey’in kendinden emin halleri.
- Ahmet Davutoğlu’nun uzun ve sıkıcı siyasi analizleri.
- Tek tek yazılıp çizilen yemek mönüleri.
- Büyük fiyaskoyla sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi.
- Meral Akşener’in hazin sonu.
ÖZGÜR ÖZEL NEDEN KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞTU
SANIRIM Özgür Özel, bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile...
- Hem müzakere edecek.
- Hem de mücadele edecek.
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Böylece Kılıçdaroğlu’na müzakere ile mücadelenin bir arada yürütülebileceğini göstermiş olacak.
TÜRK HALKI YAHUDİ DÜŞMANI MI OLUYOR
TÜRK halkının antisemitist, Yahudi düşmanı falan olduğu yok.
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Olan biten sadece şu:
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Bugün İsrail’i yönetenler, insanlıktan nasibini almamış birer bebek katillerine dönüşmüş durumdalar.
Türk halkı da tıpkı diğer dünya halkları gibi bu duruma insani olarak tepki gösteriyor.
ÖLÜMLÜ DÜNYA 2’NİN OYUNCULARINA DAİR
- FEYYAZ YİĞİT: Bu adam tam olarak bir komedi büyücüsü. Hiçbir şaklabanlığa zerre kadar yer vermeden güldürüyor.
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- DOĞU DEMİRKOL: Doğaçlama yaptığı yerlerin filmin en komik kısımları olduğunu belirterek onun büyük komedyenliğine işaret etmiş olayım.
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- AHMET MÜMTAZ TAYLAN: Büyük oynamaktan kaçınarak, dengeli oyunculuğunu koruyarak güldürüyor. Ki bu kıvamı yakalamanın zor olduğunu düşünüyorum.
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- İREM SAK: “Bir kadın karakter de olsun” diye filmde yer almadığı çok belli. Hiç de geri kalmıyor filmin diğer oyuncularından. Rolünün hakkını tam veriyor.
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- ALPER KUL: Hiçbir yapay sivrilme çabası içine girmeden ekiple müthiş bir uyum içinde varlığını vazgeçilmez kılıyor.
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- MEHMET ÖZGÜR: Mimikleriyle, inandırıcılığıyla, abartısız oyunculuğuyla muhteşem. Çok güldürdü beni çok.
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- GİRAY ALTINOK: Benim büyük eksiğim: İlk kez izledim kendisini. Çok kabiliyetli bir oyuncu. Ona da çok güldüm.
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