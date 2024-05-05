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Hava döndü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu

HAVA döndü.Artık 1 Mayıs’ta coplar, TOMA’lar, gaz bombaları konuşmuyor. Polisin sabrı, soğukkanlılığı ve profesyonelliği konuşuyor.

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Hava döndü.

Artık Milli Eğitim Bakanlığı’na protestoya giden CHP heyetine karşı kabalık yok. Simit ve börek ikram ediliyor bakanlık bahçesinde.

*

Hava döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı, Özgür Özel ayrı yumuşama mesajları veriyor. İki lider de kararlı. İki lider de ısrarlı.

*

Hava döndü.

Kutuplaşmadan beslenenler, yumrukları sürekli sıkılı olanlar, nefretten başka bir duyguyla hareket etmeyenler acayip mutsuz.

*

Hava döndü.

Kutuplaşmadan bıkanlar, bir araya gelinmesinin önemine inananlar, bahar havasını solumak isteyenler kendilerini iyi hissediyor.

*

Hava döndü.

Barıştan, müzakereden, diyalogdan yana esiyor yel. Nefreti dağıtacak yıldız, poyraz başladı. Bahar gerçekten de geldi.

YUMUŞAMADAN KİMLER RAHATSIZ OLUYOR

- Yeni duruma aniden uyum sağlamakta zorluk çekenler.

*

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- Kutuplaşmadan beslenenler.

*

- Sert dille savaşan ve bu yolla prim yapan gazeteciler.

*

- Ezberlerinin bozulmasından rahatsız olanlar.

*

- “Erdoğan’ın kesin bir planı vardır” türü paranoyaya kapılanlar.

*

- Bütün işleri güçleri CHP’yle uğraşmak olanlar.

*

- Bahar sevmeyip sert kış ve aşırı sıcak isteyenler.

Hava döndü

AHLATLIBEL DENİLDİĞİNDE AKLIMA GELEN ŞEYLER

- Saygısızca yaşanıp biten altılı masa olayı.

- Temel Dede, Babacan, Gültekin Bey’in kendinden emin halleri.

- Ahmet Davutoğlu’nun uzun ve sıkıcı siyasi analizleri.

- Tek tek yazılıp çizilen yemek mönüleri.

- Büyük fiyaskoyla sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi.

- Meral Akşener’in hazin sonu.

 

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞTU

SANIRIM Özgür Özel, bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile...

- Hem müzakere edecek.

- Hem de mücadele edecek.

*

Böylece Kılıçdaroğlu’na müzakere ile mücadelenin bir arada yürütülebileceğini göstermiş olacak.

Hava döndü

TÜRK HALKI YAHUDİ DÜŞMANI MI OLUYOR

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TÜRK halkının antisemitist, Yahudi düşmanı falan olduğu yok.

*

Olan biten sadece şu:

*

Bugün İsrail’i yönetenler, insanlıktan nasibini almamış birer bebek katillerine dönüşmüş durumdalar.

Türk halkı da tıpkı diğer dünya halkları gibi bu duruma insani olarak tepki gösteriyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2’NİN OYUNCULARINA DAİR

FEYYAZ YİĞİT: Bu adam tam olarak bir komedi büyücüsü. Hiçbir şaklabanlığa zerre kadar yer vermeden güldürüyor.

*

- DOĞU DEMİRKOL: Doğaçlama yaptığı yerlerin filmin en komik kısımları olduğunu belirterek onun büyük komedyenliğine işaret etmiş olayım.

*

- AHMET MÜMTAZ TAYLAN: Büyük oynamaktan kaçınarak, dengeli oyunculuğunu koruyarak güldürüyor. Ki bu kıvamı yakalamanın zor olduğunu düşünüyorum.

*

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-  İREM SAK: “Bir kadın karakter de olsun” diye filmde yer almadığı çok belli. Hiç de geri kalmıyor filmin diğer oyuncularından. Rolünün hakkını tam veriyor.

*

- ALPER KUL: Hiçbir yapay sivrilme çabası içine girmeden ekiple müthiş bir uyum içinde varlığını vazgeçilmez kılıyor.

*

- MEHMET ÖZGÜR: Mimikleriyle, inandırıcılığıyla, abartısız oyunculuğuyla muhteşem. Çok güldürdü beni çok.

*

- GİRAY ALTINOK: Benim büyük eksiğim: İlk kez izledim kendisini. Çok kabiliyetli bir oyuncu. Ona da çok güldüm.

Hava döndü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu
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