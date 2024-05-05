Harp sever misiniz

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Şirin Pancaroğlu
Harp Sanatçısı
CD’sinin adı:
- A String of Longing
- Seslendirdiği besteciler
- Domenico Scarlatti
- Wilhelm Posse
- George Frideric Handel
- Claude Debussy
- Gerardo E. Dirie
- François Couperin
- Gabriel Faure
- Carlos Selzado
- Mikhail Glinka
- Alberto Ginastera
- Isaac Albeniz
- Astor Piazzola
(Komodo Records)
-ZEKİ MÜREN
-MUAZZEZ ABACI
- DÜET
- BİZ AYRILAMAYIZ
- Hiçbir Şeyde Gözüm Yok
- Biz Ayrılamayız
- Dediler Zamanla Hep
- Aynı Bedende İki Canız
(Komodo Records)
Aylin Şengün Taşçı
- Andıkça
Lem’i Atlı Eserlerinden Seçmeler
- Andıkça Geçen Günleri
- Hicaz Kanun Taksimi
- Severim Her Güzeli
- Hastayım Yalnızım
- Son Aşkımı Canlandıran
- Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmiş
- Ey Şuh-i Sertab
- Nihavend Kanun Taksimi
- Bin Gül Çıkarırdım
- Nedir A Sevdiğim
- Dinlendi Başım
- Uşşak Tanbur Taksimi
- Neler Çektim Neler
- Güzel Gözlerinle Bakmasını Bil
- Siyah Ebrulerin Duruben Çatma
(akustik)
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