Harp sever misiniz

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Şirin Pancaroğlu

Harp Sanatçısı

CD’sinin adı:

- A String of Longing

- Seslendirdiği besteciler

- Domenico Scarlatti

- Wilhelm Posse

- George Frideric Handel

- Claude Debussy

- Gerardo E. Dirie

- François Couperin

- Gabriel Faure

- Carlos Selzado

- Mikhail Glinka

- Alberto Ginastera

- Isaac Albeniz

- Astor Piazzola

(Komodo Records)

-ZEKİ MÜREN

-MUAZZEZ ABACI





- DÜET

- BİZ AYRILAMAYIZ

- Hiçbir Şeyde Gözüm Yok

- Biz Ayrılamayız

- Dediler Zamanla Hep

- Aynı Bedende İki Canız

(Komodo Records)

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Aylin Şengün Taşçı

- Andıkça

Lem’i Atlı Eserlerinden Seçmeler

- Andıkça Geçen Günleri

- Hicaz Kanun Taksimi

- Severim Her Güzeli

- Hastayım Yalnızım

- Son Aşkımı Canlandıran

- Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmiş

- Ey Şuh-i Sertab

- Nihavend Kanun Taksimi

- Bin Gül Çıkarırdım

- Nedir A Sevdiğim

- Dinlendi Başım

- Uşşak Tanbur Taksimi

- Neler Çektim Neler

- Güzel Gözlerinle Bakmasını Bil

- Siyah Ebrulerin Duruben Çatma

(akustik)