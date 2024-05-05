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Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Harp sever misiniz

#Harpist#Fatma Ceren Necipoğlu#Uçak Kazası

Bir uçak kazasında kaybettiğimiz Harpist Fatma Ceren Necipoğlu’nu (1973 – 2009) anarak...

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Şirin Pancaroğlu

Harp Sanatçısı

Harp sever misiniz

CD’sinin adı:

- A String of Longing

- Seslendirdiği besteciler

- Domenico Scarlatti

- Wilhelm Posse

- George Frideric Handel

- Claude Debussy

- Gerardo E. Dirie

- François Couperin

- Gabriel Faure

- Carlos Selzado

- Mikhail Glinka

- Alberto Ginastera

- Isaac Albeniz

- Astor Piazzola

 (Komodo Records)

-ZEKİ MÜREN

-MUAZZEZ ABACI

Harp sever misiniz

- DÜET

- BİZ AYRILAMAYIZ

- Hiçbir Şeyde Gözüm Yok

- Biz Ayrılamayız

- Dediler Zamanla Hep

- Aynı Bedende İki Canız

(Komodo Records)

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Harp sever misiniz

Aylin Şengün Taşçı

- Andıkça

Lem’i Atlı Eserlerinden Seçmeler

- Andıkça Geçen Günleri

- Hicaz Kanun Taksimi

- Severim Her Güzeli

- Hastayım Yalnızım

- Son Aşkımı Canlandıran

- Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmiş

- Ey Şuh-i Sertab

- Nihavend Kanun Taksimi

- Bin Gül Çıkarırdım

- Nedir A Sevdiğim

- Dinlendi Başım

- Uşşak Tanbur Taksimi

- Neler Çektim Neler

- Güzel Gözlerinle Bakmasını Bil

- Siyah Ebrulerin Duruben Çatma

(akustik)

#Harpist#Fatma Ceren Necipoğlu#Uçak Kazası
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