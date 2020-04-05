Dilek Avşar

Bu yıl ilk mottomuz; kendimizi sevmek olsun. Kendini seven kişi olmak aslında her şeyi sevip, her güzel şeyden mutlu olmaktır. Güzellikleri görebiliyor ve gördüğümüz güzelliklerle mutlu olabiliyorsak, sağlıklı bir ruha sahibiz demektir.
MUTLU İNSAN SAĞLIKLI OLUR
Günümüzdeki en önemli sıkıntı ve hepimizin gizli anksiyetesinin gerçek sebebi, zamansızlıktan kaynaklanmaktadır. Zaman su gibi geçerken izlediğimiz bir gösterinin videosunu çekmeye takılıp o anı yakalayamazsak, sonradan geriye dönüp baktığımızda o tadı da yakalayamayız.
İşte tüm bunları unutmadan daha basit ama daha samimi yaşarsak hem çok yıpranmaz hem de mutlu oluruz.
Mutluluk her şeyin kapısını açar. Mutlu insan her zaman daha sağlıklı olur ve kendinde sorun yaratacak bir problemle karşılaştığında problemi çözmenin yollarını arar.
Bu yılki inovasyon haftasının konusu yaşadığımız pandemiden dolayı da “sağlıkta inovasyon” oldu.
Sağlıkta inovasyon panelinde, hastane yöneticileri, sağlık teknolojisi üreten uluslararası başarılar yakalamış ve ülkemiz adına güzel işler başarmış hekimlerle bilim insanları yer aldı.
Etkinlikte, “Estetikte İnovasyon” adlı panelde Opr. Dr. Yakup Avşar ile birlikte estetik cerrahide bizi nelerin beklediğini anlattık.
İnovasyon Haftası, sağlıkta Türkiye olarak iyi bir konumda olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi.
Pandemi sürecinde güçlükleri nasıl aştığımız, insanlara nasıl ulaştığımız, hastane hizmetlerimiz ve kullandığımız teknolojilerin yanı sıra 21’inci yüzyılda nasıl olacağımız tartışılan konular oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve
güçlü ekibinin gerçekleştirdiği bu organizasyonda, sağlığın büyüyen dalı estetik cerrahideki son yenilikler de ele alındı. Estetikte inovasyonun hedeflerinden birinin anti-aging olduğunu gördük.
Yani yaş alırken nasıl genç kalındığını konuştuk.
Jülide Ateş, 90’lı yıllarda gençlerin gözdesiydi. Modern Türk kadını olarak birçok gence de eminim bir örnek teşkil etti. Eskiden hep bir algı vardı. “Güzel kadının kafası çok çalışmaz” ya da “güzel kadın çıtkırıldım olur” diye. Türkiye güzeli olarak taç taktı ve ciddi bir üniversite eğitiminin yanı sıra ana haber bülteni sundu.
O genç kız şimdilerde yine aynı iş temposu, güzellik ve zarafetiyle bizi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Güzelliğin üç halini kendisinde görüyorum. Kalpten gelen güzel bir yürek, onda genetik miras gibi... İyi düşünmek, aldığı eğitimin sonucu gibi... Zarafet ise güzellikle birleşince muhteşem bir sonuç sağlıyor. İşte güzelliğin üç hali dediğimiz; kalpten, düşünceden ve fizikten gelen güzelliğin birleştiği bu genç kadının bize önerilerini okuyalım.
◊ Yoğun çalışma temposuna rağmen cildini nasıl korudun?
- Bugün burada güzellik üzerine sohbet edeceğiz ama öncelikle güzelliğin bendeki tezahürüyle başlamak isterim. Üreten, çabalayan, emek veren, iyi niyet besleyen, ilham veren insanlar... Özgün, sade ve ahengi, denge ve uyumu olan kavramlar benim için güzeldir. Hatta bu tanımlara sığmayan hayatın bizlere bahşettiği daha nice güzellikler var. En güzeli de güzelliği zihinde tanımlayıp algılayacak bir farkındalık seviyesidir. Ruh ve düşünce güzelliğiyle bütünleşmiş, zarafetle, derinlikle harmanlanmış bir fizik, ölçüsü ve şekli ne olursa olsun güzeldir.
Aslında benim cildim sade bir insanınkine göre çok daha fazla makyaja ve kamera ışığına maruz kaldı. 20 yaşından beri ekrandayım.
Her gün canlı yayın ve ağır TV makyajı... Gençken bu kadar bilinçli de değildim. Dolayısıyla bugünkü özeni gösteremiyordum. Özellikle sabah programından sonra hemen okula yetişmem gerekiyordu. Makyajımı okulun tuvaletinde temizlediğim anlarım var ama yıllar içinde daha bilinçlendim.
Tüm dünyanın üzerinde belki de en çok çalıştığı konulardan biri, güzel yaş almanın sırları. Tabii ki pandemi günleri bitecek ve normal yaşantımıza geri döneceğiz. Ancak pandeminin bize öğrettiği bir konu da ne olursa olsun hayat devam ediyor. Kendimizi her koşulda iyi görmek istiyoruz.
İyi görünme hali kişinin sadece şimdiki zamanda aynada gördüğü kendisi değil, yaşıtlarıyla ve geçmiş yıllarıyla da kıyaslamasında elde ettiği sonuçtur da... Mesela eski yıllarda kilolu olup zaman içinde kilo verdikçe kazanılan özgüvene bağlı olarak duyulan mutluluk...
Sağlıklı yaşamanın şartlarından olan sağlıklı beslenmeyi ve spor aktiviteleri de yaşlanmayı yavaşlatır.
Kilo vermek, spor yapmak, postürünü düzeltmek, hayata pozitif bakacak düşünce yapısı kazanmak, özellikle de şükretmek birçok kişi için adeta yılları durdurucu etkiye sahip bir iksir haline gelir.
İyi yaş almanın sırları
Evde yaşamaya alıştık. Eşofman ve spor ayakkabı rahatlığıyla iş toplantıları yaparken, Zoom gibi dijital ortamlar hepimizin yeni plazaları oldu. Sağlıklı olduğumuz her zaman daha iyi gözükmenin yollarını aramaktan kendimizi alıkoyamadığımızı da bu süreçte gördük.
Peki bu durum ne kadar sağlıklı?
Biz doktorlar, sağlığı “ruhsal ve fiziksel açıdan iyi olma hali” diye tanımlarız. Konu estetik olduğunda da tanım aynıdır. Estetik, kişiye zarar vermeden iyi olma halinin korunmasıdır. Peki neden iyi gözükmek isteriz? Kendimiz için mi, yoksa yaşadığımız çevreye iyi gözükmek için mi?
Tabii ki hem kendimiz hem de yaşadığımız çevre için iyi gözükmek isteriz. Öncelikle kendimizi iyi hissederek dış dünya ile ilişkilerimizi daha sağlam kurarız. Mutluluğun ilk şartlarından biridir kişinin kendisini sevmesi. Bu nedenle her her şartta hep daha iyi olmak için uğraşırız.
YENİ NORMALDE İLGİ YÜZE KAYDI
Nasıl koruyabiliriz?
Egzama ya da kimyasal veya fiziki etkenlere bağlı olarak eller bu dönemde fazla yıpranmaktadır. Yeni estetik trendlerde ellere yapılan işlemlerle yaşlanmasının da durdurulması planlanmaktadır. İşte bu dönemde el estetiğimizi nasıl koruyalım...
Yazın güneşin etkisiyle ellerde güneş lekeleri meydana gelirken kışında eller suyunu kaybederek ince kırışıklar oluşur. Yaşın ilerlemesi ile de cilt altındaki yağ dokusunu azalırken ellerin genetiğinin etkisiyle yaşlanma başlar. Ellerini çok sık sabunla yıkayan ve özellikle ellerini direkt bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemeleriyle temasta bırakmamızla yaşlanma hızlanır. Elleri deterjanlardan uzak tutmak gerekir. Çıplak elle çamaşır veya bulaşık deterjanın kullanılması yaşlanma ve yıpranmayı artırır.
Yaz ya da kış aylarında dışarıya çıkarken ellerin üzerine yüze uyguladığımız gibi güneş koruyucu kremler sürülmelidir. Elleri korumak için her yıkama sonrası özellikle yağ bazlı kremlerle ya da losyonlarla eller nemlendirilmelidir. Ellerin nemini iyi tutmak için çok soğuk havalarda dışarıya çıkarken soğuktan koruyucu eldiven takmak çok önemlidir. Geceleri yatarken saf zeytin yağı, vazelin gibi iyi nem sağlayan kremler ele uygulanmalı ve çok yıpranmışsa ellerde gerekirse koruyucu bir eldiven de giyilerek yatılabilir. Elleri çok sıcak ya da çok soğuk su ile yıkamakta yıpranmayı arttırdığından ellerin hijyenini sağlarken ılık su tercih edilmelidir.
Lazer uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir?
Pandemi döneminde ellere Icon gibi uygulamalar yaparken daha dikkatli olmak gerekir. Ellerin kimyasallarla direkt teması lazer tedavisinde olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle el sırtındaki lekeleri hafifletmek ve anti-aging uygulamada Q-Switch lazer işleminin hem daha yumuşak hem de uzun süre de etkili sonuçları ellerde görülecektir.
Yazın güneşin etkisiyle ellerde güneş lekeleri meydana gelirken; kışın da eller suyunu kaybeder ve üzerinde ince kırışıklıklar oluşur. Yaşın ilerlemesiyle de cilt altındaki yağ dokusu azalır ve ellerde yaşlanma başlar.
Çok sık sabunla yıkamak, çamaşır, bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemeleriyle direkt temasta bulunmak da ellerdeki yaşlanmayı hızlandırır. Bu nedenle elleri deterjanlardan uzak tutmak gerekir.
Hem yaz hem de kış aylarında dışarı çıkarken ellerin üzerine güneş koruyucu kremler sürülmelidir. Eller, her yıkama sonrası özellikle yağ bazlı kremlerle ya da losyonlarla nemlendirilmelidir.
Ellerin nemini kaybetmemesi için çok soğuk havalarda eldiven takmak da çok önemlidir. Geceleri saf zeytinyağı, vazelin gibi iyi nem sağlayan kremler uygulanmalıdır. Çok yıpranmışsa, geceleri koruyucu bir eldiven de giyilebilir.
Ayrıca çok sıcak ya da çok soğuk suyla yıkamak da ellerdeki yıpranmayı artırır, o nedenle hijyen sağlarken ılık su tercih edilmelidir.
Yüzünüzle uyumlu bakışlar
Yeni dönemde en çok istenen estetik uygulamanın gözlerde olduğunu söylersek kimse şaşırmaz. Pandemi dönemi bize daha etkili yani etkisini kısa sürede göreceğimiz ve uzun süre de bitmeyen kalıcı işlemlerin daha çok rağbet gördüğünü gösterdi. Özellikle küçük cerrahi uygulamalarla kalıcı sonuçlara ulaşmanın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladık.
Bununla birlikte hızlı yapılan ve kalıcı sonuçlar alınan cerrahi işlemler birçok kişi için tercih edilmeye başlandı. 30-35 yaş sonrası yavaş yavaş yer çekiminin etkisi hissedilir. Kaşlar düşmeye başlar, göz altlarında boşluklar bazen de torbalanmalar oluşur.
Üst göz kapağındaki ve kaşlardaki düşüklük, şakaklardaki boşalmalar kişiyi mutsuz ya da daha ileri bir yaşta gösterir.
Bazen de genetik nedenlerle daha erken yaşlarda kaşlar düşüktür ve bu durum kişiye mutsuz ifade verir.
Yaşın ilerlemesi, kişinin genetik yapısı, kaşların yanlış alınması ya da fazla yapılan bazı uygulamalar kaşların şeklini bozar.
Kaşlar daha düşük ve gözler yorgun gözükür. Bununla birlikte kişide orta yüz dediğimiz yanaklarda sarkma ve boşalma gözükür.