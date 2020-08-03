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Dilek Avşar

Dilek Avşar

dilek@avsarestetik.com

Tatil sonrası detoks

3 Ağustos 2020

Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatın her alanında olduğu gibi bayram alışkanlıklarımızda da değişiklikler oldu. Bayram sonrası yeme alışkanlığının değişmesi nedeniyle 1-2 kiloluk artış tartıda kendini gösterebilir. Bayramda alınan kilonun hemen verilmesi için de harika bir hafta...

Vücutta yağlanma nasıl oluşur?

Kilo alma birçok kişi için son derece kolay ve ne yazık ki istenmeyen bir durumdur. Kiloyu alırken vücuttaki yağ hücrelerinin hacmi büyür. Yağ hücrelerindeki hacim artışı vücutta kendini yağlanma olarak gösterir. Yağ hücrelerinin dağılımındaki yoğunluğa göre bel, karın, gıdı gibi vücudun değişik yerlerinde yağlanma ortaya çıkar.

Yağlanma sırasında cilt altındaki yağ hücrelerinin çapı artarken ciltte yumuşama başlar çünkü cilt hacmi genişleyerek alınan kilo ile birlikte hareket eder. Genişleyen ciltte, kilo verme söz konusu olduğunda yumuşaklığın etkisiyle sarkmalar yaşanabilir. O yüzden cildi diri tutmak ve yaşlanmasını yavaşlatmak için kişiler kilolarını sabit tutmaya çalışır.

Sarkmalar nasıl önlenir?

Alınan birkaç kilonun verilmesi planlandığında nasıl vücudu harekete geçirecek makinelerden yardım alıyorsak özellikle hızlı kilo vermenin planlandığı dönemde de mutlaka cilde destek olmak gerekir.
Kilo verme sonrası özellikle yüzde oluşacak boşluklara dolgu planlayan kişilere öncesinde mutlaka cilde destek verilmesi gerektiği anlatılmalıdır.
“Scarlet” gibi radyofrekans tedaviler cilt gözeneklerinin sıkılaşmasına yardımcı olur. Scarlet radyofrekans etkisiyle, hydropell mekanik travma etkisiyle, lazer uygulamalar ise lazer ışınlarının etkisiyle bazen de ultrasonik ses dalgalarından faydalanılarak cilde hareket kazandırılır.
Cilt altı dokusu, bu hareketle sıkılaşmaya başlar ve sarkmanın önüne geçilebilir.
Bu tür işlemlerden sonra ya da işlem yapılmadan uygulanan mezoterapi ürünleri de cildin sıkılaştırılmasına ve gergin görünmesine yardımcı olur.
Cilt detoksu sadece yüze yapılmaz. İhtiyaç halinde kol içi, bacak içi, göbek altı, gıdı gibi vücudun zayıflama ile sarkma ihtimali olan tüm bölgelerine rahatlıkla uygulanabilir.
Cilt altı yağ dokusu azalırken cilt üzerindeki gözeneklerin de sıkı kalması gergin bir cilt için çok önemlidir.

Ödemden kurtulmanın yolu

Tatilde özellikle mayalı gıdaların ve karbonhidrat tüketiminin fazla olması cilt altında su tutulmasına ve ödem artışına neden olur. Bu ödemin atılması ve cildin rahatlaması için özellikle tatil sonrasında yüz dahil tüm vücuda lenf drenajı sağlayan uygulamaların yapılması çok faydalıdır.
Lenf drenajını soğuk su püskürterek yapan vücut bakım ürünleri ciltte çok iyi nemlenme ve alttaki kolajeni tetikleyerek yapılanma sağlar. Kısa sürede hızlıca alınan kilo verilirken veya ödem atılırken cilt sıkılaştırıcı işlemlerin uygulanması çok kritiktir.
Vücut detoksu yapılırken mutlaka cilt detoksu da yapılmalı, cildin sıkılaştırılması ve ödemin giderilmesi sağlanmalıdır. Cilt detoksu yapmayı planladığınız günlerde cildin iyi temizlenmesi, güneşten korunması ve makyajla örtülmemesi ideal olacaktır. Cilt detoksu sırasında genel vücut detoksunu sağlayan sıvı gıdaların tüketilmesi cilt kalitesinin artırılmasında önemlidir. Koyu yeşil yapraklı sebze suları ve bol su tüketimi cilt kalitesini artırır.
Cilt ve vücut bakımı tedavileri bir bütün olarak planlanıp uygulanmalıdır. Cildin yaşlanmasının hızını azaltmak ve iyi yaş almayı sağlamak için sağlığınızı korurken vücudun en büyük organı olan cilt sağlığına dikkat etmek ve ona destek olmak gerekir.

 

 

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