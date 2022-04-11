Ramazandan kilo almadan çıkmanın anahtarı

Ramazan ayında herkes dini vecibelerini layığı ile yerine getirmek, ruhunu, bedenini arındırmak için yola çıkar. Ramazan ayında, birçoğumuzun kilo almadan ibadetini yerine getirme hedefi de olur. Ramazan ayını kilo almadan tamamlamanın yollarını sizlere hatırlatmak isterim.
Ramazan, bir arınma ayı. Bedeni, zihni, nefsimizi terbiye edeceğimiz çok özel bir dönem.
Salt aç kalmanın ötesinde, yaptıklarımızla, sözlerimizle, düşüncelerimizle tamamlandığında ramazanın anlam teşkil ettiğini ve bütün olduğunu her zaman söylerim.
Ailemizle, dostlarımızla etlisinden sütlüsüne çeşitlerin hazırlandığı sofralarda bir araya geldiğimiz, sosyalleştiğimiz, sevdiklerimizle masamızı paylaştığımız ve yemek yemenin ucunu çoğu zaman kaçırdığımız iftarlar bu kutsal ayın olmazsa olmazı.
Peki, bu ayı kilo almadan nasıl kapatabilirsiniz?
Bunun için beslenme uzmanlarının önerilerini muhakkak takip etmelisiniz. Tüm gün aç kalan bedeninizi ağır yemekler, şerbetli tatlılar ile yormamalısınız.
Çorba, salata ve protein ağırlıklı bir menü ile iftarınızı açmalı, yavaş yemeli ve bol su tüketmelisiniz.
İftardan sonra ertesi gün susuzluğa neden olabilecek kafeinli içeceklerden uzak durmalı ve mutlaka sahura kalkarak oruç tutmalısınız.
Böylece gün içinde acıkmaz, iftarda da daha kontrollü olabilirsiniz.
Yürüyüşlerinize aksatmadan devam etmelisiniz
Özellikle iftardan sonra insanın üzerine bir rehavet çöker, bu nedenle metabolizmayı hızlandırmak için açık havada yürüyüş yapmalısınız. En az 30 dakika yürüyerek yediklerinizin kilo hanenize eklenmesinin önüne geçebilirsiniz. Değerli okuyucularım tüm bu önerilere uyarak ramazan ayını kilo almadan sağlıkla bitirmeniz mümkün.
Bunlara ek olarak ramazan ayını kilo vererek ya da formumuzu koruyarak tamamlamak için kliniklerimizde sizlere nasıl destek olabileceğimizden de bahsetmek isterim. Önümüz yaz olduğundan özellikle formumuzu korumak için ramazanda da bölgesel yağlanma, bölgesel incelme ve selülit uygulamalarını gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.
Bölgesel şekillendirme uygulamaları
Ameliyatsız vücut estetiği olarak nitelendirdiğimiz radyofrekans ile incelme genel olarak ağrısız, acısızdır ve anestezi gerektirmez.
Bu uygulama da birçok yönteme göre daha acısız ve ağrısızdır.
Karın, bacak, sırt ve kol bölgelerine rahatça uygulanan bu sistemde vakumlu radyofrekans ile yağ hücreleri sıvılaştırılıyor ve daha sonra lenf sistemiyle uzaklaştırılıyor.
Haftada 2 kez olmak üzere 8-12 seans ile istenen bölgede incelme, cilt sıkılaştırma ve toparlanma sağladığımız bu cihazlı uygulamada en önemli altın kural, beslenmemize dikkat etmek ve su tüketimini azamide tutmak.
Dolayısıyla iftar ve sahur arasında içeceğimiz su miktarına özellikle dikkat etmeli, 2 litrenin altına inmemeliyiz.
Yine sahurda karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden uzak durarak vücudumuzun su ve ödem tutmasına izin vermemeliyiz.
Ameliyatsız vücut şekillendirme cihazı radyofrekans, yağ hücrelerini kontrollü olarak ısıtıp bu hücrelerin küçültülerek dolaşım sistemi aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan bir uygulamadır.
Vücuttan uzaklaştırılan yağ hücreleriyle birlikte hücrelerde oluşan kontrollü tahribatla kolajen üretimi tetiklenir, cilt elastikiyeti artar, vücutta gözle görülür toparlanma olur.
Bu sistemde yer alan vakum başlığı da cilt altında bağ dokuda oluşan ve portakal kabuğu görünümüne sebep olan, biz doktorların bağ doku rahatsızlığı olarak nitelendirdiği selülitlerin giderilmesine destek olur.
Bu uygulama ağrısız ve acısızdır.
Danışanın ihtiyacına göre haftada 2 kez 10-12 seans olarak karın, mide sıkılaştırma, iç kol, iç bacak, bel çevresi ve basenlere rahatça uygulanabilir.
Ramazandan kilo almadan çıkmanın anahtarı
Ramazan ayında herkes dini vecibelerini layığı ile yerine getirmek, ruhunu, bedenini arındırmak için yola çıkar. Ramazan ayında, birçoğumuzun kilo almadan ibadetini yerine getirme hedefi de olur. Ramazan ayını kilo almadan tamamlamanın yollarını sizlere hatırlatmak isterim.
Ramazan, bir arınma ayı. Bedeni, zihni, nefsimizi terbiye edeceğimiz çok özel bir dönem.
Salt aç kalmanın ötesinde, yaptıklarımızla, sözlerimizle, düşüncelerimizle tamamlandığında ramazanın anlam teşkil ettiğini ve bütün olduğunu her zaman söylerim.
Ailemizle, dostlarımızla etlisinden sütlüsüne çeşitlerin hazırlandığı sofralarda bir araya geldiğimiz, sosyalleştiğimiz, sevdiklerimizle masamızı paylaştığımız ve yemek yemenin ucunu çoğu zaman kaçırdığımız iftarlar bu kutsal ayın olmazsa olmazı.
Peki, bu ayı kilo almadan nasıl kapatabilirsiniz?
Bunun için beslenme uzmanlarının önerilerini muhakkak takip etmelisiniz. Tüm gün aç kalan bedeninizi ağır yemekler, şerbetli tatlılar ile yormamalısınız.
Çorba, salata ve protein ağırlıklı bir menü ile iftarınızı açmalı, yavaş yemeli ve bol su tüketmelisiniz.
İftardan sonra ertesi gün susuzluğa neden olabilecek kafeinli içeceklerden uzak durmalı ve mutlaka sahura kalkarak oruç tutmalısınız.
Böylece gün içinde acıkmaz, iftarda da daha kontrollü olabilirsiniz.
Yürüyüşlerinize aksatmadan devam etmelisiniz
Özellikle iftardan sonra insanın üzerine bir rehavet çöker, bu nedenle metabolizmayı hızlandırmak için açık havada yürüyüş yapmalısınız. En az 30 dakika yürüyerek yediklerinizin kilo hanenize eklenmesinin önüne geçebilirsiniz. Değerli okuyucularım tüm bu önerilere uyarak ramazan ayını kilo almadan sağlıkla bitirmeniz mümkün.
Bunlara ek olarak ramazan ayını kilo vererek ya da formumuzu koruyarak tamamlamak için kliniklerimizde sizlere nasıl destek olabileceğimizden de bahsetmek isterim. Önümüz yaz olduğundan özellikle formumuzu korumak için ramazanda da bölgesel yağlanma, bölgesel incelme ve selülit uygulamalarını gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.
Bölgesel şekillendirme uygulamaları
Ameliyatsız vücut estetiği olarak nitelendirdiğimiz radyofrekans ile incelme genel olarak ağrısız, acısızdır ve anestezi gerektirmez.
Bu uygulama da birçok yönteme göre daha acısız ve ağrısızdır.
Karın, bacak, sırt ve kol bölgelerine rahatça uygulanan bu sistemde vakumlu radyofrekans ile yağ hücreleri sıvılaştırılıyor ve daha sonra lenf sistemiyle uzaklaştırılıyor.
Haftada 2 kez olmak üzere 8-12 seans ile istenen bölgede incelme, cilt sıkılaştırma ve toparlanma sağladığımız bu cihazlı uygulamada en önemli altın kural, beslenmemize dikkat etmek ve su tüketimini azamide tutmak.
Dolayısıyla iftar ve sahur arasında içeceğimiz su miktarına özellikle dikkat etmeli, 2 litrenin altına inmemeliyiz.
Yine sahurda karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden uzak durarak vücudumuzun su ve ödem tutmasına izin vermemeliyiz.
Ameliyatsız vücut şekillendirme cihazı radyofrekans, yağ hücrelerini kontrollü olarak ısıtıp bu hücrelerin küçültülerek dolaşım sistemi aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan bir uygulamadır.
Vücuttan uzaklaştırılan yağ hücreleriyle birlikte hücrelerde oluşan kontrollü tahribatla kolajen üretimi tetiklenir, cilt elastikiyeti artar, vücutta gözle görülür toparlanma olur.
Bu sistemde yer alan vakum başlığı da cilt altında bağ dokuda oluşan ve portakal kabuğu görünümüne sebep olan, biz doktorların bağ doku rahatsızlığı olarak nitelendirdiği selülitlerin giderilmesine destek olur.
Bu uygulama ağrısız ve acısızdır.
Danışanın ihtiyacına göre haftada 2 kez 10-12 seans olarak karın, mide sıkılaştırma, iç kol, iç bacak, bel çevresi ve basenlere rahatça uygulanabilir.