Ramazan’da formumuzu nasıl koruyabiliriz?

Dudak dolgusu denildiğinde akla hemen dudaklara hacim kazandıran, görsel ve estetik olarak kadını güzelleştiren bir uygulama akla gelir. Oysa dudak dolgusu sadece dudaklara hacim kazandırmak için değil, dudak konturunu netleştirmek ve özellikle yaş alma ile birlikte sönen, biçimini kaybeden dudaklara eski görünümünü kazandırmak için de yapılır.

Dolgu dediğimizde dudaklara bir daha asla tekrarlanması gerekmeyen, kalıcı bir işlem olarak düşünürüz. Dudaklara ilk dolgu yapılmaya başlandığı zamanlarda kullanılan içeriklerden dolayı o dönem yapılan uygulamalar kalıcı olabiliyormuş.

Ancak medikal tıpta teknolojiler ilerledikçe dudak dolgusunda kullanılan maddeler de değişti. Danışanlarımızın isteğine bağlı olarak ürün tercihi yapılarak, dudak dolgusunun çeşidine karar verebiliyoruz. Artık sadece dudaklara hacim vermek için değil, farklı sorunlara çözüm sağlayacak, farklı akışkanlıkta ve yoğunlukta dolgular önerip, kullanabiliyoruz.

Burada belirtmek isterim ki dudaklarınızın görünümü yüzünüzle bir bütünlük sağlamalı, alt ve üst dudak orantısına muhakkak dikkat edilmelidir. Güzel bir dudak nasıl olmalı diye sorarsanız; hacmi, simetrisi, yüzünüzle genel ve kendi içinde orantısı olmalı. Ayrıca gülümserken diş etleri görünmemelidir.

Dolgu nedir? İçeriğinde ne vardır?

Dilimize dolgu olarak oturmuş olan bu uygulama aslında hyalüronik asit bazlı akışkan ve hacim kazandırma özelliği olan medikal içeriktir. Hyalüronik asit dışında farklı elementleri, maddeleri içeriğinde barındıran cildin su tutma kapasitesini artırarak enjekte edildiği bölgeye kısa sürede hacim kazandırır.

Yaş alma ile birlikte artan, dudağa dik inen ve barkod çizgisi olarak anılan, dudak konturunu bozan, özellikle ruj sürüldüğünde dağılmış bir görüntü yaratan çizgilerin iyileştirilmesinde de önerdiğimiz ve sıkça uyguladığımız bir medikal estetik uygulamadır. Yazımın başında dediğim gibi teknoloji geliştikçe danışanlarımızın talebine uygun olarak dolgu seçebiliyor, önerebiliyoruz.

Nasıl yapılır?