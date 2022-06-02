Kılıçdaroğlu ‘hodri meydan adayım’ deseydi ne olurdu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?” diye meydan okumasına vereceği cevabı merak ediyorum. Normalde Kemal Bey ya video çeker ya da şimdiye kadar çoktan AK Parti’nin kapısına dayanırdı. Ama derin bir sessizliğe gömüldü. CHP lideri uzun süre sessiz kalamaz. Erdoğan söyleyeceğini söyledi, şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Bakalım kaçacak mı yoksa ‘hodri meydan’ diye karşılık verecek mi?

ÖZAL-DEMİREL RESTLEŞMESİ

Geçmişte karşılıklı restleşmeler sonucu gidilen seçimler var. Referandumla eski siyasilerin yasağı kalkınca Özal, yerel seçimleri 4 ay önceye çekmek için ‘hodri meydan’ dedi. Demirel de, “Hodriye hodri” diye karşılık verince Anayasa değişikliği için referanduma gidildi. Özal birde Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesi için ‘hodri meydan’ demişti. Bakalım Erdoğan’ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu nasıl yanıt verecek?

Haberin Devamı

ERDOĞAN’DAN TARİHİ DESTEK

Erdoğan’ın en nefret ettiği kişiler listesi yapsanız herhalde birinci sırada Kılıçdaroğlu yer alır. Ama Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığı testiyle Kılıçdaroğlu’na tarihi bir destek verdi. Peki neden? Siyaset başka bir şey.

SAVUNMADAN TAARRUZA

Bu arada AK Parti’nin siyaset tarzında birtakım değişiklikler görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasını izlerken bu kanaatim daha da pekişti. Bir süredir Kılıçdaroğlu’nun bir gece yarısı ortaya attığı iddialara cevap verilmeye çalışılıyordu. Dünkü grup toplantısında gördük ki AK Parti savunmadan taarruza geçiyor. Siyaset şenlenecek demektir.

‘KAÇACAK’ DEMEDİ

Kılıçdaroğlu’nun CHP grubundaki konuşmasını izlediğim andan itibaren bir sorunun cevabını arıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağını iddia etmişti. Ama kendi mahallesi tarafından dahi eleştirildi. CHP milletvekilleri bile sosyal medyadan destek vermediler. Yeminli Erdoğan düşmanları bile, “Adam darbe gecesi kaçmadı ki şimdi kaçsın” dedi. Erdoğan da, “15 Temmuz gecesi kimin kaçtığı ortada” diye Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırdı. “Son nefesimize kadar buradayız” diye konuştu. İmamoğlu yanlısı gazeteciler ise fırsat bu fırsat deyip Kılıçdaroğlu’nu hallaç pamuğu gibi attılar.

Haberin Devamı

GERİ ADIM ATTI

Sonuç, Kılıçdaroğlu 1 hafta önce gece 22.00’de deyip randevu vererek açıkladığı ‘kaçacak’ iddiasını ağzına almadı. Geri adım atmak zorunda kaldı.

Çünkü kimseyi inandıramadı. Çünkü Erdoğan dünyaya kafa tutan bir lider. Erdoğan, cesaretinin zekatını verse 10 Kılıçdaroğlu yapar.

FETÖ RAHATSIZ

Bu kez de Amerika’da neden yurt yaptırıldığını, neden vakıf kurulduğunu sordu.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı tarafından Amerika’da TÜRKEN Vakfı’nın kurulmasından en çok FETÖ rahatsız. Çünkü bu vakıflar oradaki Türk öğrencilere burs imkânı sağlıyor, yurt yeri temin ediyor. Yapımı için paraların gönderildiği Manhattan’daki yurt bu amaçla yapılıyor. ABD’ye eğitime giden Türk öğrenciler FETÖ’nün tuzağına düşmesin diye.

Haberin Devamı

ABD’de yurt yapılmasından FETÖ rahatsız. Çünkü kendisi tek adresi olmak istiyor. Peki Kılıçdaroğlu neden rahatsız? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu soruyu sordu. “TÜRKEN Vakfı’nın Amerika’daki yurt binasının inşaatını diline dolayan bu kişinin, mesela FETÖ’nün oradaki okul görünümlü fitne yuvalarından, PKK’nın oradaki faaliyetlerinden şikâyetçi olduğunu hiç görmedik” dedi.

FETÖ İLE EŞGÜDÜM

İlginç, FETÖ neden rahatsızsa Kılıçdaroğlu da ondan rahatsız oluyor. FETÖ hangi kurumu hedef alıyorsa Kılıçdaroğlu da onu hedef alıyor. FETÖ ile Kılıçdaroğlu paralel bir siyaset yürütüyorlar.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la ilgili ‘kaçacak’ iddiasını ilk olarak 19 Mart 2014 tarihinde FETÖ’nün kanalı STV’de iddia etmedi mi?

Haberin Devamı

Firari FETÖ’cülerden Emre Uslu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı belgeleri 5 yıl önce yazmıştık” diye tweet atmadı mı?

GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA

Kılıçdaroğlu’nu hafife alanın yanlış yapacağını savunurum. Deniz Baykal’dan Muharrem İnce’ye kadar kaç kişiyi diskalifiye etmiş, 6’lı masayı kurmayı başarmış bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hakkını teslim etti. “Cumhurbaşkanlığı seçimi için rakip gördüğü herkesi aynı masa etrafında toplayarak kendine tabi kıldı ya da ince manevralarla saf dışı bırakmaya başladı” dedi. İnce manevralarla saf dışı bırakılanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.

‘HODRİYE HODRİ’ Mİ

Benimse gözüm Kılıçdaroğlu’nun üzerinde. Erdoğan’a karşı meydan okumayı seven Kılıçdaroğlu bakalım bu kez kaçacak mı? Yoksa ‘hodriye hodri’ deyip karşı meydan okuma ile mi karşılık verecek. Cumhurbaşkanlığı yarışında hâlâ Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na tarihi destek verdiği görüşündeyim. Ya siz?