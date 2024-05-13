Barış Alper Yılmaz savaştı, Galatasaray yine hata yapmadı

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Galatasaray, Karagümrük deplasmanında maça panik yapmadan, stressiz ve ilk 10 dakikada baskılı bir oyunla başladı. Sarı kırmızılılar topu 3. bölgede tutmak istedi. Fakat bu bölümde baskıyı çok durağan bir şekilde gerçekleştirdi. Bu dakikaya kadar rakibini karşılayan Karagümrük özellikle Mendes ve Can Keleş ile kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Aslında Galatasaray’ın defasını orta çizgiye çıkararak oynatması Karagümrük’ün istediği boş alanları bulmasına sebep oldu. Ev sahibi ekip ilk yarı itibariyle yakaladığı pozisyonlar arasında Mendes’le golü buldu ve öne geçti.

OYUNUNDAN TAViZ VERMEDi

34. dakikada geri düşmüş olmasına rağmen Galatasaray oyun sisteminde hiçbir şekilde taviz vermedi ve aynı şekilde baskı ile devam etti. Devre Karagümrük’ün üstünlüğü ile mi bitecek derken belki de çok kritik bir dakikada sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Mertens’in ortadan ziyade pas olarak nitelendirebileceğimiz topunda Barış’ın kafa golüyle sarı kırmızılılar beraberliği yakaladı ve soyunma odasına umutlu gitti. İlk yarılar itibariyle Fenerbahçe’nin 2-0 galip, Galatasaray’ın ise soyunma odasına 1-1 girmesi sonrası Olimpiyat Stadı’ndaki mücadeleden çıkacak sonuç daha da merak edilir bir hale geldi.

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SEYiR ZEVKi ÜST DÜZEYDEYDi

İkinci yarı itibariyle aslında oyun kurgusu ve planı olarak ilk yarınını bir kopyası bir maç izledik. Yine Galatasaray’ın 3. bölgedeki baskısı Karagümrük’ün boş alanları değerlendirme isteği vardı. Fakat bu devrede Galatasaray ilk yarıya oranla rakibine daha az boş alan bıraktı ve Karagümrük’ün geçişlerini engelledi. Ancak 2. bölüme baktığımızda maçın temposu seyir zevki ve mücadelesi üst noktadaydı. Galatasaray bu sefer rolleri değişen Barış’ın pasında Mertens’in golüyle 2-1 öne geçtikten sonra Tolunay Kafkas yaptığı değişikliklerle golü aradı. Gerek ilk gerekse ikinci yarı Nelsson ve Abdülkerim’i gerçekten çok yıpratan Markao ile de golü buldu. İlk yarıda olduğu gibi maç beraberlikle mi sonuçlanacak, derbi öncesi şampiyonluk yarışı daha heyecanlı mı olacak diye bakılırken bu kez sahneye Berkan çıktı.

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BERKAN HEYECANI DiNDiRDi

Berkan ceza sahası dışından attığı şutla Galatasaray’ın bu haftayı 3 puan ala kapamasına sağladı ve derbinin 2-2’de yükselen heyecanını dindirdi. Bu maçın kahramanı her golde payı olan, savaşçı ruhu ile Barış Alper Yılmaz’dı.

BAYARSLAN ZOR MAÇI BAŞARILI YÖNETTi

Bu sezonun iyi yönetim gösteren hakemler arasında yer alan Volkan Bayarslan bu maçta da birkaç hatalı faul değerlendirmesi haricinde bu kadar seviyesi zor olan karşılaşmayı başarılı yönetti. Göstermesi gereken bazı sarı kartları atladı ancak ekip olarak skora ve sonuca etki edecek hata yapmadılar. Karagümrük’ün 2. golünden önce faul beklentisinde devam ettirmesi doğruydu.