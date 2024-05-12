Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında yine sahneye çıktılar! Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Berkan...

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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında yine sarı-kırmzıılıların yıldızlar sahneye çıktı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24’e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden Galatasaray, daha sonraki müsabakalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, ayrıca son 17 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

YİNE BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNEDE

Son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz, Karagümrük karşılaşmasında da sahne aldı.

Mücadelenin 45+4. dakikasında Dries Mertens’in ortasında arka direkte kafa vuruşu yapan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. 23 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından bugün Anneler Günü olması nedeniyle formasının altında annesiyle olan fotoğrafı gösterdi. Barış Alper Yılmaz, böylece Süper Lig’deki 6. golünü kaydetti.

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Milli oyuncu, 70. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği golde de asisti yapan isim oldu.

DRIES MERTENS GİBİSİ YOK

Müsabakanın 70. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek çevirdiği topu kale önünde Mertens tamamladı ve Galatasaray’ı 2-1 öne geçirdi.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı. Mertens’in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Ayrıca Barış Alper Yılmaz’ın golünden önce pası veren deneyimli futbolcu bu sezonki 15. asistini yaptı.

Tecrübeli futbolcu, 2014/15 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste sekiz maçta asist yapan ilk oyuncu oldu.

BERKAN HEM İLK YAŞADI, HEM GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 77. Süper Lig maçında ilk golünü 90. dakikada Fatih Karagümrük'e attı. Milli oyuncunun bu golü, sarı-kırmızılı taraftarlara Midtsjö'nün geçen sezon Adana Demirspor karşısında son dakikalarda ağları havalandırmasını hatırlattı.

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Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Galatasaray, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.