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Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray (Maç özeti)

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#Süper Lig#Karagümrük - Galatasaray Maçı#Karagümrük - Galatasaray Maçı Ne Zaman
Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 17:42

Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada zirvede puan farkı 6'da kaldı. Galatasaray ile Fenerbahçe gelecek hafta karşı karşıya gelecek.

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Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 45+4'te Barış Alper Yılmaz, 70. dakikada Mertens ve 90. dakikada Berkan Kutlu atarken Fatih Karagümrük'ün sayılarını 34'te Mendes ve 83'te Markao kaydetti.

KADER MAÇI GELECEK HAFTA

Galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, puanını da 99 yaptı ve puan rekorunu yükseltti. Fenerbahçe de evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve puanını 93'e yükseltti. İki takım gelecek hafta RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray derbide kazanır veya beraberlik alırsa şampiyon olacak.

Fatih Karagümrük ise 37 puanla düşme hattında kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK 2-3 GALATASARAY

GOL: 34' Mendes, 45+4' Barış Alper, 70' Mertens, 83' Markao, 90' Berkan

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İlk yarı sonucu: 1-1

GALALATASARAY YENİDEN ÖNDE!

Berkan Kutlu, oyuna girdikten kısa süre sonra, 90. dakikada golünü attı ve takımını yeniden öne geçirdi.

MARKAO ATTI! 2-2

Fatih Karagümrük, 83. dakikada dev forveti Markao ile skoru yeniden eşitledi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Barış Alper sol kanattan sıfıra inip içeri çevirdi, Mertens topu ağlara yolladı.

GALATASARAY EŞİTLİĞİ BULDU
GALATASARAY EŞİTLİĞİ BULDU

Konuk ekip, 45+4'te Barış Alper'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ
KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

Fatih Karagümrük 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle öne geçti. Fenerbahçe de Kayserispor karşısında 1-0 önde.

MÜCADELE BAŞLADI
MÜCADELE BAŞLADI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç başladı.

İLK 11'LER
İLK 11LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

VAR'DA PORTEKİZLİ HAKEM
VARDA PORTEKİZLİ HAKEM

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro oldu.

Malheiro bu sezon 24 maçta düdük çaldı. Güney Kıbrıs'ta 2 maç yönetti.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineGALALATASARAY YENİDEN ÖNDE!
timelineMARKAO ATTI! 2-2
timelineGALATASARAY ÖNE GEÇTİ
timelineGALATASARAY EŞİTLİĞİ BULDU
timelineKARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ
timelineMÜCADELE BAŞLADI
timelineİLK 11'LER
timelineVAR'DA PORTEKİZLİ HAKEM

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada sağ tarafta topla buluşan Can Keleş’in orta alana doğru yönelerek ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
32. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, rakibini eksilttikten sonra pasını Ziyech’e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
34. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber hareketlenen Ryan Mendes’in ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Abdülkerim’den topu kapan Markao, ceza sahası içi sağ çaprazına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada Karagümrük savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Ziyech pasını ceza sahası içindeki Icardi'ye aktardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, pasını bekletmeden Ziyech'e verdi. Ziyech'in penaltı noktası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
45+4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens'in arka direğe ortasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Kerem Demirbay’dan aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ziyech’in uzak direğe plasesinde kaleci Sirigu meşin yuvarlağın sahibi oldu.
59. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Kerem Demirbay’ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ziyech’in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
60. dakikada sağ taraftan topla beraber ilerleyen Can Keleş, pasını içeriye aktardı. Ryan Mendes’in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
70. dakikada sol tarafta topla çizgiye inen Barış Alper Yılmaz, topu içeriye çevirdi. Altıpasın içinde dokunuşunu yapan Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
80. dakikada sol taraftan Abdülkerim’in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda kaleci Sirigu topu çeldi.
83. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Levent Mercan'ın kafa ile indirdiği topu penaltı noktası yakınında alan Markao'nun Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Mauro Icardi pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in vuruşunda defanstan seken topa ceza yayının içinden vuran Berkan Kutlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

 

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#Süper Lig#Karagümrük - Galatasaray Maçı#Karagümrük - Galatasaray Maçı Ne Zaman

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