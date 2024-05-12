Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 45+4'te Barış Alper Yılmaz, 70. dakikada Mertens ve 90. dakikada Berkan Kutlu atarken Fatih Karagümrük'ün sayılarını 34'te Mendes ve 83'te Markao kaydetti.

KADER MAÇI GELECEK HAFTA

Galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, puanını da 99 yaptı ve puan rekorunu yükseltti. Fenerbahçe de evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve puanını 93'e yükseltti. İki takım gelecek hafta RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray derbide kazanır veya beraberlik alırsa şampiyon olacak.



Fatih Karagümrük ise 37 puanla düşme hattında kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK 2-3 GALATASARAY

GOL: 34' Mendes, 45+4' Barış Alper, 70' Mertens, 83' Markao, 90' Berkan

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İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



29. dakikada sağ tarafta topla buluşan Can Keleş’in orta alana doğru yönelerek ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

32. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, rakibini eksilttikten sonra pasını Ziyech’e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

34. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber hareketlenen Ryan Mendes’in ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Abdülkerim’den topu kapan Markao, ceza sahası içi sağ çaprazına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Karagümrük savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Ziyech pasını ceza sahası içindeki Icardi'ye aktardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens, pasını bekletmeden Ziyech'e verdi. Ziyech'in penaltı noktası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

45+4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mertens'in arka direğe ortasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada Kerem Demirbay’dan aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ziyech’in uzak direğe plasesinde kaleci Sirigu meşin yuvarlağın sahibi oldu.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Kerem Demirbay’ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ziyech’in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

60. dakikada sağ taraftan topla beraber ilerleyen Can Keleş, pasını içeriye aktardı. Ryan Mendes’in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

70. dakikada sol tarafta topla çizgiye inen Barış Alper Yılmaz, topu içeriye çevirdi. Altıpasın içinde dokunuşunu yapan Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada sol taraftan Abdülkerim’in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda kaleci Sirigu topu çeldi.

83. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Levent Mercan'ın kafa ile indirdiği topu penaltı noktası yakınında alan Markao'nun Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Mauro Icardi pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in vuruşunda defanstan seken topa ceza yayının içinden vuran Berkan Kutlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3