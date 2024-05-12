Fernando Muslera'dan dikkat çeken çıkış: "Allah biliyor, her şeyi biliyor!"

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Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, Fatih Karagümrük'ü mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

Zor bir maçı kazandıklarını söyleyen Berkan Kutlu, "Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz. Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz." dedi.

"İNŞALLAH HAFTAYA YENERSEK ŞAMPİYONUZ"

Şampiyon olarak tarihe geçmek istediklerini kaydeden Barış Alper Yılmaz, "İki takım da çok iyi mücadele etti. Takım sahaya karakterini, her şeyini koydu. Son 2 maçımız kaldı. İnşallah haftaya yenersek şampiyonuz. Tarihe geçmek istiyoruz. Dries Ağabey'den çok şey öğreniyorum. Çok enerjik kendisi. Bana asist yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Başta annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün de gol attım, ona armağan olsun. Kazandığımız için çok mutluyum. Takım olarak iyi mücadele ettik. Berkan'ın son dakika gol atması çok iyi oldu. İki maçımız kaldı, onları da kazandık mı şampiyonuz. Tarihe geçmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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"KARAGÜMRÜKLÜ OYUNCULAR DA ÇOK İYİ DEDİLER"

Dries Mertens ise "Anneler günü bugün. Eşim de bir anne ve ona bugün çiçekler verdim. Sahada gol atarak da en büyük hediyeyi verdim. Ligin sonuna doğru işler güzelleşiyor. Adrenalin artıyor. Karagümrüklü oyuncularla da konuştum onlar da çok iyi dediler. Sona doğru gidiyoruz. Çok zor bir sahada oynadık. Bu takım kupada da bize zorluk çıkardı. Ancak kalite farkını sahada gördünüz sanırım. Güzel bir sezon geçiriyor Barış Alper, güzel adımlar attı. Bu çocuk gelecekte nerelere gelebilir diye düşünüyorum. Çok çalışırsa çok güzel yerlere gelecek. Buna eminim. Çok mutluyum, gol atmayı ve asistleri seviyorum. Önemli olan 3 puan ve ben bunu daha çok seviyorum." dedi.

MUSLERA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın maç sonu soyunma odasına giderken çıkışı dikkat çekti.

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Karagümrük'e karşı 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle kazanan Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, saha içerisinde takım arkadaşlarıyla konuşurken Türkçe "Allah biliyor. Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor." dedi.