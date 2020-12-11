Yiyecek İstekleriniz Aslında Size Ne Anlatıyor?

Yiyecek isteklerinin beslenme sorunu olmaktan çok duygularımıza bir tepki olduğunu öne süren çalışmalar var. Bir duyguyu zihinsel olarak ele almadığımızda veya duygularımızı anlayamadığımızda, çoğumuz yemeğe yöneliriz. Bu nedenle, eğer özleminizi anlarsanız, ona neden olan duyguyla mücadele edebilirsiniz.
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1
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Yiyecek istekleriniz size ne anlatıyor? Gelin bir bakalım.
2
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TATLI HAMUR İŞLERİ
Kek, kurabiye, turta gibi tatlı hamur işlerini çok sık canınız çekiyorsa, uzmanlar bunun çok uzun saatler çalışan ve oldukça zor bir işi olan bir kişinin işareti olduğunu söylüyor. Çalışma ortamınızda pek mutlu değilseniz, eve geldiğinizde tatlı bir rahatlama aramaya daha yatkın olursunuz.
3
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TUZ
Patates cipsi gibi gerçekten tuzlu yiyecekler arzulayan insanlar daha rahat, belki biraz tembeldir! Bunun nedeni, vücudumuzda ne kadar çok tuz varsa, o kadar çok su yer değiştirir ve ne kadar az suya sahip olursak o kadar az aktif oluruz.
4
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NİŞASTA
Makarna, patates ve pirinç gibi nişastalı yiyecekler için can atıyorsanız, sarılmaya ihtiyacınız olduğu anlamına gelebilir. Nişastalı yiyecekler lezizdir ve kısa tok hissettirir. Rahatlamaya ihtiyacımız olduğunda nişastası besinler tüketmek isteyebiliriz.
5
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ÇITIR ÇITIR
Bazen canınız deli gibi çıtır çıtır ikramlar mı istiyor? Belki de, iyi bir kurabiyenin yüksek sesle çıtırtı seslerini yaratarak açığa çıkabilecek bazı bastırılmış öfke veya hayal kırıklığı duygularınız var.
6
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ÇİKOLATA
Çikolata özlemi bazen sadece güvende hissetmek istediğiniz anlamına gelebilir. Belki de tüm zamanların en iyi ve en etkili rahatlatıcı besini, zor bir günün ardından yatışmanın en leziz yoludur.
7
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KAFEİN
Çok sık kafein ihtiyacı hisseden insanların gergin ve sinirli bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor. Siz de gerginliğinizi atmak, rahatlamak için sık sık kafeine başvuruyor olabilir misiniz?
8
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DONDURMA
Dondurmanın genellikle çocukluk dönemiyle üçlü bir nostaljik bağı vardır. Canınız dondurma istediğinde belki de çocukluk yıllarınızın o sonsuz gibi gelen yaz tatillerine özlem duyuyorsunuzdur.
9
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PEYNİR
Aşırı peynir yeme isteği kalsiyum eksikliğinin bir belirtisi olabilir. Aynı zamanda peynir ve süt ürünlerini çok sık tüketmek istemek anne sevgisinin bir dokunuşunu ve onunla birlikte gelen rahatlığı özlediğiniz anlamına da gelebilir.