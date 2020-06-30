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GeriBeslenme Önerileri Yemekler Hakkında Söylenen Şehir Efsaneleri
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Yemekler Hakkında Söylenen Şehir Efsaneleri
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Yemekler Hakkında Söylenen Şehir Efsaneleri

Her gün yiyecekler ve sağlık hakkında yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Bazı bilgiler ise geçmişten günümüze kadar gelse de kesinliği pek bilinmiyor.

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İşte yemekler hakkında söylenen şehir efsaneleri...

2Bütün karbonhidratlar kötüdür
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Bütün karbonhidratlar kötüdür

Karbonhidratları çok tüketmek sağlık için zararlıdır. Ancak hiç tüketmemek de bir o kadar zararlı. Kepekli tahıllar harika bir iyi karbonhidrat kaynağıdır.

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Araştırmalar daha fazla kepekli tahıl tüketen bireylerin kalp hastalığı vakalarında yüzde 30'a kadar daha az olduğunu göstermektedir.

4C vitamini sizi soğuk algınlığına karşı korur
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C vitamini sizi soğuk algınlığına karşı korur

C vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Ancak bizleri direkt olarak hastalıklardan korumazlar.

5Hiç yağ tüketmezseniz kilo verirsiniz
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Hiç yağ tüketmezseniz kilo verirsiniz

Vücudunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğu bazı yağlar vardır, örneğin fındıktan elde edilen sağlıklı yağlar, avokado, chia tohumları ve bazı balıklar. Kötü yağlar ise işlenmiş gıdalarda bulunur.

6Dondurulmuş meyveler zararlıdır
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Dondurulmuş meyveler zararlıdır

Çoğu zaman, dondurulmuş meyveler sizin için taze meyvelerden daha iyi ve daha besleyicidir, çünkü vitamin ve mineral bileşiklerinin çoğunu korumak için dondurulur. Taze meyveler çiftlikten bakkala ya da çiftçi pazarına uzun bir yolculuk yapar ve yol boyunca beslenmesinin çoğunu kaybedebilir.

7Havuç göz sağlığı için en iyi sebzedir
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Havuç göz sağlığı için en iyi sebzedir

Anneniz size her zaman bunun doğru olduğunu söylese de, yeni araştırmalar yapraklı yeşillerin gözlerimizi sert ve keskin tutmada havuçlardan daha etkili olduğunu ileri sürüyor.

8Kahve büyümenizi engeller
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Kahve büyümenizi engeller

Son dönemlerde yapılan çalışmalar, kahvenin büyüme hormonuyla pek de ilgisi olmadığını söylüyor. Genç yaştan itibaren dengeli ve sağlıklı beslenmek, genlerinizi ve bireysel fiziksel alışkanlığınızı büyüme için en iyi konuma getirmenin en etkili yoludur.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pexels

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