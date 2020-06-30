Yemekler Hakkında Söylenen Şehir Efsaneleri

Dondurulmuş meyveler zararlıdır Çoğu zaman, dondurulmuş meyveler sizin için taze meyvelerden daha iyi ve daha besleyicidir, çünkü vitamin ve mineral bileşiklerinin çoğunu korumak için dondurulur. Taze meyveler çiftlikten bakkala ya da çiftçi pazarına uzun bir yolculuk yapar ve yol boyunca beslenmesinin çoğunu kaybedebilir.