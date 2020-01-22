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Kadın Sağlığı Alamy, iStock

Uyurken yatağın içine ya da yastığın altına bir kalıp sabun koyun

Bazen yorucu bir günün sonunda bir an önce yatağa girip uyumak isteriz ama birçok nedenden dolayı uykusuzluk sorunu yaşayabiliriz. Özellikle gün içerisinde yaşadığımız stres, kabuslar, bacak krampları ya da huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklardan dolayı sıkıntı çeken insanlar için uygulaması basit bir çözüm önerimiz var.