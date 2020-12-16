Sıradan İnsanlar Gibi Yaşayan Dünyaca Ünlü 24 Yıldız
Büyük bir yıldızsanız ve herkesten daha fazla para kazanıyorsanız, genellikle hayatınızın tamamen değiştiği varsayılır. Ancak bazı ünlüler bu yargıyı tamamen yok sayarak, hayatlarını sıradan insanlar gibi alışveriş merkezlerindeki indirimleri takip ederek, kişisel asistanlarla uğraşmadan gezerek sürdürüyor.
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İşte, devasa Hollywood kariyerlerine ve hatırı sayılır zenginliklerine rağmen, yeryüzünde kalmayı ve normal insanlar gibi yaşamayı başaran dünyaca ünlü isimlerden bazıları…
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Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio, Hollywood'un her zaman en popüler ve en gözde başrol oyuncularından biri olarak bilinir, ancak hayatındaki her şeyde duyarlı olmaya çalışıyor. DiCaprio’nun duyarlılığı arabalarına da yansımış olacak ki tam 3 adet dünyaca ünlü markaların elektrikli arabalarına sahip.
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Leonardo DiCaprio
Bunun haricinde Oscar ödüllü oyuncu, anlamsız maddi mallar biriktirmekten daha çok, genel olarak ihtiyacı olanlara yardım etmekle ve özellikle çevre üzerinde bir etki yaratmakla ilgileniyor. Vakıflara milyon dolarlık bağışlar yapan ünlü oyuncu, hayatın lüks yaşamdan ibaret olmadığını savunuyor.
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Jennifer Lawrence
J-Law, Silver Linings Playbook'taki rolüyle Oscar kazanan ve diğer birçok oyunculuk projesi arasında oldukça kazançlı Açlık Oyunları serisinin öncülüğünü yapan, dünyanın en ünlü ve en yüksek ücretli aktörlerden biri. Serveti yaklaşık 130 milyon dolar değerinde olan aktris Jennifer Lawrence, istese dilediğince para harcayabilir.
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Jennifer Lawrence
Ancak, hayatında pek fazla bir şeyin değişmediğini söyleyen güzel oyuncu verdiği bir röportajda durumu şöyle açıklıyor: "Paranın değerine sahip olmak, paraya saygı duymak için yetiştirildim, her ne kadar çok paran olsa da.” Lawrence'ın ayrıca kişisel bir asistanı yok ve alışverişini kendisi yapıyor. Ve gösterişli arabaları da tercih etmiyor.
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Lady Gaga
Stefani Joanne Angelina Germanotta, yani bilinen adıyla Lady Gaga da tam bir indirim avcısı. Gaga, ünlü olmadan önce sahip olduğu aynı eski stüdyo dairesini hala kullanıyor.
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Lady Gaga
Joanne albümünü desteklemek için Londra'daki sürpriz bir şovda Gaga, kalabalığa paranın mutluluğu satın almadığını söyledi.
"Dünyayı dolaştım ve dünyanın en fakir bölgelerinde en mutlu insanları gördüm. Değerleri bozulmamış," diye ekledi. "En zengin evlerde en üzgün ve en depresif insanlarla karşılaşıyorum."
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Julia Roberts
Oscar ödüllü bir aktris ve Hollywood'un en tanınmış yüzlerinden biri, ancak Julia Roberts'ın öncelikleri var. 2017 yılında yaptığı bir röportajda, çocuk yetiştirmeye tavrını netleştirerek, "Bazı insanların koşulsuz sevgiyi şımartmakla karıştırdığını düşünüyorum. Çocuklarımın hiçbiri bu ayrımla ilgili bir sorunum olduğunu düşünmez." dedi.
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Julia Roberts
Ayrıca, fotoğrafının çekildiği ender durumlarda, Roberts, köpeklerini gezdirirken veya çocuk futbol maçlarında kenarda takılırken rahat giyimli olarak görülebilir. Tıpkı diğer normal çalışan anneler gibi.
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Keanu Reeves
Matthew McConaughey'nin La La Land'deki en rahat kişi olma ünvanını çalma tehlikesiyle karşı karşıya olan tek aktör Keanu Reeves'dir. Cömert oyuncu o kadar iyi bir adam ki, gerçekten mecbur olmasa bile her zaman doğru bildiğini yapmaya çalışan Reeves, düzenli olarak bağışlarda bulunuyor.
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Sadece normal bir insan gibi yaşamak ve iyi biri olarak anılmak istediğini söyleyen ünlü oyuncu, minimal yaşamı öncelikleri arasına koyuyor.
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Jay Leno
Tüm zamanların en ünlü talk show sunucularından biri olan Jay Leno, 30 yıllık kariyerinin yanı sıra neredeyse 350 milyon dolarlık küçük bir servete sahip. Bununla birlikte Leno, yeni çıkış yaptığı yıllarda yatırım yapmak için iki işte birden çalışıyordu. Biri faturalar ve günlük yaşamını sürdürebilmek için, diğeri ise sadece yatırım amaçlı.
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Jay Leno
The Tonight Show'dan emekli olduktan sonra stand-up kariyerinden elde ettiği gelirlerle geçinmeye başlayan Leno, klasik arabalara ciddi bir zaafı olsa da bu işten kazandığı parasının bir kuruşunu bile harcamadığı iddia ediliyor.
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Sarah Jessica Parker
Jessica Parker’ı, çoğumuz çok sevilen Sex and the City dizisinin lüks yaşamayı seven “Carrie” karakterinden tanıyoruz. New York’ da neredeyse her gece dışarı çıkan, kokteyllerin bir numaralı ismi Carrie… Aslında ünlü yıldız istese, gerçek hayatta da aynılarına sahip olabilir. Ancak Parker, mütevazi yaşamı seçenlerden.
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Sarah Jessica Parker
Oğlu James Wilkie’ye büyüyene kadar hiçbir şekilde markalı kıyafetler almadığını ve yeğenlerinden kalan giysileri giydirmeyi tercih ettiğini biliyor muydunuz? Bu durumda Parker, hayata bakışıyla, genç annelere örnek olacak kadar tutumlu diyebiliriz.
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Tyra Banks
Başarılı bir iş kadını, süper model, Harvard mezunu ve " smizing " in yaratıcısını, sıradan bir insan olarak hayal etmek zor. Tyra Banks, onunla her yerde yanında olan, kariyerini ilerletmede büyük katkı sağlayan annesinden çok şey öğrendiğini söylüyor.
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Tyra Banks
Banks'ın kariyerinin başlarında bir Banks, aynı zamanda iş hayatındaki başarısını da tutumlu olmasına bağlıyor. Megastar, yeme içme söz konusu olduğunda kendine sınırlama koymuyor ve kulağa ilginç gelse de lüks sabunlara her zaman özel bir zaafı var.
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Halle Berry
Hollywood'da en yüksek popülerliğin hayata bakışını değiştirmesine izin vermeyen bir başka Oscar ödüllü aktör de Halle Berry. O da bu listedeki diğer yıldızların çoğu gibi gururla ve açıkça tutumlu olduğunu söylüyor.
Bir Bond kızının çılgın lüks bir hayattan başka bir şey yaşadığını hayal etmek zor, ancak eleştirmenlerce beğenilen oyuncu, servetini çok fazla önemsemiyor.
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Halle Berry
Sahip olduğu lüks arabaları ve paha biçilmez elmasları yatırım amaçlı edindiğini söyleyen Berry, annesine şiddet uyguladığını söyleyen babasıyla birlikte büyümenin, ona zor bir hayat geçirmiş olmanın, onu erken yaşta olgunlaştırdığını söylüyor.
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Shia LaBeouf
Lüks bir varoluşun aksine, halk arasında biraz serseri gibi görünen, tutumlu bir hayat yaşayan profesyonel aktör Shia LaBeouf'u sıradan bir yaşamın için hayal etmek çok zor olmasa gerek. Milyar dolarlık Transformers serisinde rol almış olabilir, ancak LaBeouf'u sanırım hiçbir zaman pahalı mücevherlerle göremeyeceğiz.
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Shia LaBeouf
LaBeouf bir röportajında, yoksulluk içinde büyümenin onu daha minnettar ve alçakgönüllü yaptığını söylüyor. Oyuncu, ayrıca 10 yaşından beri çalışıyor ve ailesini ayakta tutmak için para kazanmak, bu kadar duyarlı olmasının en büyük sebebi olabilir.
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Renee Zellweger
Bridget Jones rolünü mükemmel bir şekilde canlandıran Renée Zellweger, şöhretin basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. Oscar ödüllü oyuncu, şöhretine ve servetine rağmen, göçmen bir ailenin kızı olduğunu ve paranın değerini bildiğini söylüyor.
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Renee Zellweger
Asla her şeyi hafife alan bir insan olmadığına dikkat çekerek, "Öz güvenimi asla en yeni, en muhteşem şeye sahip olmaktan almadım" diye ekliyor. Zellweger’ın tek zaafı ise suşi!
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Mark Zuckerberg
Facebook kurucusu ve milyarder Mark Zuckerberg, beklenenin aksine, şimdiki karısı Priscilla Chan ile Palo Alto'daki evlerinin arka bahçesinin mütevazı ortamında evlendi. Günlük yaşamında ise daha çok t-shirt ve şort giymeyi tercih eden Zuckerberg, şöhretin hayatını değiştirmesine izin vermiyor ve birçok erkek gibi onun da tek zaafı arabalar.
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Ed Sheeran
Sahneye genellikle kot pantolon ve tişört ile çıkmayı tercih eden başarılı söz yazarı ve şarkıcı Ed Sheeran, kıyafetleri gibi hayatı da rahat yaşamayı sevenlerden.
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Ed Sheeran
Uzun süre müzik listeelerinde üst sıralarda yer alan "Shape of You" şarkısıyla zirveye yerleşen Sheeran, çok fazla para harcamadığını, savurganlığı sevmediğini ve kazancının çoğunun taksilere gittiğini söylüyor.
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Paul McCartney
O bir Beatle ve bir Beatle nasıl tutumlu olabilir ki? Paul bir süperstardan beklenenin aksine, kızını devlet okuluna gönderiyor ve her ne kadar milyarder olarak kabul edilse de hayatının her anında tutumlu olmayı tercih ediyor.
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Mick Jagger
O tüm zamanların en büyük rock and roll gruplarından birinde yer alıyor, ancak diğer tutumlu müzisyenler Dave Grohl ve Paul McCartney gibi Mick Jagger’da tutumlu olmakla övünüyor.
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Mick Jagger
Hayatına giren kadınlar ise onu, eli sıkı olarak tanımlıyor. Jagger da diğer birçok ünlü gibi, bu tutumlu halini yetiştiriliş tarzına bağlıyor.
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Hilary Swank
Oscar ödüllü Hilary Swank, Milyon Dolarlık Bebek gibi filmlerde rol almış, toplumun sınırlarında ilerleyen sert kadınları canlandırmaya alışkındır, ancak gerçekte bu mücadeleyle ilgili kişisel bir deneyime sahip.
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Hilary Swank
Swank, Washington'da annesiyle birlikte bir karavanda büyüdüğünü, ay sonu faturaları nasıl ödeyeceklerinin düşündüklerini ve bu hayatta kalma mücadelesinin kendisine çok şey kattığını söylüyor. Bu yüzden güzel oyuncu, parasının çoğunu ailesine harcamayı tercih ediyor.
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Shailene Woodley
Tüm zamanların en büyük genç bilim kurgu filmlerinden birinde rol alan genç oyuncu, tahmini 9 milyon dolar değerinde servete sahip olabilir, ancak Shailene Woodley, tutumlu ve alçakgönüllü bir ünlü. Dünyanın geçici olduğuna inanan ve maddi şeylere pek önem vermeyen Woodler, ikinci el giysileri tercih ediyor. Ayrıca çevreye aşırı duyarlı olan genç oyuncu, asla plastik şişe kullanmıyor ve cam şişeleri tercih ediyor.
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Kristen Bell
Kristen Bell, Forgetting Sarah Marshall ve Frozen gibi devasa mega filmlere mezun olmadan önce yıllarca Veronica Mars rolünde oynadı. Yine de güzel oyuncu, şöhretin harcama alışkanlıklarını değiştirmesine izin vermeyenlerden.
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Kristen Bell
Bell, Punk'd hunk Dax Shepard ile evlenirken, rahat yaşamlarına rağmen düğünlerinin toplam 142 dolara mal olduğunu söylüyor. 32 milyon dolarlık servetine rağmen hala indirim günlerini tercih eden Bell, yaşamda paranın önemine inanmayanlardan.
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Dave Grohl
O, tüm zamanların en büyük rock grubunun üyesi. Dave Grohl, her ne kadar eski bir minibüsle dünyayı dolaşmasa da, hala mütevazi bir müzisyen gibi yaşıyor. Nirvana ve Foo Fighters ile yaptığı işler ona 225 milyon dolar kazandırmış olsa da Grohl hala çok fazla harcamaktan korkuyor.
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Dave Grohl
Popüler rock şarkıcısı, lise diplomasını hiç almadığı için parasız kalmaya karşı dikkatli olduğu söylüyor. Ailesine bakması gerektiği için her zaman hatırı sayılır serveti konusunda ihtiyatlı davranıyor.
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Ashley Greene
Twilight oyuncusu Ashley Greene, Hollywood'un en tanınmış oyuncularından biri. Eğer rahat yaşıyor ve gördüğü her şeyi alıyor olsaydı, bunu yaptığı için elbette yadırganmazdı. Ancak Greene, babasının ona öğrettiği gibi her zaman tutumlu olmayı önemsiyor. Twilight onu bir isim yapmış olabilir, ancak Greene yine de birinci sınıf uçuşlar için para vermeyi reddediyor. İşte bu gerçek bir duyarlılık!
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Carrie Underwood
Başka bir indirim kraliçesi, bu kez country müzik süperstarı ve Amerikan Idol ödüllü Carrie Underwood. Şöhretinin tam aksine, sıradan fast food restoranlarını tercih ediyor, market alışverişini kendi yapıyor ve indirimleri hiç kaçırmıyor.
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Zooey Deschanel
Oldukça başarılı bir TV şovunda rol alan Zooey Deschanel , bölüm başına 125.000 $ 'lık bir komisyon alıyor olabilir, ancak gösterişli olmayı pek tercih etmiyor. Bunun yanında Deschanel, örnek bir davranışla, gelirinin bir kısmını her ay sosyal sorumluluk topluluklarına bağışlıyor.
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Sarah Michelle Gellar
Sırada, zor yetiştirildiği için tutumlu yaşamayı öğrenen bir başka ünlü aktris ve tanınmış TV yıldızı Buffy olarak bilinen Sarah Michelle Gellar var. Babası küçük bir çocukken aileden ayrılan Gellar, markaların indirim günlerini takip ediyor ve pazarlık yapmaktan da çekinmiyor. Hatta ünlü aktör bir röportajında bu durumu, "Ben her zaman indirimleri bekliyorum. Neden başka birinin daha az ödediği bir şey için daha fazla ödeyeyim ki?” şeklinde gururla açıklıyor.
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Tobey Maguire
Örümcek Adam serisiyle bilinen Tobey Maguire, şüphesiz en çok kazanan aktörlerden biri. Maddi eşyaların anlamsız olduğunu ve gösterişli bir yaşam tarzını kolaylaştırmak için film yapmaya çalışmayacağını, sevdiği için bu mesleği yaptığını söylüyor.