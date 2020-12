Sıradan İnsanlar Gibi Yaşayan Dünyaca Ünlü 24 Yıldız

Sarah Jessica Parker Jessica Parker’ı, çoğumuz çok sevilen Sex and the City dizisinin lüks yaşamayı seven “Carrie” karakterinden tanıyoruz. New York’ da neredeyse her gece dışarı çıkan, kokteyllerin bir numaralı ismi Carrie… Aslında ünlü yıldız istese, gerçek hayatta da aynılarına sahip olabilir. Ancak Parker, mütevazi yaşamı seçenlerden.