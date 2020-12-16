Sıradan İnsanlar Gibi Yaşayan Dünyaca Ünlü 24 Yıldız

Sarah Michelle Gellar Sırada, zor yetiştirildiği için tutumlu yaşamayı öğrenen bir başka ünlü aktris ve tanınmış TV yıldızı Buffy olarak bilinen Sarah Michelle Gellar var. Babası küçük bir çocukken aileden ayrılan Gellar, markaların indirim günlerini takip ediyor ve pazarlık yapmaktan da çekinmiyor. Hatta ünlü aktör bir röportajında bu durumu, "Ben her zaman indirimleri bekliyorum. Neden başka birinin daha az ödediği bir şey için daha fazla ödeyeyim ki?” şeklinde gururla açıklıyor.