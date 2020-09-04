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GeriDiyet Rehberi Şeker Nasıl Bırakılır? İşte En Etkili İpuçları...
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Şeker Nasıl Bırakılır? İşte En Etkili İpuçları...
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels, iStock

Şeker Nasıl Bırakılır? İşte En Etkili İpuçları...

Rafine şekerin sayısız hastalığa davetiye çıkardığını hepimiz biliyoruz. Peki o hastalıklara davetiye çıkarmadan siz şekeri hayatınızdan çıkarsanız? Şekeri bırakmak istiyor ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için basit ama çok etkili bazı ipuçlarımız var!

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1
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Tatlı, çikolata, kurabiye, cips, jelibon, kek, pasta ve daha neler neler... Vazgeçmek çok zor görünüyor değil mi? Aslında hiç de öyle değil. Çünkü şekeri bırakmak lezzetli şeylerden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Günümüzde pek çok besinin şekersiz alternatifi de bulunuyor. Bu yüzden "Ben sevdiklerimden vazgeçemem" diye düşünüp şekeri bırakma konusunu rafa kaldırmayın. Neden mi?

2
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Çünkü Dünya Sağlık Örgütü, insan vücudunun günde sadece 6 çay kaşığı şekere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre çoğumuz günde 22 çay kaşığı şeker tüketiyoruz. Gelin şekeri nasıl bırakabileceğinize bir bakalım...

3Pozitif olun
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Pozitif olun

Şekerden uzak kalmak, bundan sonra lezzetli şeyler yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Unutmayın, bunu daha sağlıklı olmak adına yapıyorsunuz.

4Mutfak raflarını boşaltın
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Mutfak raflarını boşaltın

Şekersiz yaşam hedefinize ulaşmak için atacağınız bir sonraki adım, mutfak raflarınızdan şekeri çıkarmak olmalı. Şeker yüklü yiyeceklere dokunmamanızı engellemenin tek yolu bu.

5
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Öte yandan hazır gıdalardaki görünmez şekerlerden de uzak durun. Buzdolabınızda birkaç meyve bulundurun. Çikolata, hazır meyve suları, bisküviler, kahvaltılık gevreklerden kurtulun.

6Hayır demeyi öğrenin
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Hayır demeyi öğrenin

Aklınızda sizi kandırmaya çalışan sese “Hayır” demeyi öğrenin. Çevrenizde size ikram edilen şekerli atıştırmalıkları da kibarca reddedin. Çantanızda çiğ badem, çiğ fındık, hurma gibi atıştırmalıklar bulundurun. Şeker ihtiyacınızı bu tarz sağlıklı besinlerle karşılayın.

7Yemeğinizi kendiniz pişirin
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Yemeğinizi kendiniz pişirin

Dışarıdaki yiyeceklerden kaçınarak şeker tüketimini azaltabilirsiniz. Çoğu restoran, yemeğin tadını ve rengini artırmak için çeşitli şekillerde şeker ve tuz ekler. Bu nedenle, şekerden vazgeçmenin en iyi yollarından biri, yemeklerinizi evde pişirmek ve herhangi bir biçimde şeker içermeyen malzemeler kullanmaktır.

8Bolca sebze tüketin
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Bolca sebze tüketin

Sebzeler vitamin, mineral ve lif bakımından zengindir. Sebze ağırlıklı beslenmek sizi daha uzun süre tok tutacak ve şeker ihtiyacınızı karşılayacaktır.

9Etiket okumayı öğrenin
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Etiket okumayı öğrenin

Marketlerde satılan paketlenmiş gıdalar, yüksek oranda şeker içerir. Bunlara diyet ürünler de dahil. Alışveriş yaparken etiket okuma alışkanlığı edinir ve şeker oranı az olan ürünleri alırsanız yaklaşık % 50 daha az şeker tüketebilirsiniz.

10Su içmekten asla vazgeçmeyin
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Su içmekten asla vazgeçmeyin

Son ve en önemli adım vücudunuzdaki şekeri atmak için bol miktarda su içmek. Su içmek hepimizin bildiği gibi kilo vermeye, cilt sorunlarını azaltmaya ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

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