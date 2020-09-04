Şeker Nasıl Bırakılır? İşte En Etkili İpuçları...

Tatlı, çikolata, kurabiye, cips, jelibon, kek, pasta ve daha neler neler... Vazgeçmek çok zor görünüyor değil mi? Aslında hiç de öyle değil. Çünkü şekeri bırakmak lezzetli şeylerden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Günümüzde pek çok besinin şekersiz alternatifi de bulunuyor. Bu yüzden "Ben sevdiklerimden vazgeçemem" diye düşünüp şekeri bırakma konusunu rafa kaldırmayın. Neden mi?