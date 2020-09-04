Şeker Nasıl Bırakılır? İşte En Etkili İpuçları...

Rafine şekerin sayısız hastalığa davetiye çıkardığını hepimiz biliyoruz. Peki o hastalıklara davetiye çıkarmadan siz şekeri hayatınızdan çıkarsanız? Şekeri bırakmak istiyor ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için basit ama çok etkili bazı ipuçlarımız var!
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1
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Tatlı, çikolata, kurabiye, cips, jelibon, kek, pasta ve daha neler neler... Vazgeçmek çok zor görünüyor değil mi? Aslında hiç de öyle değil. Çünkü şekeri bırakmak lezzetli şeylerden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Günümüzde pek çok besinin şekersiz alternatifi de bulunuyor. Bu yüzden "Ben sevdiklerimden vazgeçemem" diye düşünüp şekeri bırakma konusunu rafa kaldırmayın. Neden mi?
2
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Çünkü Dünya Sağlık Örgütü, insan vücudunun günde sadece 6 çay kaşığı şekere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre çoğumuz günde 22 çay kaşığı şeker tüketiyoruz. Gelin şekeri nasıl bırakabileceğinize bir bakalım...
3
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Pozitif olun
Şekerden uzak kalmak, bundan sonra lezzetli şeyler yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Unutmayın, bunu daha sağlıklı olmak adına yapıyorsunuz.
4
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Mutfak raflarını boşaltın
Şekersiz yaşam hedefinize ulaşmak için atacağınız bir sonraki adım, mutfak raflarınızdan şekeri çıkarmak olmalı. Şeker yüklü yiyeceklere dokunmamanızı engellemenin tek yolu bu.
5
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Öte yandan hazır gıdalardaki görünmez şekerlerden de uzak durun. Buzdolabınızda birkaç meyve bulundurun. Çikolata, hazır meyve suları, bisküviler, kahvaltılık gevreklerden kurtulun.
6
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Hayır demeyi öğrenin
Aklınızda sizi kandırmaya çalışan sese “Hayır” demeyi öğrenin. Çevrenizde size ikram edilen şekerli atıştırmalıkları da kibarca reddedin. Çantanızda çiğ badem, çiğ fındık, hurma gibi atıştırmalıklar bulundurun. Şeker ihtiyacınızı bu tarz sağlıklı besinlerle karşılayın.
7
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Yemeğinizi kendiniz pişirin
Dışarıdaki yiyeceklerden kaçınarak şeker tüketimini azaltabilirsiniz. Çoğu restoran, yemeğin tadını ve rengini artırmak için çeşitli şekillerde şeker ve tuz ekler. Bu nedenle, şekerden vazgeçmenin en iyi yollarından biri, yemeklerinizi evde pişirmek ve herhangi bir biçimde şeker içermeyen malzemeler kullanmaktır.
8
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Bolca sebze tüketin
Sebzeler vitamin, mineral ve lif bakımından zengindir. Sebze ağırlıklı beslenmek sizi daha uzun süre tok tutacak ve şeker ihtiyacınızı karşılayacaktır.
9
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Etiket okumayı öğrenin
Marketlerde satılan paketlenmiş gıdalar, yüksek oranda şeker içerir. Bunlara diyet ürünler de dahil. Alışveriş yaparken etiket okuma alışkanlığı edinir ve şeker oranı az olan ürünleri alırsanız yaklaşık % 50 daha az şeker tüketebilirsiniz.
10
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Su içmekten asla vazgeçmeyin
Son ve en önemli adım vücudunuzdaki şekeri atmak için bol miktarda su içmek. Su içmek hepimizin bildiği gibi kilo vermeye, cilt sorunlarını azaltmaya ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.