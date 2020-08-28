Şampiyon Sporcudan Beslenme ve Egzersiz Tüyoları

Yeşil saplı sebze ve bitkiler en yararlı doğal etken Yeşil saplı her bitki tedavi edici ve koruyucu özelliğe sahiptir. Bu dönemde fazla ödem tutanların kurtarıcısı da gene yeşil saplı sebze ve bitkiler olacaktır. Özellikle maydanoz, dereotu ve nane gibi yeşillikler hem vücuttan hızlıca ödem atar hem de sindirim sistemini düzenler. Metabolizmayı hızlandıran, cildi yenileyen, bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve bitkileri gün içerisinde mutlaka tüketmeye çalışın.