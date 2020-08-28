Şampiyon Sporcudan Beslenme ve Egzersiz Tüyoları

Pandemi döneminde kilo almaktan korkulduğu için düşük kalorili beslenmek savunma sisteminin gücünü azaltıyor, bağışıklığı düşürüyor ve hastalanma riskimizi arttırıyor. Öte yandan hareketsizlik ve aşırı yeme de kilo alımına ve yağlanmaya neden oluyor. Vücut geliştirmede Türkiye'de şampiyonlar şampiyonu ( overall ) olup Balkanlar'da da Türk bayrağını dalgalandıran Doğan Can Polat pandemi döneminde evde oturup dışarı çıkamayanlar için besin ve egzersiz önerilerinde bulundu.
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1
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Kaloriden korkmayın
Evde oturduğunuz dönemlerde daha az hareket ediyoruz ve vücudumuzun yaşamsal faaliyetleri için gerekli enerji miktarı azalıyor. Bu azalan kalori sistemine güncel yaşantımızda olan diyet listelerini uyguladığımızda vücudu durağan sisteme alıştırıyor ve metabolizmamızı yavaşlatıyoruz.
2
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Kilo almaktan korkulduğu için düşük kalorili beslenmek savunma sisteminin gücünü azaltıyor, bağışıklığı düşürüyor ve hastalanma riskimizi arttırıyor.
3
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Su olmazsa olmaz
Su, vücudumuza giren her besinin taşınmasını sağlayan en büyük maddedir. Besinlerin doğru yere zamanında en hızlı şekilde taşıyan kan dolaşımı yetersiz sıvı tüketiminde yavaşlar ve besin kullanımı azalır. Yararlı vitamin ve minerallerin etkileri de buna bağlı olarak düşecektir.
4
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Kalp atış hızından, beyin fonksiyonlarının işleyişine kadar her mekanizma suya bağlı olarak çalışır. Yeteri kadar su içildiğinde tüm sistem sağlıklı şekilde çalışacaktır. Günlük en az 3 litre suyu mutlaka tüketin.
5
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Yeşil saplı sebze ve bitkiler en yararlı doğal etken
Yeşil saplı her bitki tedavi edici ve koruyucu özelliğe sahiptir. Bu dönemde fazla ödem tutanların kurtarıcısı da gene yeşil saplı sebze ve bitkiler olacaktır. Özellikle maydanoz, dereotu ve nane gibi yeşillikler hem vücuttan hızlıca ödem atar hem de sindirim sistemini düzenler. Metabolizmayı hızlandıran, cildi yenileyen, bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve bitkileri gün içerisinde mutlaka tüketmeye çalışın.
6
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Basit egzersizler yapın
Hareketsiz kalmak birçok hastalık riskini de beraberinde getirir. Oturur pozisyondan kalkıp olduğunuz yerde çömelip kalkın, aynı anda kollarınızı yukarı aşağı indirin ve bunu sadece 5 dakika devam ettirin.
7
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Aynı şekilde günün farklı saatlerinde aynı hareketi beşer dakika tekrarlayın. Bu küçük egzersiz rutini bile size günlük yeterli miktarda hareket etme imkanı sağlayacaktır.