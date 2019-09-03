Sağlıklı Salça Yapmanın Püf Noktaları

Sonbahar geldi salça hazırlıkları başladı. Peki, salça yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Özyaman sağlıklı salça yapmanın püf noktalarını anlattı.
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1
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Kışa hazırlık için ev yapımı salça yapmak isteyenler kolları sıvadı. Sağlıklı salça yapmaya mevsiminde organik domates tercih edilerek başlanmalı. Metal kaşık ile karıştırmak ise salçanın kısa sürede küflenmesine sebep olur. Bu nedenle mutlaka kaynar suya batırılmış, tahta kaşık kullanmalısınız.
2
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Salça kilo aldırmaz ancak içeriğindeki yüksek tuz oranı nedeniyle tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin yemeklerinde salça kullanmaması gerekir.
3
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Ev yapımı salça tarifi
Domatesleri iyice yıkayıp soymadan dörde bölün ve robottan geçirin. Bütün domatesleri robottan geçirdikten sonra tencereye aktarın ve kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Domatesler kaynadığı esnada tahta bir kaşık yardımıyla ara sıra karıştırın.
4
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Salçanın suyu çekildiğinde ve kıvamı koyulaştığında bir el blender’ı yardımıyla yeniden tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana dek iyice ezin. İçine 3-4 çorba kaşığı kadar kaya tuzu ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra tepsilere paylaştırıp üstüne ince bir tülbent koyarak güneşte kurumaya bırakın.
5
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Salça yaparken fazla güneşe maruz kalan domatesler salçanın rengini bozabilir. Doğru bir şekilde domatesleri kurutmak için 9.00-11.00 veya 15.00-17.00 saatleri arasında domatesleri güneşe çıkarabilir ve kolayca kurutabilirsiniz.
6
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Ev yapımı biber salçası tarifi
Çukurova yöresinde en çok biber salçası kullanılır. Salça yapımında kullanılan kırmızı biberin faydası ise saymakla bitmez. Tam bir C vitamini deposudur. İçeriğindeki kapsaisin maddesi diyabeti önler ve kötü kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Yakılan enerji miktarını arttırarak zayıflamaya yardım eder. Erkeklerde cinsellik hormonlarını artırdığı bilinmektedir. Yüksek düzeyde A vitamini sayesinde göz sağlığı açısından da faydalıdır.
7
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Biber salçası yaparken seçtiğiniz biberlerin taze ve bol etli olmasına dikkat edin. Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın. Hepsini iri parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın. Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemeleri pişirin. Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.
8
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Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz. Güneşte kurutacaksanız üzerine temiz bir örtü örtmeyi unutmayın. Kurumakta olan salçalarınızı üstlerinin kabuk bağlamaması için günde birkaç kez tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin.
9
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Salça nasıl saklanır?
Salçanın uzun süre saklanması için buzdolabında korunması gerekmez. Salçanın küflenmesini engellemek istiyorsanız, kuru ve serin bir yerde, örneğin kilerde saklamanız yeterlidir.
10
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Salçayı uzun süre küflenmeden saklamak için yapacağınız bir başka işlem ise cam kavanoza aktardıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı dökmenizdir. Bu işlem salçanın bozulmasını ve küflenmesini önleyecektir.