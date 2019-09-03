Sağlıklı Salça Yapmanın Püf Noktaları

Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz. Güneşte kurutacaksanız üzerine temiz bir örtü örtmeyi unutmayın. Kurumakta olan salçalarınızı üstlerinin kabuk bağlamaması için günde birkaç kez tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin.