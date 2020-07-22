Sağlıklı Kemikler İçin Tüketmeniz Gereken 5 Süper Besin

Yağlı balıklar Omega-3 ve D vitamini kemik sağlığı için oldukça önem taşıyor. Somon gibi yağlı balıklar bu iki değerli bileşeni de içeriyor. Bolca tüketilmesi önerilen yağlı balıkların en sağlıklı pişirme yöntemi ise ızgara ya da fırında olanı.