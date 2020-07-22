MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Sağlıklı Kemikler İçin Tüketmeniz Gereken 5 Süper Besin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sağlıklı Kemikler İçin Tüketmeniz Gereken 5 Süper Besin
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Sağlıklı Kemikler İçin Tüketmeniz Gereken 5 Süper Besin

Kemik sağlığı denince akla ilk gelen besinler süt ve süt ürünleri oluyor. Kemiklerinizi güçlendirmek için tüketebileceğiniz farklı alternatifler de bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte size bu konuda yardımcı olacak 5 süper besin...

2Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Abone Olgoogle-news

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Koyu yeşil yapraklı sebzelerin de kalsiyum içeriğinin oldukça yüksek olduğu biliyor musunuz? Ispanak, marul, karalahana gibi sebzeler sağlıklı kemiklere sahip olmaya yardım ediyorlar.

3Tatlı patates
Abone Olgoogle-news

Tatlı patates

Kalsiyumdan sonra kemiklerimiz için en değerli mineraller; potasyum ve magnezyumdur. Tatlı patates de bu mineralleri de en dengeli oranda içeren besinlerden birisi. Tatlı patatesi biraz zeytinyağı ve baharatlar ile fırınlayarak tüketebilirsiniz.

4İncir
Abone Olgoogle-news

İncir

İncirin hem tazesi hem de kurusu oldukça yoğun miktarda kalsiyum ve potasyum içeriyor.

5Yağlı balıklar
Abone Olgoogle-news

Yağlı balıklar

Omega-3 ve D vitamini kemik sağlığı için oldukça önem taşıyor. Somon gibi yağlı balıklar bu iki değerli bileşeni de içeriyor. Bolca tüketilmesi önerilen yağlı balıkların en sağlıklı pişirme yöntemi ise ızgara ya da fırında olanı.

6Badem
Abone Olgoogle-news

Badem

Badem, potasyum ve kalsiyum açısından yağlı tohumların öne çıkan türlerinden biri olarak biliniyor. 2 yemek kaşığı badem yaklaşık 112 mg kalsiyum ve 240 mg potasyum içeriyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi