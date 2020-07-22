Sağlıklı Kemikler İçin Tüketmeniz Gereken 5 Süper Besin
Kemik sağlığı denince akla ilk gelen besinler süt ve süt ürünleri oluyor. Kemiklerinizi güçlendirmek için tüketebileceğiniz farklı alternatifler de bulunuyor.
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1
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İşte size bu konuda yardımcı olacak 5 süper besin...
2
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Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Koyu yeşil yapraklı sebzelerin de kalsiyum içeriğinin oldukça yüksek olduğu biliyor musunuz? Ispanak, marul, karalahana gibi sebzeler sağlıklı kemiklere sahip olmaya yardım ediyorlar.
3
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Tatlı patates
Kalsiyumdan sonra kemiklerimiz için en değerli mineraller; potasyum ve magnezyumdur. Tatlı patates de bu mineralleri de en dengeli oranda içeren besinlerden birisi. Tatlı patatesi biraz zeytinyağı ve baharatlar ile fırınlayarak tüketebilirsiniz.
4
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İncir
İncirin hem tazesi hem de kurusu oldukça yoğun miktarda kalsiyum ve potasyum içeriyor.
5
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Yağlı balıklar
Omega-3 ve D vitamini kemik sağlığı için oldukça önem taşıyor. Somon gibi yağlı balıklar bu iki değerli bileşeni de içeriyor. Bolca tüketilmesi önerilen yağlı balıkların en sağlıklı pişirme yöntemi ise ızgara ya da fırında olanı.
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Badem
Badem, potasyum ve kalsiyum açısından yağlı tohumların öne çıkan türlerinden biri olarak biliniyor. 2 yemek kaşığı badem yaklaşık 112 mg kalsiyum ve 240 mg potasyum içeriyor.