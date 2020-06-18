Sağlıklı Bir Kalp İçin Beslenmenize Eklemeniz Gereken 3 Besin
Kalp hastalığı, tüm dünyada en önde gelen önüm nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Neyse ki, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların riskini sağlıklı bir yaşam tarzı ile azaltabilirsiniz.
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Sağlıklı yaşam tarzının başında ise doğru beslenme geliyor. Kalp sağlığına iyi gelen besinleri hayatınıza dahil ederek bu hastalığın riskini azaltmanız mümkün. Kalp sağlığına hangi besinler iyi geliyor? İşte uzmanların "muhteşem üçlü" dedikleri 3 besin...
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Yağlı balık
Omega-3 yağ asitleri sağlıklı yağlar olarak kabul edilir ve en çok bazı deniz ürünleri ve tohumlarda bulunur. Bu doymamış yağlar trigliseritleri düşürür, iyi kolesterol seviyelerini arttırır ve trombosit agregasyonunu (tıkanmış arterlere neden olur) önleyebilir.
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En iyi omega-3 kaynağı balıklar ise somon, levrek ve morina balığı olarak sıralanabilir. Uzmanlar, haftada bir ya da iki defa bu yağlı balıklardan tüketmeyi öneriyor.
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Çay
Uzmanlar çay içmenin, kalp sağlığını desteklemenin en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor. Yeşil ve siyah çay, harika flavonoid kaynaklarıdır. Flavonoidler kan basıncını düşürmeye, kan akışını iyileştirmeye ve kan damarlarındaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Çay içmek, kan dolaşımınız ve kalp fonksiyonunuz için önemli olan sulu kalmanıza da yardımcı olabilir.
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Araştırmalar, günde iki veya üç bardak çay içmenin tüm kardiyovasküler sisteminiz için yararlı olduğunu gösteriyor. Tabii çayınıza şeker atıyorsanız, bu içecek sizin için zararlı bir besine dönüşür. Şekersiz çay içmeye özen gösterin.
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Bitter çikolata
Bitter çikolatanın sağlığa olan faydalarını daha önce de çok kez yazmıştık. En sağlıklı tatlılardan biri olarak adlandırılan bitter çikolata, yüksek seviyelerde kakao flavanolleri içerir. Bu özelliği ile de kalp sağlığı için çok faydalıdır.
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Bu flavanoller ayrıca kardiyoprotektif kök hücreleri aktive eder ve kan akışını iyileştirir. Yüzde 70 veya daha yüksek kakao içeren bitter çikolatayı seçin ve kalp-sağlıklı faydalarını optimize etmek için sadece ölçülü olarak tüketin.
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Not:
Sadece bir kare bitter çikolata yemek, haftada birkaç gün somon ve bir fincan çay kalbinizi güçlü tutmak için yeterli değildir. Ancak bu yiyecekleri beslenmenize dahil etmek kalp sağlığınızı korumaya başlamak için iyi bir adımdır. Bol meyve, sebze, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar yemek, egzersiz dolu ve şekersiz bir hayat tarzı benimseye çalışın.
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Günümüz şartlarında çok zor olduğunu bilsek de stresten uzak durmaya çalışın. Kalp sağlığı için önemli adımlardan biri de kesinlikle düzenli uyku. Uykunuzu düzene sokun ve günde 6-8 saat uyuduğunuzdan emin olun.