MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Sağlıklı Bir Kalp İçin Beslenmenize Eklemeniz Gereken 3 Besin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sağlıklı Bir Kalp İçin Beslenmenize Eklemeniz Gereken 3 Besin
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Sağlıklı Bir Kalp İçin Beslenmenize Eklemeniz Gereken 3 Besin

Kalp hastalığı, tüm dünyada en önde gelen önüm nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Neyse ki, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların riskini sağlıklı bir yaşam tarzı ile azaltabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sağlıklı yaşam tarzının başında ise doğru beslenme geliyor. Kalp sağlığına iyi gelen besinleri hayatınıza dahil ederek bu hastalığın riskini azaltmanız mümkün. Kalp sağlığına hangi besinler iyi geliyor? İşte uzmanların "muhteşem üçlü" dedikleri 3 besin...

2Yağlı balık
Abone Olgoogle-news

Yağlı balık

Omega-3 yağ asitleri sağlıklı yağlar olarak kabul edilir ve en çok bazı deniz ürünleri ve tohumlarda bulunur. Bu doymamış yağlar trigliseritleri düşürür, iyi kolesterol seviyelerini arttırır ve trombosit agregasyonunu (tıkanmış arterlere neden olur) önleyebilir.

3
Abone Olgoogle-news

En iyi omega-3 kaynağı balıklar ise somon, levrek ve morina balığı olarak sıralanabilir. Uzmanlar, haftada bir ya da iki defa bu yağlı balıklardan tüketmeyi öneriyor.

4Çay
Abone Olgoogle-news

Çay

Uzmanlar çay içmenin, kalp sağlığını desteklemenin en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor. Yeşil ve siyah çay, harika flavonoid kaynaklarıdır. Flavonoidler kan basıncını düşürmeye, kan akışını iyileştirmeye ve kan damarlarındaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Çay içmek, kan dolaşımınız ve kalp fonksiyonunuz için önemli olan sulu kalmanıza da yardımcı olabilir.

5
Abone Olgoogle-news

Araştırmalar, günde iki veya üç bardak çay içmenin tüm kardiyovasküler sisteminiz için yararlı olduğunu gösteriyor. Tabii çayınıza şeker atıyorsanız, bu içecek sizin için zararlı bir besine dönüşür. Şekersiz çay içmeye özen gösterin.

6Bitter çikolata
Abone Olgoogle-news

Bitter çikolata

Bitter çikolatanın sağlığa olan faydalarını daha önce de çok kez yazmıştık. En sağlıklı tatlılardan biri olarak adlandırılan bitter çikolata, yüksek seviyelerde kakao flavanolleri içerir. Bu özelliği ile de kalp sağlığı için çok faydalıdır.

7
Abone Olgoogle-news

Bu flavanoller ayrıca kardiyoprotektif kök hücreleri aktive eder ve kan akışını iyileştirir. Yüzde 70 veya daha yüksek kakao içeren bitter çikolatayı seçin ve kalp-sağlıklı faydalarını optimize etmek için sadece ölçülü olarak tüketin.

8Not:
Abone Olgoogle-news

Not:

Sadece bir kare bitter çikolata yemek, haftada birkaç gün somon ve bir fincan çay kalbinizi güçlü tutmak için yeterli değildir. Ancak bu yiyecekleri beslenmenize dahil etmek kalp sağlığınızı korumaya başlamak için iyi bir adımdır. Bol meyve, sebze, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar yemek, egzersiz dolu ve şekersiz bir hayat tarzı benimseye çalışın. 

9
Abone Olgoogle-news

Günümüz şartlarında çok zor olduğunu bilsek de stresten uzak durmaya çalışın. Kalp sağlığı için önemli adımlardan biri de kesinlikle düzenli uyku. Uykunuzu düzene sokun ve günde 6-8 saat uyuduğunuzdan emin olun.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi