Sağlıklı Bir Kalp İçin Beslenmenize Eklemeniz Gereken 3 Besin

Bitter çikolata Bitter çikolatanın sağlığa olan faydalarını daha önce de çok kez yazmıştık. En sağlıklı tatlılardan biri olarak adlandırılan bitter çikolata, yüksek seviyelerde kakao flavanolleri içerir. Bu özelliği ile de kalp sağlığı için çok faydalıdır.