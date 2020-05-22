Ramazan Sonrası İlk Gün Neler Yemeli? İşte Beslenme Listesi...

Vücut normal düzene geçişte zorlanabilir Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık ve susuzluk hissinden sonra vücudun tekrar normal beslenme düzenine geçmesi kolay olmayabilir. Bu dönemde uzun süren açlık, 2 öğünle beslenmeye alışmış bir mide bağırsak sistemi ve yavaşlayan metabolizma sonucu mide bulantısı, iştahsızlık, gaz sancısı ve kabızlık gibi rahatsızlar yaşanabilir. Bunun yanı sıra metabolik rahatsızlığı olan kişilerde, yüksek kalorili besin tüketimi ani şeker yükselmelerine ve böylece tansiyon problemleri, kalp-damar rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Ayrıca vücuda alınan yüksek kalorili ürünlerin ağırlık artışına neden olduğu da görülebilir.