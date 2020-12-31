Miranda Kerr Nasıl Böyle Işıldıyor? İşte Güzellik Sırları...

İlk sırrı gua sha masajı! Miranda Kerr, cilt bakım adımını asla ama asla es geçmediğini, günün en sevdiği zamanının bu bakım seansı olduğunu söylüyor. Model, sabah ve akşam yüz bakım yağıyla cildine masaj yaptığından bahsediyor ve ekliyor, "Yağımı sürdükten sonra gua sha kalp taşını kullanarak masaj yapıyorum. Bu işlem yüzümün gergin olmasını sağlarken, dolaşımı canlandırmaya ve şişkinliği azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca herhangi bir stresi veya ağrıyı hafifletmek için gua sha'mın sivri ucunu göğsümdeki, boynumdaki ve omuzlarımdaki akupunktur noktalarında kullanmayı seviyorum."