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GeriGüzellik Reçeteleri Miranda Kerr Nasıl Böyle Işıldıyor? İşte Güzellik Sırları...
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Miranda Kerr Nasıl Böyle Işıldıyor? İşte Güzellik Sırları...
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Instagram

Miranda Kerr Nasıl Böyle Işıldıyor? İşte Güzellik Sırları...

Dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr, her zaman pürüzsüz görünen cildi, sağlıklı saçları, kusursuz vücudu ve doğal stili ile ilham alınacaklar listemizde baş sıralarda. Kerr'in doğal güzelliğe olan düşkünlüğünü kurduğu organik cilt bakım ürünleri markasından da anlamak mümkün. Ünlü modelin bu kusursuz görünümünün ardında yatanlar neler?

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Miranda Kerr, bakım sırlarını anlatıyor...

2İlk sırrı gua sha masajı
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İlk sırrı gua sha masajı!

Miranda Kerr, cilt bakım adımını asla ama asla es geçmediğini, günün en sevdiği zamanının bu bakım seansı olduğunu söylüyor. Model, sabah ve akşam yüz bakım yağıyla cildine masaj yaptığından bahsediyor ve ekliyor, "Yağımı sürdükten sonra gua sha kalp taşını kullanarak masaj yapıyorum. Bu işlem yüzümün gergin olmasını sağlarken, dolaşımı canlandırmaya ve şişkinliği azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca herhangi bir stresi veya ağrıyı hafifletmek için gua sha'mın sivri ucunu göğsümdeki, boynumdaki ve omuzlarımdaki akupunktur noktalarında kullanmayı seviyorum."

3Cilt bakımı ilk, makyaj ikinci sırada
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Cilt bakımı ilk, makyaj ikinci sırada

2020 yılı muhtemelen hayatın her alanında çoğumuz için öncelikleri değiştirdi. Hemen hepimiz güzellik alışkanlıklarına farklı bir gözle bakıyoruz. Evden çıkamadığımız, maske takmak zorunda olduğumuz bu dönemde makyaj önceliklerimiz arasından çıktı. Doğru ve yeterli cilt bakımı ilk sıraya yerleşti. Aynı şey Miranda Kerr için de geçerli.

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Model, "Bu yıl makyajdan daha çok cilt bakımına odaklandığımı fark ettim. Sağlıklı, ışıltılı bir cilde sahip olmak benim için anahtardır ve kendimi daha güvende hissetmemi sağlar. Sabah ve akşam yaptığım küçük cilt bakımı ritüellerime uymak benim için çok önemli" diyor.

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Kerr'in makyajdan önce cilt bakımına odaklanması 2020'den çok öncesine dayanıyor. Ünlü model, bu konudaki en önemli dersini annesinden aldığını anlatıyor: "Annem bana cildinden emin olmayı öğretti. Makyaj uygulamadan önce iyi bir şekilde nemlendirmezsem, pul pul dökülebileceğini söylerdi. Cildiniz nemlendiğinde ve dolgun olduğunda makyaj çok daha iyi oturur."

6Pek vakti olmayınca seansları birleştiriyor
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Pek vakti olmayınca seansları birleştiriyor

Miranda Kerr üç çocuk annesi ve aynı zamanda kendi işini kurmuş yoğun bir kadın. Bu sebeple her sabah ve akşam kendine zaman ayırması bazen mümkün olmuyor. Kerr bu durumlarda çoklu güzellik seansları uyguladığını söylüyor. "Mesela sabahları yüz yıkama jelimi ve peeling maskemi duşta uyguluyorum. Bu bana hem zaman kazandırıyor hem de cilt bakımımı es geçmemiş oluyorum" diyor.

7Çocuk bakımını spora dönüştürüyor
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Çocuk bakımını spora dönüştürüyor

Miranda Kerr, sporsuz bir hayat düşünemediğini söylüyor. Ancak yoğun tempo nedeniyle bazen egzersizlerine zaman ayıramadığından bahseden model, böyle durumlarda çocuk bakımını spora dönüştürüyor. Kerr, "Her gün vücudumu hareket ettirmeye çalışıyorum. Çocukların etrafında koşturuyorum. Ayrıca ailece yürüyüşe çıkmaya da bayılıyoruz" diye anlatıyor.

8Stresten uzaklaşmak için doğaya sığınıyor
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Stresten uzaklaşmak için doğaya sığınıyor

Bu yıl hepimiz stresi en derinlere kadar yaşadık. Sakin kalabilmek, stresten uzaklaşabilmek için uzmanların ilk önerisi ise doğa ile iç içe olmak. Miranda Kerr se bu tavsiyeleri dinliyor ve böyle anlarda doğaya sığınıyor ve "Ne zaman stresli hissetsem dışarı çıkarım ve çıplak ayaklarla çimlere basarım. Toprak şile temas etmek beni hemen yatıştırır" diyor.

9Meditasyon olmazsa olmazı
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Meditasyon olmazsa olmazı

"Meditasyon da bana çok yardımcı oluyor; TM (transandantal meditasyon) veya bazen rehberli meditasyonlar yapıyorum. Her sabah çocuklar uyanmadan önce en az 15 dakika meditasyon yapmaya çalışıyorum" diyen Miranda Kerr, bunun gerçekten zihnini temizlemeye ve günün daha kolay geçmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

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