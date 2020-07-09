Maden Suyunun Faydaları Neler? Ne Kadar Tüketilmeli?

Günde en az 2 şişe maden suyu içilmeli Sindirimi kolaylaştırabilmek için gün içerisinde en az iki şişe maden suyu tüketilmesi önemli. Yüksek sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında vücuttan atılan suyun yerine konması için maden suyu tercih edilebilir. Ayrıca yaz aylarında vücudun mineral dengesini koruyabilmek için yine maden suyu iyi bir seçenek olacaktır. Günlük su ihtiyacı konusunda uzmanlar çeşitli görüşler savunsa da her gün ortalama 2 litre su tüketimi önerilir. Suya alternatif olabilecek en sağlıklı sıvı ise maden suyudur.