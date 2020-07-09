Maden Suyunun Faydaları Neler? Ne Kadar Tüketilmeli?
Genellikle sodayla karıştırılan ancak sodaya nazaran içeriğinde kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyunun insan vücuduna ciddi katkıları vardır. Düzenli tüketildiğinde ise vücut ve cilt sağlığını destekliyor. Peki, maden suyunun tüketim kriterleri nelerdir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, maden suyu tüketimi hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı kaynaklarından doldurularak elde edilen, yer altından yeryüzüne çıkarken de karbondioksit gazının yanında çözünmüş mineral tuzları ve elementleri de beraberinde getiren doğal kaynak suyudur. İnsan vücudu için kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi hayati önem taşıyan içeriği vardır.
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Bu bilinçle maden suyu tüketimi özellikle yaz aylarında terlemeyle kaybedilen minerali geri kazanmak için önemli. Türkiye de bulunduğu coğrafi şartlar nedeniyle maden suyu açısından zengin bir konuma sahip.
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Sudan sonra en sağlıklı içecek maden suyu
Maden suyu, içme suyundan sonra tüketilebilecek en sağlıklı içecektir. Buna rağmen maden suyu ülkemizde gereken ilgiyi bulamıyor. Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi yıllık kişi başı 100 litreyi geçiyor. Ülkemizde ise bu rakam kişi başı 5 litrenin üzerine çıkamıyor.
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Maden suyu şişede tüketilmelidir
Vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında rol oynayan maden suyunun tüketimi sırasında bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. İçeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu nedenle satın alacağınız maden suyunun, gıda standartlarına uygun cam şişelerde satışa sunulduğuna dikkat edilmelidir.
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Günde en az 2 şişe maden suyu içilmeli
Sindirimi kolaylaştırabilmek için gün içerisinde en az iki şişe maden suyu tüketilmesi önemli. Yüksek sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında vücuttan atılan suyun yerine konması için maden suyu tercih edilebilir. Ayrıca yaz aylarında vücudun mineral dengesini koruyabilmek için yine maden suyu iyi bir seçenek olacaktır. Günlük su ihtiyacı konusunda uzmanlar çeşitli görüşler savunsa da her gün ortalama 2 litre su tüketimi önerilir. Suya alternatif olabilecek en sağlıklı sıvı ise maden suyudur.
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Maden suyu tüketmek için 5 önemli sebep
1. Maden suyu, özellikle yaz aylarında ter yoluyla vücuttan atılan minerallerin yerine konması ve elektrolit dengesinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca vücudun yorgunluğunu alır ve vücudu dinlendirir.
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2. Maden suyu yemek yutmakta zorlanan hem çocuk hem genç hem de yaşlı yetişkinlerde yutma yeteneğini artırır.
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3. Doygunluk hissini arttırarak daha uzun tok kalınmasına destek olur. Ayrıca maden suyunun karın ağrısı da dahil olmak üzere, diğer hazımsızlık semptomlarını iyileştirebileceğine dair kanıtlar mevcut. Sindirim ve boşaltım sistemi için de oldukça faydalıdır.
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4. Büyüme çağındaki çocuklarda, gebelik, menopoz ve yaşlılık dönemlerinde artan kalsiyum ve magnezyum ihtiyacını yerine koymaya yardımcı olur. Bu dönemlerde günde 1-2 şişe maden suyu içilebilir. Kolalı içecekler gibi fosfor içerikli olmadığı için olumsuz bir etkisi gözlemlenmemiştir.