Karpuz Çekirdeğinin Vücuda Faydaları Nelerdir? İşte, Karpuz Çekirdeğinin Bilinmeyen Etkileri

Protein açısından zengin ve kalorisi düşük olan karpuz çekirdekleri çoğu diyete sağlıklı bir katkı sağlayabilir. Öğleden sonra atıştırmalık olarak kavrulmuş karpuz çekirdeklerin tadını çıkarın, salatalara atın ve yulaf ezmesi veya chia pudingi üzerine serpin. Örneğin, bir kağıda karpuz çekirdeklerini yayın ve kurumaya bırakın. Daha sonra ocakta veya fırında kızartın. Bu çıtır atıştırmalık, yüksek protein içeriği nedeniyle iştahınızı bastırabilir ve sizi daha uzun süre tok tutabilir. Bunun yanında zamanla, kan basıncını ve yağ-kas oranını dengeleyebiliyor. Bakın karpuz çekirdekleri daha neler yapıyor…