Karaciğer Dostu Enginarın Faydaları

Enginar yapısında bulunan antioksidanların yardımıyla, vücudumuzdaki birçok toksin maddeyi uzaklaştırır, karaciğeri güçlendirir. Toksin madde uzaklaştırmak için 40 gün üst üste enginar yemek ne kadar etkili bilinmez ama en son The Univerity of Reading de yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlar enginarın tahtını güçleniyor.