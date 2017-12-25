Kan Grubu Diyeti Nasıl Yapılır?

A Grubu'nun yemesi gerekenler: Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balık ya da tavuk eti, sebze (daha çok çiğ ya da buharda pişirilerek), brokoli, havuç, bal kabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler.