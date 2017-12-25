Kan Grubu Diyeti Nasıl Yapılır?

Kan grubuna göre beslenme şekli Natüropat Peter J. D'Adamo tarafından bulunmuştur. Bu beslenme prensibinde yediğimiz yemeğin kan tipimize göre kimyasal olarak tepki gösterdiği belirtiliyor. Siz de kan grubunuzun özelliklerine bakıp beslenmenizi düzenleyebilirsiniz. İşte kan grubu diyeti...
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1
Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceği söyleniyor.
İşte kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler, örnek menüler...
2
B Grubu'nun yemesi gerekenler
Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı , yeşil yapraklı sebzeler (4-5 öğün) patates, lahana ve mantar.
3
B Grubu'nun yememesi gerekenler:
Mısır, buğday, mercimek, fındık ve susam, kuzu ya da tavşan eti, piliç ve tavuk eti, susam yağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı, zeytin.
4
AB Grubu'nun yemesi gerekenler:
Domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta.
5
AB Grubu'nun yememesi gerekenler:
Dana ve sığır eti (et vücutta yağ olarak depolanır), tavuk ve piliç eti, sarımsak, biber, sirke, hayvansal yağlar.
6
B Grubu için diyet örneği:
Kahvaltı: Meyve kokteyli, 2 dilim mısır ekmeği, 2 dilim beyaz peynir, 1 haşlanmış yumurta, yeşil çay.
7
A Grubu'nun yemesi gerekenler:
Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balık ya da tavuk eti, sebze (daha çok çiğ ya da buharda pişirilerek), brokoli, havuç, bal kabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler.
8
A Grubu'nun yememesi gerekenler:
Kırmızı et (bu gruptakiler et yedikleri zaman ağırlık hisseder, enerji kaybına uğrarlar. Ayrıca et yağ olarak vücutta depolanır), sütlü besinler (metabolizmayı yavaşlatır), salam, sosis, kavurma, biber, domates, patates ve lahana, tropikal meyveler, mandalina, portakal gibi turunçgiller.
9
0 Grubu'nun yemesi gerekenler:
Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli.
10
0 Grubu'nun yememesi gerekenler:
Tahıl ürünleri, ekmek, taneli sebzeler, buğday (buğdayda bulunan gluten maddesi, 0 grubundaki kişilerin kilo vermesini engellediği için buğday unundan yapılmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır), süt ürünleri ve yumurta, sıvı yağ.
11
Öğle:
Marul, salatalık, peynir, zeytinyağı ve limonlu salata, 1 muz, ot çayı