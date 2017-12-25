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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Kan Grubu Diyeti Nasıl Yapılır?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Kan Grubu Diyeti Nasıl Yapılır?

Kan grubuna göre beslenme şekli Natüropat Peter J. D'Adamo tarafından bulunmuştur. Bu beslenme prensibinde yediğimiz yemeğin kan tipimize göre kimyasal olarak tepki gösterdiği belirtiliyor. Siz de kan grubunuzun özelliklerine bakıp beslenmenizi düzenleyebilirsiniz. İşte kan grubu diyeti...

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1

Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceği söyleniyor.

İşte kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler, örnek menüler...

2B Grubunun yemesi gerekenler

B Grubu'nun yemesi gerekenler

Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı , yeşil yapraklı sebzeler (4-5 öğün) patates, lahana ve mantar.

3B Grubunun yememesi gerekenler:

B Grubu'nun yememesi gerekenler:

Mısır, buğday, mercimek, fındık ve susam, kuzu ya da tavşan eti, piliç ve tavuk eti, susam yağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı, zeytin.

4AB Grubunun yemesi gerekenler:

AB Grubu'nun yemesi gerekenler:

Domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta.

5AB Grubunun yememesi gerekenler:

AB Grubu'nun yememesi gerekenler:

Dana ve sığır eti (et vücutta yağ olarak depolanır), tavuk ve piliç eti, sarımsak, biber, sirke, hayvansal yağlar.

6B Grubu için diyet örneği:

B Grubu için diyet örneği:

Kahvaltı: Meyve kokteyli, 2 dilim mısır ekmeği, 2 dilim beyaz peynir, 1 haşlanmış yumurta, yeşil çay.

7A Grubunun yemesi gerekenler:

A Grubu'nun yemesi gerekenler:

Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balık ya da tavuk eti, sebze (daha çok çiğ ya da buharda pişirilerek), brokoli, havuç, bal kabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler.

8A Grubunun yememesi gerekenler:

A Grubu'nun yememesi gerekenler:

Kırmızı et (bu gruptakiler et yedikleri zaman ağırlık hisseder, enerji kaybına uğrarlar. Ayrıca et yağ olarak vücutta depolanır), sütlü besinler (metabolizmayı yavaşlatır), salam, sosis, kavurma, biber, domates, patates ve lahana, tropikal meyveler, mandalina, portakal gibi turunçgiller.

90 Grubunun yemesi gerekenler:

0 Grubu'nun yemesi gerekenler:

Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli.

100 Grubunun yememesi gerekenler:

0 Grubu'nun yememesi gerekenler:

Tahıl ürünleri, ekmek, taneli sebzeler, buğday (buğdayda bulunan gluten maddesi, 0 grubundaki kişilerin kilo vermesini engellediği için buğday unundan yapılmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır), süt ürünleri ve yumurta, sıvı yağ.

11Öğle:

Öğle:

Marul, salatalık, peynir, zeytinyağı ve limonlu salata, 1 muz, ot çayı

12İkindi:

İkindi:

1 dilim elmalı kek, ot çayı.

13Akşam:

Akşam:

Kuzu pirzolası, esmer pirinç pilavı, haşlanmış sebze, yoğurt.

14AB Grubu için diyet örneği:

AB Grubu için diyet örneği:

Sabah:

Limonlu su (kalkar kalkmaz), 1 bardak greyfurt suyu, 2 dilim mısır ekmeği, 2 dilim beyaz peynir ve kahve.

15Öğle:

Öğle:

100 gram haşlanmış hindi göğüs eti, 2 dilim kepek ekmeği, salata, 2 erik, ot çayı.

16İkindi:

İkindi:

1 dilim peynirli kek ve ot çayı.

17Akşam:

Akşam:

Omlet (Çok az yağda pişmiş), sebze, karışık meyve salatası, kafeinsiz kahve.

18A Grubu için diyet örneği:

A Grubu için diyet örneği:

Sabah:

1 bardak limonlu su (kalkar kalkmaz), 1 küçük kase sütle karıştırılmış yulaf, 1 bardak greyfurt suyu, kahve veya ot çayı.

19Öğle:

Öğle:

Beyaz peynirli marul salatası (taze soğan, salatalık, beyaz peynir, limon ve taze nane, marul), 1 dilim ekmek, elma, ot çayı.

20İkindi:

İkindi:

2 dilim limonlu kek, 2 erik, yeşil çay ya da su

Akşam: Lazanya, brokoli, yoğurt.

21Akşam:

Akşam:

Lazanya, brokoli, yoğurt.

22Akşam:

Akşam:

2-3 adet baklalı zeytinyağlı enginar, 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim beyaz peynir, bol salata (az zeytinyağı ilaveli)

230 Grubu için diyet örneği:

0 Grubu için diyet örneği:

Sabah:

2 dilim mısır ekmeği, tereyağı ya da fındık ezmesi, 180 gram sebze suyu, muz, yeşil çay ya da ot çayı.

24Öğle:

Öğle:

180 gram haşlanmış dana eti, ıspanak salatası, elma veya ananas, su ya da soda.

25İkindi:

İkindi:

1 dilim elmalı kek, yeşil çay ya da ot çayı.

26Akşam:

Akşam:

Kuzu pirzola, haşlanmış brokoli, haşlanmış patates, karışık mevsim meyveleri

Fotoğraflar: Pixabay, Pexels

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