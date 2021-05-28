Hydrafacial Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır? Hydrafacial Cilt Bakımı ile İlgili Merak Edilenler
Güzellikle bakımlarında oldukça popüler olan hydrafacial, nemlendirici ve cilt yenileme özelliğiyle özellikle orta yaş kadınların bakım rutininde yer alıyor. Ayrıca ciltteki sivilce ve kızarıklık gibi sorunları gidermeye de yardımcı olan hydrafacial cilt bakımını ergenlik dönemindeki kişiler de alternatif tedavi olarak kullanmaktadır. Peki Hydrafacial nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır? Hydrafacial cilt bakımı ile ilgili merak edilenler.
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Cilt bakım teknolojilerine her geçen yıl bir yenisi eklenirken, son yılların gözdesi olan hydrafacial hala gündemdeki yerini koruyor. Bütün cilt tiplerine uygun olan hydrafacial, sivilce, leke ve kızarıklık gibi sorunları gidermeye yardımcı oluyor. Cilt sorunlarına göre tek seansta da sorunları giderebilme özelliğiyle en çok tercih edilen hydrafacial cilt bakımını gelin yakından tanıyalım.
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Hydrafacial Nedir?
Hydrafacial, cildi yenileme yöntemlerinin bir arada uygulandığı teknolojik bir cilt bakım işlemidir. Türkiye'de son yıllarda sıklıkla tercih edilen hydrafacial, seans süreleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
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Ancak hydrafacial kalıcı bir cilt yenileme işlemi değildir. Uzmanın uygun gördüğü tarihlerde ortalama 5 -6 haftada bir yenilenebilir. Ayrıca hydrafacial cilt bakımının bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
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Hydrafacial Ne İşe Yarar?
Hydrafacial işleminde yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıklar azalır. Yapılan vitamin takviyeleri ile yağ oranı dengelenir. İlk seanstan sonra cilt çok daha parlak ve canlı görünür. Ergenlikte meydana gelen sivilce ve sivilce lekeleri hydrafacial sayesinden birkaç seansta yok edilebilir.
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Hydrafacial Nasıl Yapılır?
Hydrafacial cilt bakım yönteminde öncelikli olarak vakum teknolojisi kullanılarak gözenekler açılır. Açılan gözeneklerden cilde B, D ve E vitaminleri ile çeşitli mineraller masaj yapılarak cilde yedirilir. Vakum teknolojisi kullanılarak hem cilt yüzeyindeki hem de deri altındaki ölü hücreler temizlenir.
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NOT: Hydrafacial cilt bakım işlemi, eğitim ve sertifikaları olan güzellik merkezleri tarafından yapılmalıdır. İşlemi yaptırdıktan sonra 24 saat boyunca makyaj yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz.