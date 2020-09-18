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Güzellik Rutininizde Karbonat Kullanmanın Gizli Yolları
Karbonat evde buzdolabı temizliğinden lavabo açmaya, hamur işlerinden fırın temizlemeye kadar pek çok farklı alanda kullanılıyor. Peki bu ürünü güzellik rutininize dahil etmenin de sayısız yolu var desek?
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1
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Karbonat güzellik ürünü olarak nasıl kullanılır? İşte cevaplar ve özel tarifler...
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Peeling olarak
Karbonat hafif aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Bu da onu ciltteki ölü derilerden kurtulmanın harika bir yolu yapar. 1 yemek kaşığı karbonatı yarım yemek kaşığı su ile karıştırın. Temizlenmiş cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. Birkaç dakika cildinizi ovduktan sonra yıkayın ve tahrişi önlemek için nemlemdirici uygulayın. Bu yöntemi haftada bir defa kullanmaz yeterli olacaktır.
3
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Karbonatı yüz bakımında kullanmanın bir başka tarifi de su yerine portakal suyu kullanmaktır. 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı portakal suyunu iyice karıştırın, temiz cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika kadar bekledikten sonra nazik hareketler ile yıkayın. Bu tarif cildi ölü derilerden arındırırken, portakalın içeriğindeki C vitamini sayesinde doğal bir ışıltı da verir.
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Deodorant olarak
Karbonatı doğal bir deodorant olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Marketlerde satılan deodorantların çoğu kimyasal bileşikler içerirken, deodorantınızı evde yapmak en güvenli yoldur. Bunun için de karbonattan yardım alabilirsiniz. Karbonat, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve tere kendine özgü kokusunu veren bakterileri yok eder, fazla nemi emmeye de yardımcı olur.
5
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2 yemek kaşığı karbonat ile 1,5 yemek kaşığı limonu macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve ter kokmasını önlemek istediğiniz bölgelere (kol altı, ayak gibi) sürün. 15 dakika kadar kurumasını bekletin ve sonra yıkayın. Bu tarifi gün aşırı uyguladığınızda daha az terlediğinizi ve kötü kokuların gittiğini göreceksiniz.
6
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Saç bakım ürünü olarak
Karbonat saç için pek çok fayda sağlar. Saç derisini temizler, saçın pH seviyesini dengeler, yağlanmanın önüne geçer, kepek sorununu çözer. Karbonatı saç için kullanmanın bir kaç yolu vardır;
7
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Şampuana ekleyerek: Karbonatın saçta en kolay kullanımı şampuanınıza eklemektir. 1 yemek kaşığı karbonatı günlük olarak kullandığınız şampuanınızın şişesine ekleyin ve iyice karıştırın. Şampuanınızla her zamanki gibi saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Şampuanınıza eklediğiniz karbonat, saç derinizin temizlenmesine ve saçlarınızın güçlenmesine yardımcı olacaktır.
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Su ile karıştırarak: 1 tatlı kaşığı karbonatı 3 tatlı kaşığı su ile karıştırın. Hamur kıvamında bir karışım elde etmeniz gerek. Eğer malzemeler eksik kalırsa azar azar ilave ederek kıvamı yakalayın. Saçlarınızı hafifçe ıslatın ve bu karışımı saç diplerinizden başlayarak uçlarına kadar iyice sürün. 5-10 dakika bekledikten sonra suyla durulayın. Bu karbonat maskesi saçlarınızın çabuk yağlanmasının önüne geçecektir. En iyi sonuç için ayda 2-3 defa uygulayın.
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Diş beyazlatıcı olarak
Bazı uzmanlar dişleri sıklıkla karbonat ile fırçalamanın zararlı olduğunu söylüyor. Bazıları ise sürekli kullanılmadığı taktirde bir sorun olmayacağını, aksine karbonatın antibakteriyel özelliği ile ağız bakımına yarar sağladığını ve dişleri beyazlatmada da rol oynadığını belirtiyorlar. Karbonatı bir miktar Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak macun kıvamına getirebilir, dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.
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Naneli bir macun yapmak için karbonatı nane yağı ile de karıştırarak kullanabilirsiniz. Farklı bir şeyler denemekten çekiniyorsanız da karbonatı diş macununun üzerine döküp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.