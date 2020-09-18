Güzellik Rutininizde Karbonat Kullanmanın Gizli Yolları

Peeling olarak Karbonat hafif aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Bu da onu ciltteki ölü derilerden kurtulmanın harika bir yolu yapar. 1 yemek kaşığı karbonatı yarım yemek kaşığı su ile karıştırın. Temizlenmiş cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. Birkaç dakika cildinizi ovduktan sonra yıkayın ve tahrişi önlemek için nemlemdirici uygulayın. Bu yöntemi haftada bir defa kullanmaz yeterli olacaktır.