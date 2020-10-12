Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi İçin Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli?
Son birkaç aydır en önemli gündemimiz dünyayı etkisi altına alan koronavirus salgını. Koronavirus ile birlikte hepimiz bağışıklık sisteminin önemini daha iyi anladık. ‘’Bağışıklık sistemimi nasıl güçlendiririm?’’ diye düşündük durduk. Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivitenin ve düzenli uykunun şart olduğunu öğrendik. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak güçlü bir bağışıklık sistemi için beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı...
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1. C vitaminini Alımını Abartmayın!
C vitamini güçlü bir antioksidan ve iyi bir enfeksiyon savar fakat; günlük almanız gerekenden fazla tükettiğiniz C vitamini idrar ile atıldığından C vitamini alımını arttırmak adına yediğiniz meyve porsiyonları kilo yönetiminize de olumsuz etki edebilir. Yetişkinler için C vitamini günlük gereksinimi 60 mg’dır. 1 orta boy kivi veya 1 orta boy portakaldan bu gereksinimi rahatlıkla karşılayabilirsiniz!
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2. Bağışıklık sistemi = Çinko
Kan değerlerinde çinko değerinizin düşük olması, daha sık hastalıklara yakalanma riski demek! Bu yüzden değerlerinize baktırdığınız zaman bu minerale baktırmanız ve gerekiyorsa uzman önerisiyle besinsel veya dışarıdan takviyesine başlamalısınız. Çinko değerlerini besin yoluyla desteklemek için de öğünlerinde özellikle; hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller ve deniz ürünleri, kajuya yer vermelisin
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3. Köklerde Sağlık Var Unutmayın!
Sebzeler, içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminizin koruyucusudur. Kereviz, turp, kırmızı pancar gibi kök yumru sebzelere, pırasa, soğan, sarımsak gibi soğanlı; ıspanak, pazı, roka, tere gibi toprak üstü sebzeleri tüketmeyi ihmal etmeyin!
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4. Kefirli Tariflere Mutfağınızda Daha Çok Yer Açın!
Smoothie ve salata soslarında yoğurt yerine kefir kullanarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi ihmal etmeyin.
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5. D vitamini
Son 10 yılda yapılan çalışmalar, D vitaminin bağışıklık üzerine olan etkilerini ortaya koymuştur. Özellikle kapalı ortamlarda çalışıyorsanız, kan tahlili yaptırıp doktorunuz kontrolünde ve uygun dozda D vitamini desteği almayı unutmayın!
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6. Yeterli miktarda su tüketin.
Su, bağışıklık sisteminin en önemli destekleyicisidir. Günde en az 2-2,5 lt su tüketilmelidir.
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7. Haftada en az 2 defa kurubaklagil tüketin.
Kurubaklagiller, içerisindeki protein, lif, demir, çinko, magnezyum ve folik asit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etki göstermektedir. Kurubaklagilli ve bol yeşillikli bir salata bağışıklık güçlendirici etki gösterirken aynı zamanda besleyici ve doyurucu bir ana öğün alternatifi de olabilir.
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8. Haftada en az 2 defa balık tüketin.
Omega-3 bağışıklık düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Haftada 2 defa balık tüketmenin yanında, beslenmenize ceviz, keten tohumu, chia tohumu, semizotu gibi omega-3 kaynaklarını da ekleyin.
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9. Yulaf, sarımsak ve yeşil çay tüketin.
Yulaf içinde bulunan beta glukan ve çinko sayesinde, sarımsak allicin, yeşil çay ise kateşin sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etki göstermektedir.
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10. Bağışıklık dostu: Baharat mix
Hem yemeklere lezzet katacağınız, hem bağışıklığınızı kuvvetlendireceğiniz baharat mixi kullanmayı ihmal etmeyin. İçerisinde, pul biber-nane-kekik-zencefil-zerdeçal-kimyon-karabiber karıştırarak yemeğinize, salatanıza veya yoğurdunuza rahatlıkla ekleyebilirsiniz.
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11. Bitki çaylarından destek alın
Soğuk algınlığına karşı 3 silahşör ile önlem alın: adaçayı, ekinezya ve ıhlamur.