Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi İçin Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli?

2. Bağışıklık sistemi = Çinko Kan değerlerinde çinko değerinizin düşük olması, daha sık hastalıklara yakalanma riski demek! Bu yüzden değerlerinize baktırdığınız zaman bu minerale baktırmanız ve gerekiyorsa uzman önerisiyle besinsel veya dışarıdan takviyesine başlamalısınız. Çinko değerlerini besin yoluyla desteklemek için de öğünlerinde özellikle; hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller ve deniz ürünleri, kajuya yer vermelisin