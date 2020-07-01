Göğüslerim küçük ama estetik yaptırmak istemiyorum” diyenler göğüslerini büyütmek için doğal yöntem arayışına giriyor.
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1
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Öncelikle şunu söylemeden yazımıza başlamak istemiyoruz. Kendiniz nasıl güzel hissediyorsanız onu yapın. Kimsenin ne dediği veya güzellik trendleri değil kendinizi nasıl hissettiğiniz önemli. Göğüslerinizin var olduğu büyüklük sizi mutlu etmiyorsa ama bıçak altına yatmak istemiyorsanız o zaman göğüs büyüten doğal yöntemler denenebilir.
2
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Göğüs büyüten egzersizler
Günlük düzenli egzersiz yapmak göğüs kaslarını geliştirdiğinden göğüslerin büyümesinde etkilidir. Şınav çekmek, şınav çekmekte zorlanıyorsanız duvarda şınav çekmek veya bench press gibi göğüs egzersizleri göğüs kaslarını çalıştırır ve göğüsleri şekillendirir. Düzenli spor yapmak tüm vücudu olduğu gibi göğüsleri de olumlu etkiler.
3
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Göğüslere masaj yapmak da çok etkili
Göğüs dokularını masaj ile uyarmak hem bu dokuları esnetir hem de daha diri göğüslere ulaşma konusunda etkilidir. Göğüs masajı için esansiyel yağlardan faydalanabilirsiniz. Cilde iyi gelen badem yağı bu yağlardan biri.
4
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Elinize aldığınız badem yağını 2-3 dakika elinizde ısıtıp göğüs ve çevresine dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz. Düzenli masajın etkilerini zaman içinde görebilirsiniz.
5
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Göğüs büyütücü masaj için kullanılabilecek yağlar
Buğday tohumu yağı, avokado yağı, badem yağı ve susam yağı göğüs büyütücü etkisi olduğu söylenen doğal yağlardan biridir.
6
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Göğüs büyütmek için çemenotu
Çemenotunun östrojen ve progesteron üretimini artırdığı, dolayısıyla göğüs büyütücü etkisi olduğu söylenmektedir. Sadece bir şeyler tüketerek büyük göğüslere sahip olmak konusunda tereddütlerimiz var ancak dilerseniz deneyebilirsiniz.