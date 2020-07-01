MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı Göğüs Büyüten Doğal Yöntemler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Göğüs Büyüten Doğal Yöntemler
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Göğüs Büyüten Doğal Yöntemler

Göğüslerim küçük ama estetik yaptırmak istemiyorum” diyenler göğüslerini büyütmek için doğal yöntem arayışına giriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Öncelikle şunu söylemeden yazımıza başlamak istemiyoruz. Kendiniz nasıl güzel hissediyorsanız onu yapın. Kimsenin ne dediği veya güzellik trendleri değil kendinizi nasıl hissettiğiniz önemli. Göğüslerinizin var olduğu büyüklük sizi mutlu etmiyorsa ama bıçak altına yatmak istemiyorsanız o zaman göğüs büyüten doğal yöntemler denenebilir.

2Göğüs büyüten egzersizler
Abone Olgoogle-news

Göğüs büyüten egzersizler

Günlük düzenli egzersiz yapmak göğüs kaslarını geliştirdiğinden göğüslerin büyümesinde etkilidir. Şınav çekmek, şınav çekmekte zorlanıyorsanız duvarda şınav çekmek veya bench press gibi göğüs egzersizleri göğüs kaslarını çalıştırır ve göğüsleri şekillendirir. Düzenli spor yapmak tüm vücudu olduğu gibi göğüsleri de olumlu etkiler.

3Göğüslere masaj yapmak da çok etkili
Abone Olgoogle-news

Göğüslere masaj yapmak da çok etkili

Göğüs dokularını masaj ile uyarmak hem bu dokuları esnetir hem de daha diri göğüslere ulaşma konusunda etkilidir. Göğüs masajı için esansiyel yağlardan faydalanabilirsiniz. Cilde iyi gelen badem yağı bu yağlardan biri.

4
Abone Olgoogle-news

Elinize aldığınız badem yağını 2-3 dakika elinizde ısıtıp göğüs ve çevresine dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz. Düzenli masajın etkilerini zaman içinde görebilirsiniz.

5Göğüs büyütücü masaj için kullanılabilecek yağlar
Abone Olgoogle-news

Göğüs büyütücü masaj için kullanılabilecek yağlar

Buğday tohumu yağı, avokado yağı, badem yağı ve susam yağı göğüs büyütücü etkisi olduğu söylenen doğal yağlardan biridir.

6Göğüs büyütmek için çemenotu
Abone Olgoogle-news

Göğüs büyütmek için çemenotu

Çemenotunun östrojen ve progesteron üretimini artırdığı, dolayısıyla göğüs büyütücü etkisi olduğu söylenmektedir. Sadece bir şeyler tüketerek büyük göğüslere sahip olmak konusunda tereddütlerimiz var ancak dilerseniz deneyebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi