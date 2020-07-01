Öncelikle şunu söylemeden yazımıza başlamak istemiyoruz. Kendiniz nasıl güzel hissediyorsanız onu yapın. Kimsenin ne dediği veya güzellik trendleri değil kendinizi nasıl hissettiğiniz önemli. Göğüslerinizin var olduğu büyüklük sizi mutlu etmiyorsa ama bıçak altına yatmak istemiyorsanız o zaman göğüs büyüten doğal yöntemler denenebilir.