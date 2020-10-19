En İyi Kıvanç Tatlıtuğ Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kıvanç Tatlıtuğ Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Adanalı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin aynı zamanda en yetenekli erkek oyuncuları içerisinde geliyor. Oynadığı yapımlar her zaman önemli kitlelere ulaşan oyuncu şimdiye kadar birçok farklı dizide rol aldı. İşte en iyi Kıvanç Tatlıtuğ dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Kıvanç Tatlıtuğ dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Son yılların en popüler ve en iyi erkek oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdiye dek birçok farklı yapımda başrol oynadı. Sadece başrol değil aynı zamanda konuk oyuncu olarak da oynadığı önemli diziler bulunmaktadır.
2
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Aşk-ı Memnu
Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı en büyük yapımlar içerisinde aşk-ı Memnu geliyor. Adnan isimli zengin bir iş adamının yeğenine oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, amcasının evlendiği genç Bihter ile aşk yaşamaya başlamasını anlatmaktadır.
3
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Cesur ve Güzel
Cesur isimli gizemli ve yakışıklı bir adam, Korludağ isimli bir kasabaya geldiği an her şey değişmeye başlar. Burada Seyhan isimli güzel bir kadına aşık olan Cesur, aslında bir intikam ateşinin peşinden buraya gelmiştir. Zaman içerisinde birbirine aşık olan Cesur ve sühan ile beraber, olaylar çok daha farklı bir hale gelir.
4
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Çarpışma
Kıvanç Tatlıtuğ'un son dizisi olarak da öne çıkan çarpışma, 1 yıllık olarak planlanmış geceler içerisinde yer almaktadır. Kadir Adalı olarak oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, bir komiser görevini üstlenmiştir. Ailesini bir olay esnasında kaybeden kadir, tam intihar etmek üzereyken, sevdiği bir kız arkadaşına yardım etmeye başlaması ile beraber olaylar gelişir. Kısa süren dizi ancak bir yıl içerisinde oldukça fazla sevilen diziler içerisine girmiş durumda.
5
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Ezel
Konuk oyuncu olarak Ezel dizisine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, burada bambaşka bir rol ile ön plana çıkmaktadır. İyi karakter yerine kötü karakteri oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, tehlikeli bir katil rolüne bürünür. Bu dizide birkaç bölümde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı dizideki karaktere karşı rakip şeklinde öne çıkar.
6
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Gümüş
Yoksul ve genç bir kızın şansını ve başarısını kullanarak yükselmesini anlatan Gümüş, Kıvanç Tatlıtuğ'un da başrolünde olduğu önemli yapımlardan biridir. Rolünü Songül Öden ile paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu dizi ile şöhret sahibi oldu.
7
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Kurt Seyit ve Şura
Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir Kırım ailesinin oğlu olan Seyit, aynı zamanda Rus ordusunun en değerli subaylarından biridir. Zamanı geldiğinde bir Türk kızı ile evlenmesi gereken Seyit, Asil bir Rus ailenin güzeller güzeli kızı olan Şurayı aşık olur. İki âşık arasında dönen hikaye ile beraber onu ilginç bir hal alır.
8
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Kuzey ve Güney
Muhteşem bir oyunculuk sergilemesi ile ön plana çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, Kuzey ve Güney dizisi ile çok önemli bir yere sahip oldu. Kardeşinin araba kazası yapması ile beraber suçu üstlenen Kuzey, hapse girdirdikten sonra 4 yıl sonra çıkar. Bundan sonra yaşanmaya başlayan olaylar dizinin konusunu el alır.
9
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Menekşe ile Halil
20 yaşında genç bir kız olan menekşenin Urfalı biriyle zorla evlendirilmesini ardından, sevdiği kişi olan Halil'le kaçmasını anlatmaktadır. Almanya'dan İstanbul'a kaçan çift daha sonra mücadele etmeye başlarlar. Uzun soluklu olmasa bile Kıvanç Tatlıtuğ'un sevilen dizileri içerisinde yer alıyor.