En İyi Kıvanç Tatlıtuğ Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kıvanç Tatlıtuğ Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Cesur ve Güzel Cesur isimli gizemli ve yakışıklı bir adam, Korludağ isimli bir kasabaya geldiği an her şey değişmeye başlar. Burada Seyhan isimli güzel bir kadına aşık olan Cesur, aslında bir intikam ateşinin peşinden buraya gelmiştir. Zaman içerisinde birbirine aşık olan Cesur ve sühan ile beraber, olaylar çok daha farklı bir hale gelir.