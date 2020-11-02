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GeriKültür Sanat En İyi Japon Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Japon Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Japon Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Japon animasyon filmleri uzun zamandan beri popülaritesini kaybetmeyen bir film türüdür. Çok farklı bir kültürün ürünü olan ve çok sıkı takipçileri olan Japon Animasyon filmlerini sizler için derledik. İşte en iyi, yeni ve eski en çok izlenen Japon animasyon filmleri.

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2Castle in the Sky
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Castle in the Sky

Bir kahramanlık hikayesini konu alan bu filmde, tamamen yabancı olunan korsanların olduğu, büyücü kristal bir taşı acımasız bir karakterin elinden kurtarmayı amaçlayan bir geç çift konu alınır.

3Grave of the Fireflies
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Grave of the Fireflies

Isao Takahata’nın filmi İkinci Dünya Savaşın sonlarında Japonya'da geçer. Filmde, bombalanan Kobe'de hayatta kalmış olan 14 yaşındaki Seita ve dört yaşındaki kardeşi Setsuko'nun umutsuz dünyayı düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışması konu edilir.

4Howl’s Moving Castle
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Howl’s Moving Castle

Batı romanından anime olarak uyarlanmış bu filmde, genç bir macera sever olan Sophie'nin hain ve kötü bir cadının tarafından yakalanıp lanetlenerek yaşlı bir görünüme sokulması anlatılır.

5Kiki’s Delivery Service
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Kiki’s Delivery Service

Çırak bir cadı karakterini canlandıran Kiki, süpürgeyle teslimat yapabileceği bir iş kurarak film boyunca eğlenceli maceraları anlatılır. Geçmişten gelen geleneksel hikayeye dayandığını da söyleyenler vardır.

6My Neighbor Totoro
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My Neighbor Totoro

My Neighbor Totoro filmiin hikayesinde tamamen aile konusu üzerine odaklanılmıştır. Bir aienin yeni bir eve yerleşmesi ile başlayan hikayede aile arkadaş canlısı olan çeşitli canlılarla tanışırlar. Sorasında ise insan ruhunun tuhaf dünyası hakkında bu canlılardan çok fazla şey öğrenen aile, bu canlılar ile aileye problemlerini çözmeleri konusunda yardımcı olurlar. Totoro sıradan ve sıra dışı olarak sayılabilecek filmlerden biridir. Üzücü, komik yanları olan ve herkese hitap edebilen bir filmdir.

7Nausicaä of the Valley of the Wind
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Nausicaä of the Valley of the Wind

Nausicaä of the Valley of the Wind filminin yönetmen koltuğuna Hayao Miyazaki oturmuştur. Hayao Miyazaki'nin çok sevilen ve ilgi gören manga serilerinden uyarlanmış olan bu film uçuş, nükleer savaş ve çevre gibi konuları ele almaktadır. Nausicaä of the Valley of the Wind animasyon tarihinin unutulmayan filmleri arasında yer bulur.

8Sen to Chihiro No Kamikakushi
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Sen to Chihiro No Kamikakushi

İzleyenlerin rüyalarına girebilecek etkileyicilikte olan bu animasyon filmi, Oscar ödülüne sahiptir. Filmin başkahramanı olarak bilinen Chihiro, yaşamakta olduğu kasabadan taşınır ve Mizayaki'nin geleneklerini yansıtmaktadır.

9Ninja Scroll
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Ninja Scroll

Jubei Kibagami karakteri, Feodal Japoya zamanlarında yaşamış ola kiralık bir ninjadır. Salgın hastalık sebebi ile bir köy telef edilir ve Ninja takımı Tssai adlı bir yaratık tarafından saşdırıya uğramaktadır. Kagero isimli bir kadın haricinde tüm takımı katleder. Tssai tekrar Kagero iin geri dönerek Jubei ile düello yaparak kaybeder. Jubei'nin ise bambaşka bir hikayesi vardır ve Kagero adlı kadına yardım etmesinin bambaşka bir nedeni vardır. Bu olaylardan sonra Jubei kendisine tam olarak yedi düşman edinir ve bu düşmanlar Jubei'yi öldürmek için uğraşırlar.

10Your Name
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Your Name

Yönetmen Makoto Shinkai’nin romanından uyarlanmış bir filmdir. Film Düşük bütçeli olmasına karşılık dünya çapında çok fazla başarıya imza atmıştır. Tokyo'dan ve Japonya'nın kırsal kesiminden filme ana karakter olan liseli iki gencin hikayesi anlatılmaktadır. Your Name, tüm zamanların en yüksek puanını almış olan bir Japon filmidir.

11Princess Mononoke
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Princess Mononoke

Princess Mononoke, insanların içine işlemiş olan bir kahramanlık hikayesini anlatmaktadır. Mononoke manevi değerler ve fiziksel anlamda meditasyon yapabilen inanılmaz kahramanların bir masalıdır.

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