En İyi Japon Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ninja Scroll Jubei Kibagami karakteri, Feodal Japoya zamanlarında yaşamış ola kiralık bir ninjadır. Salgın hastalık sebebi ile bir köy telef edilir ve Ninja takımı Tssai adlı bir yaratık tarafından saşdırıya uğramaktadır. Kagero isimli bir kadın haricinde tüm takımı katleder. Tssai tekrar Kagero iin geri dönerek Jubei ile düello yaparak kaybeder. Jubei'nin ise bambaşka bir hikayesi vardır ve Kagero adlı kadına yardım etmesinin bambaşka bir nedeni vardır. Bu olaylardan sonra Jubei kendisine tam olarak yedi düşman edinir ve bu düşmanlar Jubei'yi öldürmek için uğraşırlar.