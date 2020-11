En İyi Japon Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Nausicaä of the Valley of the Wind Nausicaä of the Valley of the Wind filminin yönetmen koltuğuna Hayao Miyazaki oturmuştur. Hayao Miyazaki'nin çok sevilen ve ilgi gören manga serilerinden uyarlanmış olan bu film uçuş, nükleer savaş ve çevre gibi konuları ele almaktadır. Nausicaä of the Valley of the Wind animasyon tarihinin unutulmayan filmleri arasında yer bulur.