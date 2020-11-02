En İyi Japon Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Japon animasyon filmleri uzun zamandan beri popülaritesini kaybetmeyen bir film türüdür. Çok farklı bir kültürün ürünü olan ve çok sıkı takipçileri olan Japon Animasyon filmlerini sizler için derledik. İşte en iyi, yeni ve eski en çok izlenen Japon animasyon filmleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2
Abone Ol
Castle in the Sky
Bir kahramanlık hikayesini konu alan bu filmde, tamamen yabancı olunan korsanların olduğu, büyücü kristal bir taşı acımasız bir karakterin elinden kurtarmayı amaçlayan bir geç çift konu alınır.
3
Abone Ol
Grave of the Fireflies
Isao Takahata’nın filmi İkinci Dünya Savaşın sonlarında Japonya'da geçer. Filmde, bombalanan Kobe'de hayatta kalmış olan 14 yaşındaki Seita ve dört yaşındaki kardeşi Setsuko'nun umutsuz dünyayı düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışması konu edilir.
4
Abone Ol
Howl’s Moving Castle
Batı romanından anime olarak uyarlanmış bu filmde, genç bir macera sever olan Sophie'nin hain ve kötü bir cadının tarafından yakalanıp lanetlenerek yaşlı bir görünüme sokulması anlatılır.
5
Abone Ol
Kiki’s Delivery Service
Çırak bir cadı karakterini canlandıran Kiki, süpürgeyle teslimat yapabileceği bir iş kurarak film boyunca eğlenceli maceraları anlatılır. Geçmişten gelen geleneksel hikayeye dayandığını da söyleyenler vardır.
6
Abone Ol
My Neighbor Totoro
My Neighbor Totoro filmiin hikayesinde tamamen aile konusu üzerine odaklanılmıştır. Bir aienin yeni bir eve yerleşmesi ile başlayan hikayede aile arkadaş canlısı olan çeşitli canlılarla tanışırlar. Sorasında ise insan ruhunun tuhaf dünyası hakkında bu canlılardan çok fazla şey öğrenen aile, bu canlılar ile aileye problemlerini çözmeleri konusunda yardımcı olurlar. Totoro sıradan ve sıra dışı olarak sayılabilecek filmlerden biridir. Üzücü, komik yanları olan ve herkese hitap edebilen bir filmdir.
7
Abone Ol
Nausicaä of the Valley of the Wind
Nausicaä of the Valley of the Wind filminin yönetmen koltuğuna Hayao Miyazaki oturmuştur. Hayao Miyazaki'nin çok sevilen ve ilgi gören manga serilerinden uyarlanmış olan bu film uçuş, nükleer savaş ve çevre gibi konuları ele almaktadır. Nausicaä of the Valley of the Wind animasyon tarihinin unutulmayan filmleri arasında yer bulur.
8
Abone Ol
Sen to Chihiro No Kamikakushi
İzleyenlerin rüyalarına girebilecek etkileyicilikte olan bu animasyon filmi, Oscar ödülüne sahiptir. Filmin başkahramanı olarak bilinen Chihiro, yaşamakta olduğu kasabadan taşınır ve Mizayaki'nin geleneklerini yansıtmaktadır.
9
Abone Ol
Ninja Scroll
Jubei Kibagami karakteri, Feodal Japoya zamanlarında yaşamış ola kiralık bir ninjadır. Salgın hastalık sebebi ile bir köy telef edilir ve Ninja takımı Tssai adlı bir yaratık tarafından saşdırıya uğramaktadır. Kagero isimli bir kadın haricinde tüm takımı katleder. Tssai tekrar Kagero iin geri dönerek Jubei ile düello yaparak kaybeder. Jubei'nin ise bambaşka bir hikayesi vardır ve Kagero adlı kadına yardım etmesinin bambaşka bir nedeni vardır. Bu olaylardan sonra Jubei kendisine tam olarak yedi düşman edinir ve bu düşmanlar Jubei'yi öldürmek için uğraşırlar.
10
Abone Ol
Your Name
Yönetmen Makoto Shinkai’nin romanından uyarlanmış bir filmdir. Film Düşük bütçeli olmasına karşılık dünya çapında çok fazla başarıya imza atmıştır. Tokyo'dan ve Japonya'nın kırsal kesiminden filme ana karakter olan liseli iki gencin hikayesi anlatılmaktadır. Your Name, tüm zamanların en yüksek puanını almış olan bir Japon filmidir.
11
Abone Ol
Princess Mononoke
Princess Mononoke, insanların içine işlemiş olan bir kahramanlık hikayesini anlatmaktadır. Mononoke manevi değerler ve fiziksel anlamda meditasyon yapabilen inanılmaz kahramanların bir masalıdır.