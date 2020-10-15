En İyi Demet Özdemir Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Demet Özdemir Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Demet Özdemir 1992 yılının 26 Şubat günü Kocaeli’nde dünyaya gelmiştir. Bulgaristan göçmeni olan ailesinin en küçük üyesidir. Anne ve babasının yaşadığı ayrılığın üzerine İstanbul’a ablası ve annesiyle birlikte taşınan Demet Özdemir ilk olarak şarkıcı Bengü’nün dans ekibinde yer almıştır. Ardından Efes Kızları isimli kadroda eden Demet Özdemir 2011 ila 2013 senelerinde oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca Mustafa Sandal’ın sevilen şarkısı Ateş Et ve Unut ’un kliplerinde dans etmiştir.İlk dizisi ve ilk televizyon deneyimini ise Sana Bir Sır Vereceğim adına sahip olan dizi ile gerçekleştirmiştir. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle sevilmiştir. Ardından ise Kurt Seyit ve Şura adındaki ikinci dizisinde Alya isimli karakteri canlandırmıştır. Bu sırada araya bir sinema filmi olan Tut Sözünü isimli filmde rol almıştır. Giderek kariyerinde yukarıya tırmanan Demet Özdemir’in parladığı dizilerden biri olan diğer dizisi ise Çilek Kokusu isimli dizidir. Aslı karakteri ile hayran kitlesini genişletmiştir. Bengü’nün Hodri Meydan isimli şarkısının klibinde de bu sırada oynamıştır.Ardından yine sevilen dizilerden biri olan No:309’da Lale isimli karakteri canlandırmıştır. 2017 senesinde “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” isimli Burak Aksak’ın hem yazmış olduğu hem de yönettiği filmde Aysel karakterini canlandırarak büyük beğeni topladı. Ardından kendisinin yıldızının en fazla parlamasını sağlayan ve adından her yerde söz edilmesini sağlayan Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandırarak bir ödül kazandı. Son olarak 2019 senesi Aralık ayından beri çekimlerine devam eden Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide Zeynep isimli karakteri canlandırmaya devam etmektedir. Başarılı oyunculuğu ve kariyerindeki yükselmesi ile adından söz ettiren Demet Özdemir’in en beğenilen dizilerini listeleyelim.