En İyi Demet Özdemir Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Demet Özdemir Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Son yıllarda yıldızı parlayan güzel oyunculardan biri de Demet Özdemir’dir. Demet Özdemir oyunculuğu, sevilen dizileri, güzelliği, dansları ile çok dikkat çeken oyunculardan biri olmuştur. En iyi Demet Özdemir dizileri hangileridir? Yeni ve eski en çok izlenen Demet Özdemir dizileri hangileridir? İşte eski ve yeni olan en iyi Demet Özdemir dizilerinin listesi.
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Demet Özdemir 1992 yılının 26 Şubat günü Kocaeli’nde dünyaya gelmiştir. Bulgaristan göçmeni olan ailesinin en küçük üyesidir. Anne ve babasının yaşadığı ayrılığın üzerine İstanbul’a ablası ve annesiyle birlikte taşınan Demet Özdemir ilk olarak şarkıcı Bengü’nün dans ekibinde yer almıştır. Ardından Efes Kızları isimli kadroda eden Demet Özdemir 2011 ila 2013 senelerinde oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca Mustafa Sandal’ın sevilen şarkısı Ateş Et ve Unut ’un kliplerinde dans etmiştir.İlk dizisi ve ilk televizyon deneyimini ise Sana Bir Sır Vereceğim adına sahip olan dizi ile gerçekleştirmiştir. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle sevilmiştir. Ardından ise Kurt Seyit ve Şura adındaki ikinci dizisinde Alya isimli karakteri canlandırmıştır. Bu sırada araya bir sinema filmi olan Tut Sözünü isimli filmde rol almıştır. Giderek kariyerinde yukarıya tırmanan Demet Özdemir’in parladığı dizilerden biri olan diğer dizisi ise Çilek Kokusu isimli dizidir. Aslı karakteri ile hayran kitlesini genişletmiştir. Bengü’nün Hodri Meydan isimli şarkısının klibinde de bu sırada oynamıştır.Ardından yine sevilen dizilerden biri olan No:309’da Lale isimli karakteri canlandırmıştır. 2017 senesinde “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” isimli Burak Aksak’ın hem yazmış olduğu hem de yönettiği filmde Aysel karakterini canlandırarak büyük beğeni topladı. Ardından kendisinin yıldızının en fazla parlamasını sağlayan ve adından her yerde söz edilmesini sağlayan Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandırarak bir ödül kazandı. Son olarak 2019 senesi Aralık ayından beri çekimlerine devam eden Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide Zeynep isimli karakteri canlandırmaya devam etmektedir. Başarılı oyunculuğu ve kariyerindeki yükselmesi ile adından söz ettiren Demet Özdemir’in en beğenilen dizilerini listeleyelim.
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Çilek Kokusu
Bir pastanede çalışmakta olan ve en büyük hayali ise profesyonel bir pastacı olmak olan Aslı’nın zengin ve şımarık bir playboy olan genç bir erkekle yaşadığı çalkantılı aşkının anlatıldığı bir yaz dizisidir.
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Doğduğun Ev Kaderindir
Çocukluklarında büyük acılar yaşayan Zeynep ve Mehdi zorlu hayat mücadelesini verirken içlerinde ise yıllar boyu aldıkları yaralar hala durmaktadır. İki derin yaralı olan ruhlar birbirine aidiyet hissederler. İki evi, iki annesi olan Zeynep’in yolu Mehdi ile kesişir ve bu noktada hikâyeleri başlar. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı kitabının gerçek kahramanın hikâyesinden uyarlanmıştır.
4
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Erkenci Kuş
Sabahları babasının bakkalında çalışan ve tüm gün yazdığı kitap üzerinde çalışarak hayaller kuran Sanem oldukça mutlu genç kadındır. Ailesi Sanem’in düzgün bir iş bulmadığı takdirde evlendireceğini öğrenmesi üzerine iş hayatına atılır. Sanem hayatının aşkıyla tanışacaktır.
5
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Kurt Seyit ve Şura
Çarlık Rusya’nın son zamanlarında geçen bir roman uyarlamasıdır. Geleneklerine bağlı olarak yaşayan ve Çar’ın en çok değer verdiği subaylardan biri olan Kurt Seyit, soylu bir Rus ailesinin küçük kızı Şura ile tanışmasının ardından her ikisinin de hayatlarını değiştirecek gelişmeler yaşanacaktır.
6
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No:309
Dedesinden kalan mirası alabilmek için evlilik yapma şartını yerine getirmesi gereken Onur’un zorla gittiği bir randevuda yanlış bir kadınla tanışmasının ardından gelişen olayların anlatıldığı bir yaz dizisidir.
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Sana Bir Sır Vereceğim
Fantastik bir dizi olan Sana Bir Sır Vereceğim İspanyol yapımı olan Los Protegidos isimli diziden uyarlanmıştır. Her biri birbirinden farklı fantastik güce sahip olan bir ailenin konu edinildiği dizidir. Görünmez olabilen genç bir delikanlı, düşünce gücünü kullanarak nesnelerin hareket etmesini sağlayan ve zihin okuyan çocuklar… Özel güçleri olan bir aile ve aralarındaki ilişkiyi konu edinen bir fantastik dizidir.