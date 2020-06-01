Doğru Dudak Estetiğinde Dikkat Edilmesi Gereken 4 Nokta

4. Sucuk görüntüden uzak durmak için... Genel olarak yüzün hiçbir bölgesinde kırışık istemeyiz ama dudak aslında kırışık istediğimiz bir bölgedir. Dudak fazlaca doldurulduğunda çizgiler yok olur ve sucuk diye adlandırdığımız görüntü ortaya çıkar. Bu durumda dudak dışına doğru taşar, tamamen şişer ve ördek dudak diye adlandırılan suni bir durum olur. Bunu talep edenler de oluyor ama bu doğal görüntüyü yok ediyor.



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