Doğru Dudak Estetiğinde Dikkat Edilmesi Gereken 4 Nokta
Estetiğin 'kozmetik uygulamalar' ve 'cerrahi uygulamalar' olarak ikiye ayrıldığını belirten Medikal Estetik Hekim Dr. Alp Mamak, cerrahi içermeyen işlemlerin her mevsim yapılabileceğini belirtiyor. İşte dudak estetiği konusunda dikkat edilmesi gereken 4 önemli nokta...
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Haziran sonrasında güneş hassasiyeti gerektirmeyen, lazer uygulaması gibi uygulamalar içermeyen yenileme işlemlerinin, vitamin enjeksiyonlarının, botoks, dolgu gibi işlemlerin yapılabildiğini söyleyen Dr. Alp Mamak, dudak dolgusu konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgi verdi.
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Doğru Dudak Estetiğinin Kuralları
Çeneyi uzatma gibi uygulamaları tek seansta yapabiliyoruz ama dudak çok dar ve kusuru çok çabuk gösterebilecek bir alan.
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1. Tekrarlayan enjeksiyonlarla ilerlemek
Bir çay bardağının alacağı miktar 150, 250 ml'dir. Bunun üzerine 1 litre su koyarsak taşıma ihtimali yoktur. Dudak da çok küçük bir alan olduğundan dudağa enjekte edilebilecek alan çok kısıtlı. O nedenle iyi bir değişiklik isteniyorsa sabırlı olmak ve tekrarlayan enjeksiyonla ilerlemek gerekiyor.
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2. Orantıya dikkat
Kadınlar genellikle üst dudağın belirgin olmasını istiyor ancak üst dudağın her zaman alt dudaktan biraz daha küçük olması gerekiyor. Dudak kendi içinde anatomik bir orantıya sahip. Örnek veriyorum üst dudak 1/3 oranındaysa alt dudak 2/3 oranında olur. Alt dudağın daha kalın olması gerekir.
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3. Çıkıntılar ve çukurlar
Dudak iki elin birbirine kenetlenmesi gibi birbirine oturan bir düzlemde seyreder. Üst dudağın çıkıntılarına alt dudakta çukurlar, alt dudaktaki çıkıntılara üst dudaktaki çukurlar denk gelmelidir.
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4. Sucuk görüntüden uzak durmak için...
Genel olarak yüzün hiçbir bölgesinde kırışık istemeyiz ama dudak aslında kırışık istediğimiz bir bölgedir. Dudak fazlaca doldurulduğunda çizgiler yok olur ve sucuk diye adlandırdığımız görüntü ortaya çıkar. Bu durumda dudak dışına doğru taşar, tamamen şişer ve ördek dudak diye adlandırılan suni bir durum olur. Bunu talep edenler de oluyor ama bu doğal görüntüyü yok ediyor.