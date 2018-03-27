Defne Yaprağının 9 Muhteşem Faydası

Organik defne sabunu Malzemeler:



13 gram kostik



28 gram saf su arıtıcı



86 gram zeytinyağı



5 gram defne yaprağı yağı



Bir çimdik kaya tuzu



Hazırlanışı:



Kostik ve suyu karıştırın. Açık havada yapmamanız dahilde sağlıksal sorunlar oluşturacağı için bu işlemi açık havada yapmanız çok önemli. Bu işlemin ardından gaz oluşacak gaz tamamen boşaldığında hiçbir tehlikeli durum kalmayacaktır.



Kostik – su karışımını kenara olarak soğumaya bırakın çünkü tepkimeye giren bu iki madde ortaya bir ısı çıkaracaktır. Ardından zeytinyağı ve defne yaprağı yağını bir kapta karıştırın. Soğuyan kostik karışımının içerisine bu karışımı azar azar ekleyerek karıştırın. Karıştıktan sonra tuzu ekleyin. Sabun karışımını bu şekilde 35-40 dakika kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Süre bittiğinde kaplara doldurup kullanıma hazırlayabilirsiniz.