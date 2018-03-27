Defne Yaprağının 9 Muhteşem Faydası

Ülkemizde de sıklıkla kullanılan defne yaprağı, ferahlatıcı ve aromatik özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı! Boğaz ağrısından sindirim sorunlarına kadar birçok derde deva olan defne yaprağının faydalarını okuyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Boğaz & Öksürük
Boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçebilmek için bol bol defne yaprağı tüketmelisiniz. Defne yaprağı, bileşenleri dolayısıyla tıkanıklık yapan yerleri açarak bakterilerle savaştığı bilinir.
Nasıl kullanılır?
4-5 adet defne yaprağını suda kaynatın. Daha sonra bu suyun biraz ılıklaşmasını bekleyin ve ılık hale geldiğinde eski ince bir giysi parçasını bu suya yüzeysel olarak yatırın ve daha sonra bu giysi parçasını göğsünüze uygulayın. Bu işlemi çok sıcakken yapmamaya dikkat edin.
2
Abone Ol
Doğal öksürük şurubu tarifi
Malzemeler:
150 ml içme suyu (3/4 su bardağı)
6 defne yaprağı
1 limon
6 çorba kaşığı şeker (tercihen ham/esmer şeker)
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Kaynayan suya defne yapraklarını ilave ederek 7-8 dakika kadar demleyin. Defne yapraklarını suyun içerisinde çıkararak kaynayan suyu bir kaba boşaltın. Limon suyu ve şekeri ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Bu karışım dolapta birkaç gün saklanabilir.
3
Abone Ol
Stres:
Yoğun bir dönem de baskı ve stres altında hissediyorsanız bir bardak defne çayı size daha iyi hissettirebilir. Defne çayının faydalarından biri olan sakinleştirici etkisi sayesinde uykuya daha rahat dalabileceksiniz.
4
Abone Ol
Defne yaprağı ve tarçın çayı
Malzemeler:
1 litre su
2 çubuk tarçın
5 defne yaprağı
Hazırlanışı:
Çaydanlıkta suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan suyun içerisine tarçın ve defne yapraklarını ekleyin. Demlenen çayınızı cam kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz.
5
Abone Ol
Böbrek Taşı:
Vücutta aşırı miktarda üreaz bulunması durumunda ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur. Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir.
6
Abone Ol
Defne çayı tarifi
Malzemeler:
3 büyük boy defne yaprağı
2 su bardağı su
Şeker ya da süt
Hazırlanışı:
Defne yapraklarını bir kaba koyarak üzerine su ekleyin. Suyu kaynatın ve kaynama işlemi bittikten 3 dakika sonra kenara alarak 4 dakika bekletin. Daha sonra içerisine şeker ve süt ekleyerek karıştırın. Bu çayı denemek isteyenler için çayın taze olması çok önemlidir. Süt eklemek isteyecekler için önerimiz fazlaca koymamalarından yana olacaktır. Çünkü fazla süt çayınızı sulandırabilir.
7
Abone Ol
Sindirim:
Kabızlık ve şişkinlik şikayetiniz varsa ve doğal bir çözüm yöntemi arıyorsanız defne yaprağı kullanmak sindirim sisteminizi düzene sokacak ve bu sorunlarınızdan tamamen kurtulmanızı sağlayacaktır.
8
Abone Ol
Defne yaprağı tütsüsü
Malzemeler:
Çakmak
Çelik bir kap
4-5 adet defne yaprağı
Hazırlanışı:
Defne yapraklarını kurutun. Kurumuş yaprakları ezip töz haline getirdikten sonra tutuşturun. Tutuşan tütsünüzü evdeki odalar içerisinde gezdirdiğinizde sindirim sisteminize de doğrudan etki edecektir.
9
Abone Ol
Ağrı Kesici
Doğal bir ağrı kesici etkisi bulunan defne yaprağı, burkulma ve eklemlerde meydana gelen ağrılara oldukça faydalıdır. Bunların yanı sıra kas gevşetici olarak kullanılabilir.
10
Abone Ol
Defne suyu nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
22 adet defne yaprağı
1 litrelik kavanoz
Yeterince su
Kolonya
Hazırlanışı:
Defne yapraklarını su ile birlikte 1 litrelik cam kavanoza doldurun. Kavanozun ağzını kapatarak serin ve karanlık bir yerde saklayın. Tam 22 gün sonra kavanozun kapaklarını açın ve içindeki suyu ayrı bir kaba süzün. Kavanozdaki su miktarı kadar kolonya ekleyin. Bu su sayesinde kas ve eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.
11
Abone Ol
Saçlar:
Saç dökülmesi veya kepek gibi sorunlarla karşı karşıya gelen kişiler için defne yaprağı tüketmek iyi bir çözüm olabilir. Her saç tipi için kullanımı uygun olan defne yaprağını rahatlıkla kullanabilirsiniz.
12
Abone Ol
Organik defne sabunu
Malzemeler:
13 gram kostik
28 gram saf su arıtıcı
86 gram zeytinyağı
5 gram defne yaprağı yağı
Bir çimdik kaya tuzu
Hazırlanışı:
Kostik ve suyu karıştırın. Açık havada yapmamanız dahilde sağlıksal sorunlar oluşturacağı için bu işlemi açık havada yapmanız çok önemli. Bu işlemin ardından gaz oluşacak gaz tamamen boşaldığında hiçbir tehlikeli durum kalmayacaktır.
Kostik – su karışımını kenara olarak soğumaya bırakın çünkü tepkimeye giren bu iki madde ortaya bir ısı çıkaracaktır. Ardından zeytinyağı ve defne yaprağı yağını bir kapta karıştırın. Soğuyan kostik karışımının içerisine bu karışımı azar azar ekleyerek karıştırın. Karıştıktan sonra tuzu ekleyin. Sabun karışımını bu şekilde 35-40 dakika kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Süre bittiğinde kaplara doldurup kullanıma hazırlayabilirsiniz.
13
Abone Ol
Kalp sağlığı:
Defne yaprağı içerdiği bileşikler sayesinde kalp duvarlarını iyileştirme ve güçlendirme görevi görür. Ayrıca kolesterolün de düşürülmesine yardımcı bir etkisi de vardır.
14
Abone Ol
Defne yaprağı kürü
Malzemeler:
1 avuç defne yaprağı
2 bardak klorsuz su
Hazırlanışı:
1 avuç defne yaprağını yaklaşık 2 litre suyun içerisinde kaynatın. Bu su ılımaya başladıktan sonra yıkanırken ilk suda kullanın. Ardından masaj yaparak su ile arındırın.
15
Abone Ol
Diyabet:
Günde 2 kez defne yaprağı tüketen diyabet hastası kişilerin kan şekerlerinin düştüğü görülmüştür. Defne yaprağı, insülin oranını belli bir seviyede tutmakta oldukça başarılı bir bitkidir.
16
Abone Ol
Defne Detoksu
Malzemeler:
10 demet maydanoz
10 limon
Birkaç parça defne yaprağı
Hazırlanışı:
Maydanoz ve kabukları soyulmuş limonları suyun içerisinde kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan almaya yakın defne yapraklarını ekleyin. Karışım iyice olduktan sonra tülbent yardımıyla süzerek cam bir kaba boşaltın. Bu kür sayesinde düzenli tüketildiğinde 15 gün içerisinde şekerinizi kontrol altına alabilirsiniz.
17
Abone Ol
Zayıflatır
Defne yaprağının son ve en önemli özelliklerinden biri de zayıflatıcı özelliğinin bulunmasıdır. İyi bir antioksidan ve toksik atıcıdır.
18
Abone Ol
Defneli İçecek Tarifi
Malzemeler:
4 adet defne yaprağı
1 adet çubuk tarçın
1 çay kaşığı bal
Kaynar su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir araya getirerek üzerine kaynar suyu dökün. 5-6 saat sonra hafif kıvam alacak olan içeceğinizi süzerek tüketebilirsiniz.