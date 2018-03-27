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GeriBeslenme Önerileri Defne Yaprağının 9 Muhteşem Faydası
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Defne Yaprağının 9 Muhteşem Faydası
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, Ingimage

Defne Yaprağının 9 Muhteşem Faydası

Ülkemizde de sıklıkla kullanılan defne yaprağı, ferahlatıcı ve aromatik özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı! Boğaz ağrısından sindirim sorunlarına kadar birçok derde deva olan defne yaprağının faydalarını okuyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz!

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1Boğaz & Öksürük
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Boğaz & Öksürük

Boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçebilmek için bol bol defne yaprağı tüketmelisiniz. Defne yaprağı, bileşenleri dolayısıyla tıkanıklık yapan yerleri açarak bakterilerle savaştığı bilinir.

Nasıl kullanılır?

4-5 adet defne yaprağını suda kaynatın. Daha sonra bu suyun biraz ılıklaşmasını bekleyin ve ılık hale geldiğinde eski ince bir giysi parçasını bu suya yüzeysel olarak yatırın ve daha sonra bu giysi parçasını göğsünüze uygulayın. Bu işlemi çok sıcakken yapmamaya dikkat edin.

2Doğal öksürük şurubu tarifi
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Doğal öksürük şurubu tarifi

Malzemeler:

150 ml içme suyu (3/4 su bardağı)

6 defne yaprağı

1 limon

6 çorba kaşığı şeker (tercihen ham/esmer şeker)

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın. Kaynayan suya defne yapraklarını ilave ederek 7-8 dakika kadar demleyin. Defne yapraklarını suyun içerisinde çıkararak kaynayan suyu bir kaba boşaltın. Limon suyu ve şekeri ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Bu karışım dolapta birkaç gün saklanabilir.

3Stres:
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Stres:

Yoğun bir dönem de baskı ve stres altında hissediyorsanız bir bardak defne çayı size daha iyi hissettirebilir. Defne çayının faydalarından biri olan sakinleştirici etkisi sayesinde uykuya daha rahat dalabileceksiniz.

4Defne yaprağı ve tarçın çayı
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Defne yaprağı ve tarçın çayı

Malzemeler:

1 litre su

2 çubuk tarçın

5 defne yaprağı

Hazırlanışı:

Çaydanlıkta suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan suyun içerisine tarçın ve defne yapraklarını ekleyin. Demlenen çayınızı cam kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz.

5Böbrek Taşı:
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Böbrek Taşı:

Vücutta aşırı miktarda üreaz bulunması durumunda ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur. Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir.

6Defne çayı tarifi
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Defne çayı tarifi

Malzemeler:

3 büyük boy defne yaprağı

2 su bardağı su

Şeker ya da süt

Hazırlanışı:

Defne yapraklarını bir kaba koyarak üzerine su ekleyin. Suyu kaynatın ve kaynama işlemi bittikten 3 dakika sonra kenara alarak 4 dakika bekletin. Daha sonra içerisine şeker ve süt ekleyerek karıştırın. Bu çayı denemek isteyenler için çayın taze olması çok önemlidir. Süt eklemek isteyecekler için önerimiz fazlaca koymamalarından yana olacaktır. Çünkü fazla süt çayınızı sulandırabilir.

7Sindirim:
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Sindirim:

Kabızlık ve şişkinlik şikayetiniz varsa ve doğal bir çözüm yöntemi arıyorsanız defne yaprağı kullanmak sindirim sisteminizi düzene sokacak ve bu sorunlarınızdan tamamen kurtulmanızı sağlayacaktır.

8Defne yaprağı tütsüsü
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Defne yaprağı tütsüsü

Malzemeler:

Çakmak

Çelik bir kap

4-5 adet defne yaprağı

Hazırlanışı:

Defne yapraklarını kurutun. Kurumuş yaprakları ezip töz haline getirdikten sonra tutuşturun. Tutuşan tütsünüzü evdeki odalar içerisinde gezdirdiğinizde sindirim sisteminize de doğrudan etki edecektir.

9Ağrı Kesici
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Ağrı Kesici

Doğal bir ağrı kesici etkisi bulunan defne yaprağı, burkulma ve eklemlerde meydana gelen ağrılara oldukça faydalıdır. Bunların yanı sıra kas gevşetici olarak kullanılabilir.

10Defne suyu nasıl hazırlanır
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Defne suyu nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

22 adet defne yaprağı

1 litrelik kavanoz

Yeterince su

Kolonya

Hazırlanışı:

Defne yapraklarını su ile birlikte 1 litrelik cam kavanoza doldurun. Kavanozun ağzını kapatarak serin ve karanlık bir yerde saklayın. Tam 22 gün sonra kavanozun kapaklarını açın ve içindeki suyu ayrı bir kaba süzün. Kavanozdaki su miktarı kadar kolonya ekleyin. Bu su sayesinde kas ve eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

11Saçlar:
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Saçlar:

Saç dökülmesi veya kepek gibi sorunlarla karşı karşıya gelen kişiler için defne yaprağı tüketmek iyi bir çözüm olabilir. Her saç tipi için kullanımı uygun olan defne yaprağını rahatlıkla kullanabilirsiniz.

12Organik defne sabunu
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Organik defne sabunu

Malzemeler:

13 gram kostik

28 gram saf su arıtıcı

86 gram zeytinyağı

5 gram defne yaprağı yağı

Bir çimdik kaya tuzu

Hazırlanışı:

Kostik ve suyu karıştırın. Açık havada yapmamanız dahilde sağlıksal sorunlar oluşturacağı için bu işlemi açık havada yapmanız çok önemli. Bu işlemin ardından gaz oluşacak gaz tamamen boşaldığında hiçbir tehlikeli durum kalmayacaktır.

Kostik – su karışımını kenara olarak soğumaya bırakın çünkü tepkimeye giren bu iki madde ortaya bir ısı çıkaracaktır. Ardından zeytinyağı ve defne yaprağı yağını bir kapta karıştırın. Soğuyan kostik karışımının içerisine bu karışımı azar azar ekleyerek karıştırın. Karıştıktan sonra tuzu ekleyin. Sabun karışımını bu şekilde 35-40 dakika kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Süre bittiğinde kaplara doldurup kullanıma hazırlayabilirsiniz.

13Kalp sağlığı:
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Kalp sağlığı:

Defne yaprağı içerdiği bileşikler sayesinde kalp duvarlarını iyileştirme ve güçlendirme görevi görür. Ayrıca kolesterolün de düşürülmesine yardımcı bir etkisi de vardır.

14Defne yaprağı kürü
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Defne yaprağı kürü

Malzemeler:

1 avuç defne yaprağı

2 bardak klorsuz su

Hazırlanışı:

1 avuç defne yaprağını yaklaşık 2 litre suyun içerisinde kaynatın. Bu su ılımaya başladıktan sonra yıkanırken ilk suda kullanın. Ardından masaj yaparak su ile arındırın.

15Diyabet:
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Diyabet:

Günde 2 kez defne yaprağı tüketen diyabet hastası kişilerin kan şekerlerinin düştüğü görülmüştür. Defne yaprağı, insülin oranını belli bir seviyede tutmakta oldukça başarılı bir bitkidir.

16Defne Detoksu
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Defne Detoksu

Malzemeler:

10 demet maydanoz

10 limon

Birkaç parça defne yaprağı

Hazırlanışı:

Maydanoz ve kabukları soyulmuş limonları suyun içerisinde kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan almaya yakın defne yapraklarını ekleyin. Karışım iyice olduktan sonra tülbent yardımıyla süzerek cam bir kaba boşaltın. Bu kür sayesinde düzenli tüketildiğinde 15 gün içerisinde şekerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

17Zayıflatır
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Zayıflatır

Defne yaprağının son ve en önemli özelliklerinden biri de zayıflatıcı özelliğinin bulunmasıdır. İyi bir antioksidan ve toksik atıcıdır.

18Defneli İçecek Tarifi
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Defneli İçecek Tarifi

Malzemeler:

4 adet defne yaprağı

1 adet çubuk tarçın

1 çay kaşığı bal

Kaynar su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir araya getirerek üzerine kaynar suyu dökün. 5-6 saat sonra hafif kıvam alacak olan içeceğinizi süzerek tüketebilirsiniz.

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