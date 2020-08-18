Hangi burÃ§ hangi yemeÄŸe bayÄ±lÄ±yor? Gelin beraber bakalÄ±m...Ã–ncÃ¼ ve maceraperest ruhlu KoÃ§ burÃ§larÄ± kahvaltÄ±da sucuklu yumurtaya, fasÄ±lda mezeye Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eder, denizden babalarÄ± Ã§Ä±ksa yerler.Uyumlu BoÄŸa burÃ§larÄ± tam bir gÃ¼nÃ¼n menÃ¼sÃ¼ insanÄ±dÄ±rlar. Ã‡orba-kebap-salata, onlar iÃ§in bir nevi Metin-Ali-FeyyazdÄ±r.Sempatik ve konuÅŸkan Ä°kizler burÃ§larÄ±nÄ± altÄ±n gÃ¼nÃ¼ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±n, koÅŸarlar. Gelsin bÃ¶rekler, gitsin sandviÃ§ler, zeytinyaÄŸlÄ±lar.YengeÃ§ demek, kÄ±rÄ±lgan bir kalp ve hassas mide demek. Bu yÃ¼zden yaÄŸsÄ±z et yemekleri, sandviÃ§ler ve light Ã¼rÃ¼nler bu burcu masada tutar.Aslan burcu olmak etobur olmayÄ± gerektirdiÄŸinden, mantÄ± iÃ§in Kayseri'ye, Ã§iÄŸ kÃ¶fte iÃ§in Urfa'ya ve dÃ¶ner iÃ§in Bursa'ya gidebilirler.BaÅŸak burÃ§larÄ± yemek konusunda titizlenmezler, pratiktirler. Favorileri tosttur, kÃ¶rili tavuktur, pilav Ã¼stÃ¼ dÃ¶nerdir.Terazi denge demektir ama mutfakta deÄŸil! Vegan beslenmeyi destekleseler de Ã§aktÄ±rmadan burger ve deniz Ã¼rÃ¼nlerine gÃ¶z kÄ±rparlar.Ben yediÄŸimi her halÃ¼karda yakarÄ±m diyen tutkulu Akrepler, bÃ¶reÄŸe ve pilava tapar, suÅŸiyi de iÃ§inde az pilav var diye severler.Bir Yay'Ä± kendinize baÄŸlamak istiyorsanÄ±z, onu vejetaryen seÃ§enekler ve farklÄ± soslarla hazÄ±rlanan ev yemekleriyle tavlayÄ±n.SabÄ±r kÃ¼pÃ¼ OÄŸlak burcu, yemekte de tercihini hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± sabÄ±r isteyenlerden yana kullanÄ±r. Kebap, lahmacun, pide dendi mi zÄ±lgÄ±tlÄ± halay Ã§ekebilir.Sanatsal Kova burÃ§larÄ± kendi huylarÄ±nÄ± bilir, elit takÄ±lÄ±rlar. Pide yerine pizza, pilav yerine suÅŸi yerler.BalÄ±k burÃ§larÄ± iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ruh halleriyle karbonhidratÄ±n getirdiÄŸi mutluluk sayesinde baÅŸa Ã§Ä±karlar. Anne pilavÄ±, su bÃ¶reÄŸi ve noodle severler.