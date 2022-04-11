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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Arı Sütü Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? İşte, Mucizevi Arı Sütünün Faydaları
İyi Yaşam
Fotoğraflar: iStock

Arı Sütü Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? İşte, Mucizevi Arı Sütünün Faydaları

Arı sütü son günlerde hem pahalı olmasıyla hem de faydalarıyla çok konuşuluyor. Arı sütünün gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? Kimlerin kullanması sakıncalıdır? Arı sütü ile merak ettiğiniz her şeyi Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar anlatıyor.

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Halk arasında arı sütü beyaz altın olarak da adlandırılıyor. Bunun nedeni ise hem pahalı olması hem de arı sütünün renginin beyaz olmasıdır. Peki, arı sütü ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte arı sütünün faydaları...
2Arı Sütü Nedir

Arı Sütü Nedir?

Arı sütü, hem üretiminin zahmetli olması hem de mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütlerinden biridir. Üretim koşullarının zorluğu nedeniyle ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya’da arı sütü üretiliyor.
3Arı Sütü Besin Değeri

Arı Sütü Besin Değeri

%66’sı sudan, %14,5’i karbonhidrattan, %4,5’i lipidden ve %13’ü aminoasitten oluşuyor. B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içeriyor.
4Arı Sütünün Faydaları Nelerdir

Arı Sütünün Faydaları Nelerdir?

Arı sütü içinde bulunan aktif bileşikler sayesinde anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir.
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Kan şekerini düşürücü etkide bulunur.

İştah üzerinde düzenleyici etkisi nedeniyle iştah açıcı olarak kullanılabilir.

Özellikle propolis ile birlikte kullanıldığında gribe karşı çok iyi bir koruma sağlar.
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Çocukların öğrenme ve algılama işlevlerinin arttırılmasına yardımcı olurken, gama globülin ile de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynayarak büyümelerine destek olur.
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Kolit gibi mide hastalıklarının tedavisinde olumlu etkiler gösterebilir.

Bedensel ve zihinsel yorgunluğa karşı enerji kaynağıdır. Vücuda zindelik kazandırır. Sporcular için oldukça iyi bir seçenektir.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.
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Yapılan çalışmalarda arı sütünün kemik dokusunu geliştirici ve destekleyici etkisi tespit edilmiştir.

Damar genişletici ve tansiyon düşürücü etkisi vardır.

Sinirsel hastalıklarda olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.
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Hücre yenileyici etkisi ve nemlendirici özelliği nedeniyle saç ve cilt bakımında kullanılmaktadır. Saç dökülmesine karşı etkilidir.

Besin ögesi içeriği nedeniyle sağlıklı beslenme açısından önemlidir.

En son çalışmalar arı sütünün kanserle mücadele etmede de oldukça umut verici olduğunu belirtmektedir.
10Arı Sütü Nasıl Tüketilir

Arı Sütü Nasıl Tüketilir?

Günlük doz için net bir miktar yoktur. Ancak, arı sütünün saf şekilde yetişkinlerde günlük 500 mg, bir rahatsızlığa karşı kullanılacaksa da günlük 1 gr alınabileceği ifade ediliyor.

Çocuklarda ise yaşa ve doktor tavsiyesine göre yetişkin dozunun ¼’ü olarak tüketilmesi öneriliyor.
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Arı sütü tüketimi için en çok tercih edilen yöntem; sabah ve akşam saf arı sütünü dilinizin altına alarak yaklaşık 30 saniye tutmak, daha sonra isteğe bağlı olarak bir miktar su ile yutmaktır.

Bazı kişiler arı sütünü saf haliyle tüketmekte zorlanabilirler. Eğer siz de bu konuda sıkıntı yaşarsanız arı sütünü saf bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Ayrıca keten tohumu, öğütülmüş üzüm çekirdeği gibi takviyelerle tüketimini kolaylaştırabilirsiniz.
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