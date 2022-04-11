Arı Sütü Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? İşte, Mucizevi Arı Sütünün Faydaları

Arı sütü tüketimi için en çok tercih edilen yöntem; sabah ve akşam saf arı sütünü dilinizin altına alarak yaklaşık 30 saniye tutmak, daha sonra isteğe bağlı olarak bir miktar su ile yutmaktır.



Bazı kişiler arı sütünü saf haliyle tüketmekte zorlanabilirler. Eğer siz de bu konuda sıkıntı yaşarsanız arı sütünü saf bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Ayrıca keten tohumu, öğütülmüş üzüm çekirdeği gibi takviyelerle tüketimini kolaylaştırabilirsiniz.