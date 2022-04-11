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Arı Sütü Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? İşte, Mucizevi Arı Sütünün Faydaları
Arı sütü son günlerde hem pahalı olmasıyla hem de faydalarıyla çok konuşuluyor. Arı sütünün gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? Kimlerin kullanması sakıncalıdır? Arı sütü ile merak ettiğiniz her şeyi Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar anlatıyor.
Halk arasında arı sütü beyaz altın olarak da adlandırılıyor. Bunun nedeni ise hem pahalı olması hem de arı sütünün renginin beyaz olmasıdır. Peki, arı sütü ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte arı sütünün faydaları...
Arı Sütü Nedir?
Arı sütü, hem üretiminin zahmetli olması hem de mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütlerinden biridir. Üretim koşullarının zorluğu nedeniyle ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya’da arı sütü üretiliyor.
Arı Sütü Besin Değeri
%66’sı sudan, %14,5’i karbonhidrattan, %4,5’i lipidden ve %13’ü aminoasitten oluşuyor. B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içeriyor.
Kan şekerini düşürücü etkide bulunur.
İştah üzerinde düzenleyici etkisi nedeniyle iştah açıcı olarak kullanılabilir.
Özellikle propolis ile birlikte kullanıldığında gribe karşı çok iyi bir koruma sağlar.
İştah üzerinde düzenleyici etkisi nedeniyle iştah açıcı olarak kullanılabilir.
Özellikle propolis ile birlikte kullanıldığında gribe karşı çok iyi bir koruma sağlar.
Kolit gibi mide hastalıklarının tedavisinde olumlu etkiler gösterebilir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluğa karşı enerji kaynağıdır. Vücuda zindelik kazandırır. Sporcular için oldukça iyi bir seçenektir.
Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.
Bedensel ve zihinsel yorgunluğa karşı enerji kaynağıdır. Vücuda zindelik kazandırır. Sporcular için oldukça iyi bir seçenektir.
Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.
Hücre yenileyici etkisi ve nemlendirici özelliği nedeniyle saç ve cilt bakımında kullanılmaktadır. Saç dökülmesine karşı etkilidir.
Besin ögesi içeriği nedeniyle sağlıklı beslenme açısından önemlidir.
En son çalışmalar arı sütünün kanserle mücadele etmede de oldukça umut verici olduğunu belirtmektedir.
Besin ögesi içeriği nedeniyle sağlıklı beslenme açısından önemlidir.
En son çalışmalar arı sütünün kanserle mücadele etmede de oldukça umut verici olduğunu belirtmektedir.
Arı Sütü Nasıl Tüketilir?
Günlük doz için net bir miktar yoktur. Ancak, arı sütünün saf şekilde yetişkinlerde günlük 500 mg, bir rahatsızlığa karşı kullanılacaksa da günlük 1 gr alınabileceği ifade ediliyor.
Çocuklarda ise yaşa ve doktor tavsiyesine göre yetişkin dozunun ¼’ü olarak tüketilmesi öneriliyor.
Çocuklarda ise yaşa ve doktor tavsiyesine göre yetişkin dozunun ¼’ü olarak tüketilmesi öneriliyor.
Arı sütü tüketimi için en çok tercih edilen yöntem; sabah ve akşam saf arı sütünü dilinizin altına alarak yaklaşık 30 saniye tutmak, daha sonra isteğe bağlı olarak bir miktar su ile yutmaktır.
Bazı kişiler arı sütünü saf haliyle tüketmekte zorlanabilirler. Eğer siz de bu konuda sıkıntı yaşarsanız arı sütünü saf bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Ayrıca keten tohumu, öğütülmüş üzüm çekirdeği gibi takviyelerle tüketimini kolaylaştırabilirsiniz.
Bazı kişiler arı sütünü saf haliyle tüketmekte zorlanabilirler. Eğer siz de bu konuda sıkıntı yaşarsanız arı sütünü saf bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Ayrıca keten tohumu, öğütülmüş üzüm çekirdeği gibi takviyelerle tüketimini kolaylaştırabilirsiniz.