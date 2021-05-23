Antikor Nedir, Ne İşe Yarar? Antikor Hakkında Merak Edilenler

Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddeyi ifade etmektedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi ile karşılaşır ve yok edilmeye çalışılır. Bu noktada da antikor adı verilen proteinler oldukça önemli bir rol oynar.