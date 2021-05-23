Antikor Nedir, Ne İşe Yarar? Antikor Hakkında Merak Edilenler
Antikor, vücudun tehdit olarak gördüğü organizma ve kimyasal maddelere karşı kendi korumak için ürettiği maddedir. Bağışıklık sisteminin tehditleri tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Peki, antikor testi nasıl yapılır? İşte, antikor testi hakkında merak edilen bazı bilgiler...
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Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddeyi ifade etmektedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi ile karşılaşır ve yok edilmeye çalışılır. Bu noktada da antikor adı verilen proteinler oldukça önemli bir rol oynar.
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Antikor testi nedir?
Antikorlar 1-3 hafta içinde saptanabilir düzeye ulaşabilirler. Antikor testi de , virüse özgü vücutta yapılan bu antikorların tespit edildiği bir testtir ve kişinin hastalığa karşı bağışıklık durumunu saptamak için yapılır. Ayrıca koronavirüs tanımlamada kullanılan testlerden biridir. Antikorlar 1 ila 3 hafta içinde saptanabilir düzeylere ulaşmaktadır.
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Antikor testi nasıl yapılır?
Antikor testi ile kandaki antikor varlığı tespit edilir. Kandan örnek alınarak yapılır. Test sonucu ise birkaç saat içinde belli olur. Antikor testi, kişinin hastalık geçirip geçirmediğini tespit etmek için yapılır.